Fransa, Dünya Kupası’na kusursuz bir başlangıç yaparken, Ousmane Dembélé Norveç karşısında attığı üç gole rağmen memnun değil

Fransız forvet, bu ezici galibiyeti değerlendirirken takımın uyumuna ve iletişimine vurgu yaparken, kendi gol performansları konusunda ise alçakgönüllü bir tavır sergiledi.

Dembele, M6'ya şunları söyledi: "Grubu birinci sırada bitirmek için önemli bir maçtı. Her maçı kazanmak istiyoruz ve önümüzdeki süreç daha da zor olacağı için konsantrasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Sahada ve hatta yedek kulübesinde de kaliteli oyuncular var. İletişim sayesinde işler daha kolay hale geliyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz, bu iyi bir şey; böyle devam etmeliyiz."