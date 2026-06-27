Getty Images Sport
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Fransa, Dünya Kupası’na kusursuz bir başlangıç yaparken, Ousmane Dembélé Norveç karşısında attığı üç gole rağmen memnun değil
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Dembele, Fransa’nın Norveç’i 4-1 mağlup ettiği maçta Dünya Kupası tarihinin en hızlı ikinci hat-trick’ini gerçekleştirerek ustalık dersi verdi. Kanat oyuncusu, maçın ilk 32 dakikasında üç gol atarak 1954'ten beri kırılamayan bir gol rekoruna ulaştı ve Les Bleus'un I Grubu'nu lider tamamlamasını sağladı. Kadrosunda büyük değişiklikler yapan Norveç takımına karşı sergilediği acımasız ve kusursuz verimliliğe rağmen, Paris Saint-Germain forveti alışılmadık bir şekilde basının övgülerini geri çevirdi. Turnuvanın eleme turlarına geçmesiyle birlikte, takımın tüm dikkatini maça vermesini istedi.
- Getty Images Sport
Dembele, tam bir konsantrasyon istiyor
Fransız forvet, bu ezici galibiyeti değerlendirirken takımın uyumuna ve iletişimine vurgu yaparken, kendi gol performansları konusunda ise alçakgönüllü bir tavır sergiledi.
Dembele, M6'ya şunları söyledi: "Grubu birinci sırada bitirmek için önemli bir maçtı. Her maçı kazanmak istiyoruz ve önümüzdeki süreç daha da zor olacağı için konsantrasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Sahada ve hatta yedek kulübesinde de kaliteli oyuncular var. İletişim sayesinde işler daha kolay hale geliyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz, bu iyi bir şey; böyle devam etmeliyiz."
Winger, önceki maçlarını tercih ediyor
İlk yarıda attığı üç golün tarihi önemi bir yana, Dembele maç sonrası karışık bölgede şaşırtıcı derecede samimi bir öz değerlendirmede bulunarak, performansını önceki grup maçlarıyla karşılaştırdı ve olumsuz bir değerlendirme yaptı. Şöyle konuştu: "Mutluyum, bu benim için eşsiz ve önemli bir an. Performansım iyiydi, ancak Senegal ya da Irak maçlarındaki performansımı daha çok beğendim; bence o maçlarda çok daha etkiliydim. Odaklanmaya devam etmeliyiz; önümüzde önemli maçlar var."
Eleme turlarındaki zorlu mücadeleler sizi bekliyor
Fransa, grup aşamasında üst üste aldığı üç galibiyetin ardından özgüven dolu bir şekilde eleme turlarına giriyor ve önümüzdeki Salı günü İsveç ile 32'li turda karşı karşıya gelecek. Dembele'nin Kylian Mbappé ile birlikte en iyi formuna ulaşmasıyla birlikte, Les Bleus şimdi Graham Potter'ın öngörülemez takımı karşısında bu durmak bilmeyen ivmeyi sürdürmek zorunda.