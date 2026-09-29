Inter kanat oyuncusu Andy Diouf, Fransa'nın Belçika karşısında aldığı galibiyet hakkında konuştu: "Güzel bir galibiyetti, çok mutluyum. Türkiye ile oynadığımız ilk maça göre bazı değişiklikler vardı ama bu grupta büyük bir kalite var ve herkes oynayabilir. Böyle devam etmeliyiz. Benim için sol bekte ilk kezdi, kaliteli oyuncularla oynamak bana yardımcı oldu. Zidane maçtan önce bana çok fazla yönlendirme yaptı, savunmada yapmam gereken hareketleri videoların yardımıyla çalıştım. Top ayağımdayken hocamız bana kendi oyunumu oynamamı, yapabildiğim şeyi yapmamı söyledi."