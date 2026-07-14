Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, DAZN mikrofonlarına konuşurken hakem Barton'ı eleştirdi: "Şu anda herhangi bir şey söylersem, maçı kaybettiğimiz için mızmızlanıyor gibi görünme riskim var. Ama hepinize sormak istediğim şu: Bu hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmek için gerekli seviyeye sahip mi?"
Çeviri:
Fransa, Deschamps sert çıktı: "Ben mızmızlanacak biri değilim. Size soruyorum: Bu hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmek için gerekli seviyeye sahip mi?"
PENALTI KONUSUNDA ŞÜPHELER
Ardından şöyle ekliyor: "Hayır, bunu söylemek bana düşmez, bir cevap vermesi gereken sizlersiniz (gazeteciler). Bu sadece disiplin meselesi değil: bir dizi faktörün birleşimi!"
BARTON'UN YARIŞI
Dallas’ta Fransa ile İspanya arasında oynanacak maçı yönetmek üzere görevlendirilen 35 yaşındaki Salvadorlu hakem Ivan Barton, daha önce bir rakibe ağzını kapatarak seslendiği için bir futbolcuyu oyundan atan ilk hakem olarak tarihe geçmişti (Paraguay-Türkiye maçında Almiron). Yönetimi pek ikna edici değildi, ancak tek taraflı da değildi: Olise’ye bir sarı kart ve Rabiot’ya (Fabian’a geç müdahale ettiği için) ikinci bir uyarı verilmesi gerekirdi.
Herkesi şaşkına çeviren bir karar: 44. dakikada, Fabian Ruiz’in Dembelé’ye yaptığı müdahale nedeniyle ceza sahası sınırından bir serbest vuruş düdüğü çaldı. Oysa aslında İspanyol orta saha oyuncusuna çarpan Fransız oyuncuydu ve bu nedenle, birkaç saniye sonra – belki de yardımcısının uyarısı üzerine – fikrini değiştirerek serbest vuruşu İspanyollara verdi.
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