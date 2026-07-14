Fransa, Deschamps sert çıktı: "Ben mızmızlanacak biri değilim. Size soruyorum: Bu hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmek için gerekli seviyeye sahip mi?"

Dallas’ta Fransa ile İspanya arasında oynanacak maçı yönetmek üzere görevlendirilen 35 yaşındaki Salvadorlu hakem Ivan Barton, daha önce bir rakibe ağzını kapatarak seslendiği için bir futbolcuyu oyundan atan ilk hakem olarak tarihe geçmişti (Paraguay-Türkiye maçında Almiron). Yönetimi pek ikna edici değildi, ancak tek taraflı da değildi: Olise’ye bir sarı kart ve Rabiot’ya (Fabian’a geç müdahale ettiği için) ikinci bir uyarı verilmesi gerekirdi.





Herkesi şaşkına çeviren bir karar: 44. dakikada, Fabian Ruiz’in Dembelé’ye yaptığı müdahale nedeniyle ceza sahası sınırından bir serbest vuruş düdüğü çaldı. Oysa aslında İspanyol orta saha oyuncusuna çarpan Fransız oyuncuydu ve bu nedenle, birkaç saniye sonra – belki de yardımcısının uyarısı üzerine – fikrini değiştirerek serbest vuruşu İspanyollara verdi.