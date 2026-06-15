2018 Dünya Şampiyonu ve 2022 Dünya İkincisi Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, LesBleus'un teknik direktörü olarak katıldığı son Dünya Kupası'nda takımını yönetmeye hazırlanıyor. Yarın Fransa, Senegal ile ilk maçına çıkacak: "Senegal, dünya çapında ve tabii ki Afrika'da da en iyi takımlardan biri. Bazı Senegal oyuncuları dünyanın en iyi kulüplerinde oynuyor. İyi işleyen bir orta sahaları var, Afrika Kupası'nda savunma açısından çok iyiydiler. Senegal atletik yeteneklere sahip, ama sadece bu değil. Irak ve Norveç'in de bulunduğu bir grupta Dünya Kupası'na ilk kez çıkacaklar."
AFP
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Fransa, Deschamps: "İspanya, Dünya Kupası'nın en büyük favorisi"
İSPANYA AŞIKIN FAVORİSİ
Ardından eski orta saha oyuncusu (1998'de oyuncu ve kaptan olarak Dünya Şampiyonu olmuş olan) konuyu genişletiyor: "Bence tek bir favori takım var ve o da İspanya. Fransa bu şampiyonluğu kazanma hırsına sahip, ancak bu çok uzun ve zorlu bir yol. Son iki turnuvanın sonuçlarına bakıldığında, bunu kazanma potansiyelimiz var. İlk kez Dünya Kupası'nda oynayan birçok üst düzey oyuncum var. Fransa'yı üstün bir takım olarak görmüyorum. Hiç şüphem yok, İspanya en büyük favori."