Fransa, Deschamps: "İspanya, Dünya Kupası'nın en büyük favorisi"

Ardından eski orta saha oyuncusu (1998'de oyuncu ve kaptan olarak Dünya Şampiyonu olmuş olan) konuyu genişletiyor: "Bence tek bir favori takım var ve o da İspanya. Fransa bu şampiyonluğu kazanma hırsına sahip, ancak bu çok uzun ve zorlu bir yol. Son iki turnuvanın sonuçlarına bakıldığında, bunu kazanma potansiyelimiz var. İlk kez Dünya Kupası'nda oynayan birçok üst düzey oyuncum var. Fransa'yı üstün bir takım olarak görmüyorum. Hiç şüphem yok, İspanya en büyük favori."