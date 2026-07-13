Lens, 2022-23 sezonunda bu Fransız kulübün formasıyla oynamış olan Lois Openda için yeniden girişimde bulunuyor. Footmercato’nun haberine göre, Lens’in sportif direktörü Jean-Louis Leca, şu saatlerde Juventus ile 2000 doğumlu Belçikalı oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun, 2025-26 Ligue 1 sezonunda ikinci sırada yer alan kulüpte Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatından etkilendiği belirtiliyor.
Çeviri:
Fransa'dan: Juventus, Lens Openda'yı kadrosuna katmaya çalışıyor: Şampiyonlar Ligi kilit faktör
FORMÜL
Bu transferin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel, Openda’nın 4 milyon avroluk transfer ücreti olmaya devam ediyor. Transfer şekli konusunda ise, ya tamamen kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir çözüme gidilmesi muhtemel görünüyor. Oysa satın alma zorunluluğu olan kiralama ya da hatta doğrudan kesin transfer gibi senaryolar söz konusu olduğunda işler karmaşıklaşıyor. Biraz hesap yapalım. Juventus, RB Leipzig’den Openda’yı satın alma yükümlülüğü karşılığında 40,6 milyon euro harcadı; bu tutar dört yıl içinde amorti edilecek ve ilk amortisman yılı 2026-27 olacak. Başka bir deyişle, Juventus bu yaz Openda’yı kesin olarak satarsa, zarar etmemek için onu en az 40 milyon avroya satması gerekirken, 2027 yazında ise ‘sadece’ 30 milyon avro yeterli olacaktır.
LENS’E KREDİ Mİ?
Openda’nın 2025-26 sezonundaki performansı ve karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, onu 40 milyon karşılığında satmayı düşünmek, imkansızlığın sınırında olan çok zor bir girişim gibi görünüyor. Öte yandan, kiralık olarak 2026-27 sezonunda iyi bir performans sergilerse – belki de tam da Lens’te – bir yıl sonra 30 milyon karşılığında satılmasını düşünmek o kadar da mantıksız olmayabilir.
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