Fransa'dan: Juventus, Lens Openda'yı kadrosuna katmaya çalışıyor: Şampiyonlar Ligi kilit faktör

Bu transferin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel, Openda’nın 4 milyon avroluk transfer ücreti olmaya devam ediyor. Transfer şekli konusunda ise, ya tamamen kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir çözüme gidilmesi muhtemel görünüyor. Oysa satın alma zorunluluğu olan kiralama ya da hatta doğrudan kesin transfer gibi senaryolar söz konusu olduğunda işler karmaşıklaşıyor. Biraz hesap yapalım. Juventus, RB Leipzig’den Openda’yı satın alma yükümlülüğü karşılığında 40,6 milyon euro harcadı; bu tutar dört yıl içinde amorti edilecek ve ilk amortisman yılı 2026-27 olacak. Başka bir deyişle, Juventus bu yaz Openda’yı kesin olarak satarsa, zarar etmemek için onu en az 40 milyon avroya satması gerekirken, 2027 yazında ise ‘sadece’ 30 milyon avro yeterli olacaktır.







