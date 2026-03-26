Fransa'da tartışma: PSG'nin maçı, takımın Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle ertelendi. Lens: "Ligue 1, bir tarafın çıkarlarına boyun eğdi"

Sorun şu ki, Lens buna karşı çıktı. Kadrosunda Udinese’nin eski kaptanı Florian Thauvin’i barındıran kulüp, oldukça sert bir açıklama yayınladı:

“6 Mart'ta Racing Club de Lens ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın takvimi belirlendi ve herkesin uyması gereken resmi bir çerçeve oluşturuldu. Sorumluluk ve itidal ruhu içinde, Racing Club de Lens, tarihi değiştirmeme niyetini en başından itibaren Paris Saint-Germain'e bildirdi.

Sporun istikrarına olan bağlılığına sadık kalan kulüp, bu konuyla ilgili herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmamayı da tercih etmişti. Ancak, son zamanlarda gelen açıklamalar, müdahaleler ve çeşitli öneriler bizi bu sessizliği bozmaya itti. Bize göre endişe verici bir duygu yayılıyor: Fransız liginin, belirli kesimlerin Avrupa'daki zorunluluklarını karşılamak için giderek sadece bir değişken rolüne indirgendiği duygusu. Bu maçın tarihini bugün değiştirmek, Racing Club de Lens'in 15 gün boyunca hiçbir maç oynamaması ve ardından her üç günde bir maç oynaması anlamına gelir: bu takvim, ne sezon başında belirlenen takvime ne de bu tür yeni bir yükü sorunsuzca kaldırabilecek bir kulübün kaynaklarına uygun değildir.

Görünüşe göre, ligin en zengin onuncu kulübü, son sezonlarda zaten daraltılmış olan ulusal alanın (Ligue 1'in 18 takıma indirilmesi, Lig Kupası'nın kaldırılması) ötesine geçen çıkarlar adına, en güçlü kulüplerin taleplerine uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu özel durumun ötesinde, ortaya çıkan mesele daha temel bir konudur: rekabete duyulması gereken saygı. Kendi topraklarında ligin, ne kadar meşru olursa olsun, diğer hırsların gölgesinde kalmış gibi göründüğü durumlarda, bu konuyu sorgulamak meşrudur. Racing Club de Lens, adalet, kuralların netliği ve tüm katılımcılara saygı ilkelerine sadık kalmaktadır. Adil ve saygı duyulan bir Fransız futbolu için basit ilkeler.”