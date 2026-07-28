Zinedine Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu. Fransa Futbol Federasyonu (FFF), eski Real Madrid hocasının 2030'a kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Zidane, Fransa'nın başında 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası'nda görev yapacak. FFF Başkanı Philippe Diallo, "Bu olağanüstü bir an" dedi. "Federasyonun yeni bir teknik direktör atayabilecek durumda olması 14 yıl sürdü. Deschamps için de bir şey söylemek istiyorum: 14 yıl boyunca Fransa Milli Takımı'nı zirveye taşıdı. Sahada Fransa'nın imajını yeniden düzeltti. Yaptığı işin takdir edilmesi önemli."
Çeviri:
Fransa'da resmiyet kazandı: Zinedine Zidane yeni milli takım teknik direktörü oldu. 2030'a kadar imza attı
FRANSA İLK TERCİH
"Bu büyük bir sevinç" dedi Zidane. "Gerçekten çok mutluyum. Bu meydan okumaya hazırım, beni motive ediyor. Real Madrid'deki deneyimimden sonra yapmak istediğim tek şey buydu. Bunu çocukluğumdan beri biliyorum; altyapıda başladım, A Milli Takım'a, zirveye ulaşana kadar tüm aşamalardan geçtim. Beni motive eden tek şey bu takım için çalışabilmek ve onun kazanmaya devam ettiğini görmek. Fransa'yı yönetmek, Real Madrid'deki deneyimimden sonra yapmak istediğim tek şeydi. Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak için teklifleri reddettim. Bunu çocukluğumdan beri biliyorum; altyapıda başladım, A Milli Takım'a, zirveye ulaşana kadar tüm aşamalardan geçtim. Beni motive eden tek şey bu takım için çalışabilmek ve onun kazanmaya devam ettiğini görmek."
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