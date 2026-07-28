"Bu büyük bir sevinç" dedi Zidane. "Gerçekten çok mutluyum. Bu meydan okumaya hazırım, beni motive ediyor. Real Madrid'deki deneyimimden sonra yapmak istediğim tek şey buydu. Bunu çocukluğumdan beri biliyorum; altyapıda başladım, A Milli Takım'a, zirveye ulaşana kadar tüm aşamalardan geçtim. Beni motive eden tek şey bu takım için çalışabilmek ve onun kazanmaya devam ettiğini görmek. Fransa'yı yönetmek, Real Madrid'deki deneyimimden sonra yapmak istediğim tek şeydi. Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak için teklifleri reddettim. Bunu çocukluğumdan beri biliyorum; altyapıda başladım, A Milli Takım'a, zirveye ulaşana kadar tüm aşamalardan geçtim. Beni motive eden tek şey bu takım için çalışabilmek ve onun kazanmaya devam ettiğini görmek."