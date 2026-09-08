Bixente Lizarazu, 1998'de Fransa ile dünya şampiyonu olmuş bir isim olarak, Fransa Milli Takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappé'nin bir sonraki Altın Top'u kazanma ihtimalini sorguladı. Eski sol bekin bu sözleri, Mbappé'nin ödüle fiilen kamuoyu önünde adaylığını koyup sezonunu onu kazanmak için önemli bir fırsat olarak nitelendirmesinin ardından geldi.
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Fransa'da Lizarazu'dan Mbappe'ye Ballon d'Or tepkisi: "Hiçbir şey kazanmamış birine bunu veremezsiniz"
Lizarazu'ya göre sorun, her şeyden önce 2026'da Mbappé'nin hiçbir kupa kazanamamış olması. Eski bek, Téléfoot'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey kazanmamış birine Altın Top'u veremezsiniz. Unvanlara mutlaka değer vermek gerekir" dedi.
Fransız isim ise başlıca adaylar arasında İspanyol Fabián Ruiz'i gösteriyor: PSG'li orta saha, İspanya ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazandı; Lizarazu'ya göre ödül yarışında belirleyici olabilecek bu çifte zafer için, "Her iki organizasyonu da kazanan tek kişi o. Rodri'de olduğu gibi Altın Top'u kazanmasına şaşırmam" ifadelerini kullandı.
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