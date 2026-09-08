Fransa'da Lizarazu'dan Mbappe'ye Ballon d'Or tepkisi: "Hiçbir şey kazanmamış birine bunu veremezsiniz"

Lizarazu'ya göre sorun, her şeyden önce 2026'da Mbappé'nin hiçbir kupa kazanamamış olması. Eski bek, Téléfoot'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey kazanmamış birine Altın Top'u veremezsiniz. Unvanlara mutlaka değer vermek gerekir" dedi.





Fransız isim ise başlıca adaylar arasında İspanyol Fabián Ruiz'i gösteriyor: PSG'li orta saha, İspanya ile Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazandı; Lizarazu'ya göre ödül yarışında belirleyici olabilecek bu çifte zafer için, "Her iki organizasyonu da kazanan tek kişi o. Rodri'de olduğu gibi Altın Top'u kazanmasına şaşırmam" ifadelerini kullandı.