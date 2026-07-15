Fransa’nın orta saha oyuncusu Rayan Cherki, Fransa’nın İspanya’ya karşı kaybettiği Dünya Kupası yarı final maçında ikinci yarıda oyuna girmiş ve televizyon mikrofonlarına maçla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu: “Bu büyük, çok büyük bir hayal kırıklığı, çünkü bugün rakibimize karşı değil, kendimize karşı kaybettik. Hakem yüzünden kaybetmedik, İspanya’ya karşı bile. Kendimize karşı kaybettik. Biz de, siz de biliyordunuz ki, herkese korku salıyorduk. Bizi eleyebilecek tek takım kendimizdik. Bugün tam da bu oldu.”
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Fransa, Cherki: "Suç hakemde değil. Onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise oynayamadık"
Manchester City oyuncusu şöyle devam ediyor: "Kendi bakış açımdan bahsedeceğim. Oyuna girdiğimde İspanya'nın üstün olduğunu hissetmedim, tam tersine. Her halükarda, ben yedek kulübesindeyken, topu gerçekten çok iyi dolaştırdıkları doğruydu; biz onların sahasındaydık ve onlar bunu kendilerine en uygun şekilde başardılar. Biz her zamanki gibi oynayamadık. Şimdiye kadar gördüğünüz gibi, kendi oyunumuzu oynadığımızda olağanüstü oluyoruz. Bugün onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise oynayamadık."
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