Fransa, Cherki: "Suç hakemde değil. Onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise oynayamadık"

Manchester City oyuncusu şöyle devam ediyor: "Kendi bakış açımdan bahsedeceğim. Oyuna girdiğimde İspanya'nın üstün olduğunu hissetmedim, tam tersine. Her halükarda, ben yedek kulübesindeyken, topu gerçekten çok iyi dolaştırdıkları doğruydu; biz onların sahasındaydık ve onlar bunu kendilerine en uygun şekilde başardılar. Biz her zamanki gibi oynayamadık. Şimdiye kadar gördüğünüz gibi, kendi oyunumuzu oynadığımızda olağanüstü oluyoruz. Bugün onlar istedikleri gibi oynadılar, biz ise oynayamadık."







