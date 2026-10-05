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Khaled Mahmoud
Çeviri:

Fransa - Belçika maçında oyuncu puanları: Michael Olise ve Desire Doue'den nefes kesen geç dönüşe ilham veren performans

Fransa
Belçika
Fransa - Belçika
UEFA Nations League A

Fransa, Stade de France'ta son bölümdeki müthiş hücumuyla Belçika'yı Uluslar Ligi'nde 4-1 mağlup etti. Maçın büyük bölümünde geride olan Zinedine Zidane'ın ekibi, son 14 dakikada dört gol atarak konuk takımı ezip geçti.

77 dakika boyunca, Mark van Bommel'in Belçika'sı Dodi Lukebakio'nun ilk yarıdaki golünün ardından deplasmanda disiplinli bir galibiyet almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Fransa, topa sahip olma oranında yüzde 61 üstünlük kurup 2,38'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen Belçika'nın kompakt savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Ancak son çeyrekte taktik tablo belirgin şekilde değişti; Fransa'nın daha üstün fiziksel durumu ve kulübe derinliği, giderek yıpranan Belçika savunmasına karşı sonunda fark yarattı.

Geri dönüş ise olağanüstüydü ve bunu ateşleyen şey, yüksek potansiyele sahip birkaç genç oyuncunun oyuna girmesi oldu. 77. dakika ile uzatma bölümündeki son düdük arasında Fransa, 0-1'lik geriden gelerek 4-1'lik bir galibiyete ulaştı. Kapanış bölümündeki bitiriciliğin klinik seviyesi, Fransa'nın sonunda rakibini saf hacimle ezdiği bir maçı yansıttı; ev sahibi ekip mücadeleyi toplam 24 şut ve 9 isabetli vuruşla tamamlarken, konuk takım sadece 5 şutta kaldı.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Kaleci ve savunma

    Guillaume Restes - 6/10

    Belçika savunmadan hücuma geçişlere odaklandığı için Restes'in gece boyunca yapacak çok az işi vardı. 35. dakikada Lukebakio'nun iyi bitirdiği açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu. Bir kurtarış yaptı ve topu dağıtımında da fena görünmedi; Fransa geriden oyun kurarken paslarının önemli bir bölümünü tamamladı.

    Leny Yoro - 7/10

    Genç stoper için soğukkanlı bir ilk maç performansı. Yoro, birçok kez geri koşu hızıyla Romelu Lukaku'yu etkisiz hale getirdi ve Fransa'nın hava topu mücadelelerindeki üstünlüğünde belirleyici rol oynadı; takım Belçika'yı maç boyunca isabetli sadece iki şutta tutarken o da mücadelelerin önemli bir kısmını kazandı.

    Maxence Lacroix - 6/10

    90 dakika boyunca savunma hattında istikrarlı ama gösterişsiz bir varlık sergiledi. Lacroix, oyunu sıkıştıran önde kurulu çizginin korunmasına yardımcı oldu, ancak Belçika'nın golünde savunma hattı bir anlık yakalandı. Belçika'nın doğrudan çıkışlarını durdurmak için gerekli olan fiziksel katkıyı verdi.

    Jules Kounde - 7/10

    Alışık olduğu sağ bek rolünde oynayan Kounde, hücum bölgesinde sürekli bir pas seçeneğiydi. Ortaları zaman zaman isabetsiz olsa da pozisyon alışları Fransa'nın yüzde 61 topa sahip olmasına yardımcı oldu ve disiplini sayesinde Dodi Moreira kanatta fazla etkili olamadı.

    Andy Diouf - 6/10

    Savunmanın sol tarafında görev yapan Diouf denge sağladı, ancak son üçte Kounde kadar oyuna dahil olmadı. Savunma görevlerine iyi sadık kaldı ve 90 dakika boyunca Belçika'nın kayda değer hiçbir kontra atağına izin vermeyen bir yapının parçası oldu.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    Orta saha

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Orta sahanın başlıca orkestra şefi. Camavinga, topa sahip olma sürekliliğini sağlamada ve Fransa'nın oyunu rakip yarı sahaya yıkmasında hayati rol oynadı. Paslarıyla hat kırma becerisi, skor umut kırıcı görünse bile baskının sürmesini sağlamada kilit öneme sahipti. Merkez bölgeye hükmettiği bir performansın ardından, maçın son bölümünde yerini Rabiot'ya bıraktı.

    Manu Kone - 6/10

    Kone, orta sahada gerekli sertliği sağladı ancak Belçika'nın derin savunmasına karşı öldürücü pası bulmakta zorlandı. Zidane, tek gollük geriliği tersine çevirmek için daha fazla yaratıcılık ararken, saat dolduktan kısa süre sonra oyundan alındı.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Belçika hatları arasında boşluk bulmakta zorlanan oyun kurucudan sessiz bir performans geldi. 60. dakikadaki çifte değişikliğin parçasıydı ve maçın gidişatı farklı bir hücumcu profilini gerektirdiği için bu hamle sonunda Fransa'nın geri dönüşünün önünü açtı.

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    Hücum

    Ousmane Dembele - 6/10

    Takım kaptanı olarak sahaya çıkan Dembele, ev sahibi tribünler için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Çok sayıda dribbling denedi ancak disiplinli Timothy Castagne karşısında çoğu zaman son dokunuşu yapamadı. 60. dakikada oyundan alındı ve ne gol ne de asist katkısı verebildi.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola, kendine has hızlanma becerisinden zaman zaman kesitler sundu ancak Belçika savunması tarafından sık sık iki kişiyle karşılandı. Birkaç başarılı dribbling yaptı ama 72. dakikada Desire Doue'nin yerine girmesinden önce konuk ekibin savunma hattını aşamadı.

    Esteban Lepaul - 6/10

    İleri uçta görev yapmakla yükümlü olan Lepaul, uzun bölümler boyunca yalnız kaldı. Hareketliliği Belçikalı stoperlerin arasını açmaya yardımcı olsa da sahada kaldığı süre boyunca Vandevoordt'u ciddi anlamda zorlamak için ihtiyaç duyduğu desteği alamadı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Desire Doue - 9/10

    Maçın kırılma anını yaratan isim. 72. dakikada oyuna giren Doue, karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi. 77. dakikada beraberlik golünü attı, ardından Michael Olise'nin Fransa'nın üçüncü ve dördüncü gollerini atmasında asist yaptı. Yedekten gelip inanılmaz bir etki yarattı.

    Michael Olise - 9/10

    Olise, 60. dakikada oyuna girdikten sonra müthişti. Rayan Cherki'nin skoru 2-1'e getiren golünün asistini yaptı, ardından 88 ve 91. dakikalarda iki gol atarak sonucu kesinleştirdi. Oyunu görüşü ve uygulaması dünya klasıydı.

    Rayan Cherki - 8/10

    Maçın gidişatını değiştiren bir başka oyuncu değişikliği. Cherki, 81. dakikada takımını öne geçiren kritik golü büyük bir soğukkanlılıkla attı. Dar alanlardaki teknik kapasitesi, Fransa'nın maçın ilk bir saatinde eksikliğini hissettiği şeydi.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    61. dakikada Kone'nin yerine oyuna girdi ve ilk golde kilit rol oynadı; skoru eşitleyen Doue'ye asist yaptı. Enerjisi, momentumu Fransa'nın lehine çevirmeye yardımcı oldu.

    Adrien Rabiot - N/A

    88. dakikada Camavinga'nın yerine girerek skoru korumaya yardımcı oldu.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Taktik bir zafer. İlk 11 zorlanırken Zidane'ın oyuncu değişiklikleri kusursuz zamanlandı ve uygulandı. Kilidi açmak için bireysel kaliteye ihtiyaç olduğunu fark eden Zidane, Doue, Olise ve Cherki'yi oyuna alarak yaklaşan yenilgiyi farklı bir galibiyete dönüştürdü.