Guillaume Restes - 6/10

Belçika savunmadan hücuma geçişlere odaklandığı için Restes'in gece boyunca yapacak çok az işi vardı. 35. dakikada Lukebakio'nun iyi bitirdiği açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu. Bir kurtarış yaptı ve topu dağıtımında da fena görünmedi; Fransa geriden oyun kurarken paslarının önemli bir bölümünü tamamladı.

Leny Yoro - 7/10

Genç stoper için soğukkanlı bir ilk maç performansı. Yoro, birçok kez geri koşu hızıyla Romelu Lukaku'yu etkisiz hale getirdi ve Fransa'nın hava topu mücadelelerindeki üstünlüğünde belirleyici rol oynadı; takım Belçika'yı maç boyunca isabetli sadece iki şutta tutarken o da mücadelelerin önemli bir kısmını kazandı.

Maxence Lacroix - 6/10

90 dakika boyunca savunma hattında istikrarlı ama gösterişsiz bir varlık sergiledi. Lacroix, oyunu sıkıştıran önde kurulu çizginin korunmasına yardımcı oldu, ancak Belçika'nın golünde savunma hattı bir anlık yakalandı. Belçika'nın doğrudan çıkışlarını durdurmak için gerekli olan fiziksel katkıyı verdi.

Jules Kounde - 7/10

Alışık olduğu sağ bek rolünde oynayan Kounde, hücum bölgesinde sürekli bir pas seçeneğiydi. Ortaları zaman zaman isabetsiz olsa da pozisyon alışları Fransa'nın yüzde 61 topa sahip olmasına yardımcı oldu ve disiplini sayesinde Dodi Moreira kanatta fazla etkili olamadı.

Andy Diouf - 6/10

Savunmanın sol tarafında görev yapan Diouf denge sağladı, ancak son üçte Kounde kadar oyuna dahil olmadı. Savunma görevlerine iyi sadık kaldı ve 90 dakika boyunca Belçika'nın kayda değer hiçbir kontra atağına izin vermeyen bir yapının parçası oldu.