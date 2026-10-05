77 dakika boyunca, Mark van Bommel'in Belçika'sı Dodi Lukebakio'nun ilk yarıdaki golünün ardından deplasmanda disiplinli bir galibiyet almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Fransa, topa sahip olma oranında yüzde 61 üstünlük kurup 2,38'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen Belçika'nın kompakt savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Ancak son çeyrekte taktik tablo belirgin şekilde değişti; Fransa'nın daha üstün fiziksel durumu ve kulübe derinliği, giderek yıpranan Belçika savunmasına karşı sonunda fark yarattı.
Geri dönüş ise olağanüstüydü ve bunu ateşleyen şey, yüksek potansiyele sahip birkaç genç oyuncunun oyuna girmesi oldu. 77. dakika ile uzatma bölümündeki son düdük arasında Fransa, 0-1'lik geriden gelerek 4-1'lik bir galibiyete ulaştı. Kapanış bölümündeki bitiriciliğin klinik seviyesi, Fransa'nın sonunda rakibini saf hacimle ezdiği bir maçı yansıttı; ev sahibi ekip mücadeleyi toplam 24 şut ve 9 isabetli vuruşla tamamlarken, konuk takım sadece 5 şutta kaldı.