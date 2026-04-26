Frank Lampard, Wrexham galibiyetinin ardından Championship şampiyonluk kutlamaları sırasında Coventry'ye transfer sözü verdi

Lampard, takımının Wrexham'ı 3-1'lik ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek Championship'teki üstünlüğünü pekiştirmesini izledi; bu galibiyetle takımın puan toplamı etkileyici bir şekilde 92'ye ulaştı. Bu zafer, takımın yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve evinde yapılacak şampiyonluk kutlamalarının bir üç puan daha kazanılmasıyla taçlandırılmasını sağladı. Premier Lig'e 25 yıllık aradan sonra geri dönmeyi değerlendiren Lampard, şöyle konuştu: "İnanılmaz, değil mi? Bu lig çok zorlu. Bunu biliyoruz, yaşadık ve bu takım, çocuklar gitti ve şimdi topladıkları puanlar açısından sezona hakim oldular. Bugünkü performans, Blackburn'e karşı yükselip, Portsmouth'a karşı şampiyonluğu kazandıktan sonra kolay değil. Oyuncularımız bundan sonra biraz eğlendiler. Sonra onlardan, playofflar için mücadele eden ve bu ligde güçlü bir takım olan bir rakibe karşı tekrar sahaya çıkmalarını istediniz ve onlar da ev sahibi taraftarlarımızın önünde yine tam olarak ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Ve bu özel yıl, evimizde kupayı kaldırarak taçlandırıldı ve zirveye ulaştı. Harika, inanılmaz."