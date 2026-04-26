Getty Images Sport
Frank Lampard, Wrexham galibiyetinin ardından Championship şampiyonluk kutlamaları sırasında Coventry'ye transfer sözü verdi
Sky Blues şık bir veda yaptı
Lampard, takımının Wrexham'ı 3-1'lik ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek Championship'teki üstünlüğünü pekiştirmesini izledi; bu galibiyetle takımın puan toplamı etkileyici bir şekilde 92'ye ulaştı. Bu zafer, takımın yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve evinde yapılacak şampiyonluk kutlamalarının bir üç puan daha kazanılmasıyla taçlandırılmasını sağladı. Premier Lig'e 25 yıllık aradan sonra geri dönmeyi değerlendiren Lampard, şöyle konuştu: "İnanılmaz, değil mi? Bu lig çok zorlu. Bunu biliyoruz, yaşadık ve bu takım, çocuklar gitti ve şimdi topladıkları puanlar açısından sezona hakim oldular. Bugünkü performans, Blackburn'e karşı yükselip, Portsmouth'a karşı şampiyonluğu kazandıktan sonra kolay değil. Oyuncularımız bundan sonra biraz eğlendiler. Sonra onlardan, playofflar için mücadele eden ve bu ligde güçlü bir takım olan bir rakibe karşı tekrar sahaya çıkmalarını istediniz ve onlar da ev sahibi taraftarlarımızın önünde yine tam olarak ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Ve bu özel yıl, evimizde kupayı kaldırarak taçlandırıldı ve zirveye ulaştı. Harika, inanılmaz."
Lampard transfer konusunda uyarıda bulundu
Kupa töreninin coşkusuna rağmen teknik direktör, üst ligde kalma mücadelesinin zorlu görevine hemen odaklandı. Son dönemde üst lige yükselen birçok takımın uyum sağlamakta zorlandığını göz önünde bulundurarak, o "yo-yo kulübü" etiketinden kaçınmaya kararlı. Geçen yıl, üst lige yükselen üç kulüp toplamda 300 milyon sterlin harcadı. Teknik direktör şöyle itiraf etti: "Bu çok büyük bir zorluk, değil mi? Yükselen ve tekrar düşen takımların sayısına bakıldığında, bunun büyük bir adım olduğunu ve Premier Lig'de yer edinmenin zor olduğunu görüyoruz. Yapacak çok işimiz var. Bunu hızlıca halledeceğiz ve bence bunu hızlıca halletmemiz gerekiyor. Bu tür konularda karar sahibi kulübün sahibi, çünkü futbol kulübünün patronu o. Tabii ki görüşmelerin bir an önce yapılması gerekiyor, ama aynı zamanda bu küçük anın da tadını çıkarmalıyız."
"Aynı anda birçok şeyi yapabilirim"
Coventry, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden harekete geçti; kiralık yıldız Frank Onyeka'yı kalıcı olarak kadrosuna kattı ve kaleci Carl Rushworth'u da kadrosuna katmayı hedefliyor. Dinlenme konusunda sorulan soruya Lampard şakayla karşılık verdi: "Elbette. Aynı anda birçok şeyi yapabilirim. Hem konuşurum hem de tatil yaparım, sorun değil."
Birinci Lig'e hazırlık
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Coventry yoğun bir yeniden yapılanma sürecinin kritik bir aşamasına giriyor. Gelecek sezon rekabet gücünü korumak için en üst düzey yetenekleri hızla tespit edip kadroya katmaları gerekiyor. Yoğun yatırım yapma ve yeni transferleri hızlı bir şekilde takıma entegre etme becerileri, zorlu Premier Lig’de uzun vadede ayakta kalabilmelerini belirleyecek.