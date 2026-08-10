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Adhe Makayasa

Çeviri:

Frank Lampard ve John Terry, Jose Mourinho'nun Chelsea'den ilk ayrılığında soyunma odasında yaşanan yıkımı anlattı

Chelsea
J. Mourinho
F. Lampard
J. Terry
Premier Lig

Frank Lampard ve John Terry, Jose Mourinho'nun Eylül 2007'de Chelsea'den ani ayrılışının yarattığı duygusal etki hakkında konuştu. Stamford Bridge'in efsanevi ikilisi, bu haberin oyuncuları perişan ettiğini açıklarken, Portekizli teknik adamın Batı Londra'daki kupalarla dolu ilk döneminde kurduğu derin bağı da gözler önüne serdi.

  • Ayrılık duygusal bir tepkiye yol açtı

    'Netflix'in 'Mourinho' adlı üç bölümlük belgesel dizi, Portekizli teknik adamın Stamford Bridge'deki ilk döneminin Eylül 2007'de görevden alınmasına giden süreçte nasıl çöktüğünü inceliyor. O altın dönemin iki kilit ismi Lampard ve Terry, Mourinho'nun ayrılığının hem kendileri hem de takımın geneli üzerinde yarattığı derin etkiyi anlattı. Nihai karar verilmeden önce teknik direktör ile dönemin sahibi Roman Abramovich arasındaki ilişkiler perde arkasında bozulmuştu.

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  • Arsenal v ChelseaGetty Images Sport

    Liderler, gözyaşlarına boğulan kadroyu hatırlıyor

    Lampard, Mourinho'nun görevden alındığı haberini oyunculara bizzat vermek için soyunma odasına girdiği dokunaklı anı hatırladı.

    Odadaki duygusal atmosferi anlatan eski orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Onun soyunma odasına geldiğini hatırlıyorum ve bana görevden alındığını söyledi. Bu adamın kariyerime ne kadar yardımcı olduğunu, onunla çalışmayı ne kadar sevdiğimi düşünmeden edemedim. Gözyaşları vardı; bir teknik direktör ayrıldığında soyunma odasında bu normal bir şey değildir."

    Terry de teknik direktöre duyduğu derin hayranlığı vurgularken, sonunda görevden alınma sürecini tetikleyen Rosenborg'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-1'lik beraberlik için suçu kendisinde gördü: "Onun için o sahadan tabut içinde çıkardım. Koca koca adamlar vardı, yüzlerinden yaşlar akıyordu, nedenini gerçekten anlayamıyorlardı. Ve bugün bile hâlâ, bunun benim hatam olduğunu düşünüyorum.

    "Şampiyonlar Ligi maçında berabere kaldığımızda, benim adamım gol attı. O kişinin gol atmasına izin vermeseydim, acaba birkaç yıl daha kalır mıydı? Kim bilir? Bu mantıklı geliyorsa, bunun için kendimi hâlâ bir şekilde sorumlu hissediyorum. Dürüst olmam gerekirse, her şeyin böyle bitmesi hayal kırıklığı yarattı. Onu gerçekten çok seviyordum, ona hayrandım ve açıkçası herkesten daha fazla üzülmüştüm."

  • İç sürtüşme ilişkiyi parçaladı

    Mourinho, Abramovich ile arasındaki çatlağın, kulübün iç işleyiş yapısını zayıflatmaya başlayan dış müdahalelerle ateşlendiğini açıkladı.

    Hiyerarşinin iç dinamiklerine ışık tutan Mourinho şöyle dedi: "Benim işimde üçgen, Jose, Peter Kenyon, Roman, yabancılar tarafından işgal edildi. Başlangıçta Stamford Bridge'de maça çıkıyorsunuz, locaya bakıyorsunuz, Roman, eşi, güvendiği bir ya da iki kişi. Birkaç sezon sonra: eski oyuncular, menajerler. Bu tür insanlar paranın nerede olduğunu bilir."

    Mourinho, bir takım antrenmanını bırakmayı reddetmesinin ardından Abramovich'in ilişkilerini geren sıra dışı bir talebini de hatırlattı: "Bence Roman değişti. Mesela bir gün Peter bana oldukça mahcup bir şekilde geldi ve bana, 'Jose, sana bir şey söylemek zorundayım. Patron Sardinya'da bu teknelerle birlikte ve bu teknelerde çalışan insanlar oteldeki adamlara karşı futbol oynuyorlar, ama kaybediyorlar. Onun için gidip bir maç kazanabilir misin?' dedi. 'Hayır Peter, bugün antrenmanım var. Yarın için hazırlanmam gerekiyor; gidemem.' O da bundan memnun olmadı."

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  • mourinhoGetty Images

    Belgeselin vizyon tarihi galaya yaklaşıyor

    Bu salı günü Netflix'te yayımlanacak 'Mourinho' belgesel dizisi, efsane teknik direktörün kariyer yolculuğuna yakından bir bakış sunacak. Belgesel ayrıca, Mourinho'nun 2013'te Manchester United'da Sir Alex Ferguson'ın yerine geçmek için bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını, ancak daha sonra bundan vazgeçip bunun yerine Chelsea'ye geri döndüğünü de ortaya koyuyor. İzleyiciler, onun kulüp yönetimleri ve oyuncularla ilişkilerini şekillendiren karmaşık dinamiklere dair nadir bir içgörü edinecek.

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