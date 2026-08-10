AFP
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Frank Lampard ve John Terry, Jose Mourinho'nun Chelsea'den ilk ayrılığında soyunma odasında yaşanan yıkımı anlattı
Ayrılık duygusal bir tepkiye yol açtı
'Netflix'in 'Mourinho' adlı üç bölümlük belgesel dizi, Portekizli teknik adamın Stamford Bridge'deki ilk döneminin Eylül 2007'de görevden alınmasına giden süreçte nasıl çöktüğünü inceliyor. O altın dönemin iki kilit ismi Lampard ve Terry, Mourinho'nun ayrılığının hem kendileri hem de takımın geneli üzerinde yarattığı derin etkiyi anlattı. Nihai karar verilmeden önce teknik direktör ile dönemin sahibi Roman Abramovich arasındaki ilişkiler perde arkasında bozulmuştu.
- Getty Images Sport
Liderler, gözyaşlarına boğulan kadroyu hatırlıyor
Lampard, Mourinho'nun görevden alındığı haberini oyunculara bizzat vermek için soyunma odasına girdiği dokunaklı anı hatırladı.
Odadaki duygusal atmosferi anlatan eski orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Onun soyunma odasına geldiğini hatırlıyorum ve bana görevden alındığını söyledi. Bu adamın kariyerime ne kadar yardımcı olduğunu, onunla çalışmayı ne kadar sevdiğimi düşünmeden edemedim. Gözyaşları vardı; bir teknik direktör ayrıldığında soyunma odasında bu normal bir şey değildir."
Terry de teknik direktöre duyduğu derin hayranlığı vurgularken, sonunda görevden alınma sürecini tetikleyen Rosenborg'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-1'lik beraberlik için suçu kendisinde gördü: "Onun için o sahadan tabut içinde çıkardım. Koca koca adamlar vardı, yüzlerinden yaşlar akıyordu, nedenini gerçekten anlayamıyorlardı. Ve bugün bile hâlâ, bunun benim hatam olduğunu düşünüyorum.
"Şampiyonlar Ligi maçında berabere kaldığımızda, benim adamım gol attı. O kişinin gol atmasına izin vermeseydim, acaba birkaç yıl daha kalır mıydı? Kim bilir? Bu mantıklı geliyorsa, bunun için kendimi hâlâ bir şekilde sorumlu hissediyorum. Dürüst olmam gerekirse, her şeyin böyle bitmesi hayal kırıklığı yarattı. Onu gerçekten çok seviyordum, ona hayrandım ve açıkçası herkesten daha fazla üzülmüştüm."
İç sürtüşme ilişkiyi parçaladı
Mourinho, Abramovich ile arasındaki çatlağın, kulübün iç işleyiş yapısını zayıflatmaya başlayan dış müdahalelerle ateşlendiğini açıkladı.
Hiyerarşinin iç dinamiklerine ışık tutan Mourinho şöyle dedi: "Benim işimde üçgen, Jose, Peter Kenyon, Roman, yabancılar tarafından işgal edildi. Başlangıçta Stamford Bridge'de maça çıkıyorsunuz, locaya bakıyorsunuz, Roman, eşi, güvendiği bir ya da iki kişi. Birkaç sezon sonra: eski oyuncular, menajerler. Bu tür insanlar paranın nerede olduğunu bilir."
Mourinho, bir takım antrenmanını bırakmayı reddetmesinin ardından Abramovich'in ilişkilerini geren sıra dışı bir talebini de hatırlattı: "Bence Roman değişti. Mesela bir gün Peter bana oldukça mahcup bir şekilde geldi ve bana, 'Jose, sana bir şey söylemek zorundayım. Patron Sardinya'da bu teknelerle birlikte ve bu teknelerde çalışan insanlar oteldeki adamlara karşı futbol oynuyorlar, ama kaybediyorlar. Onun için gidip bir maç kazanabilir misin?' dedi. 'Hayır Peter, bugün antrenmanım var. Yarın için hazırlanmam gerekiyor; gidemem.' O da bundan memnun olmadı."
- Getty Images
Belgeselin vizyon tarihi galaya yaklaşıyor
Bu salı günü Netflix'te yayımlanacak 'Mourinho' belgesel dizisi, efsane teknik direktörün kariyer yolculuğuna yakından bir bakış sunacak. Belgesel ayrıca, Mourinho'nun 2013'te Manchester United'da Sir Alex Ferguson'ın yerine geçmek için bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını, ancak daha sonra bundan vazgeçip bunun yerine Chelsea'ye geri döndüğünü de ortaya koyuyor. İzleyiciler, onun kulüp yönetimleri ve oyuncularla ilişkilerini şekillendiren karmaşık dinamiklere dair nadir bir içgörü edinecek.
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