Lampard, Mourinho'nun görevden alındığı haberini oyunculara bizzat vermek için soyunma odasına girdiği dokunaklı anı hatırladı.

Odadaki duygusal atmosferi anlatan eski orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Onun soyunma odasına geldiğini hatırlıyorum ve bana görevden alındığını söyledi. Bu adamın kariyerime ne kadar yardımcı olduğunu, onunla çalışmayı ne kadar sevdiğimi düşünmeden edemedim. Gözyaşları vardı; bir teknik direktör ayrıldığında soyunma odasında bu normal bir şey değildir."

Terry de teknik direktöre duyduğu derin hayranlığı vurgularken, sonunda görevden alınma sürecini tetikleyen Rosenborg'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-1'lik beraberlik için suçu kendisinde gördü: "Onun için o sahadan tabut içinde çıkardım. Koca koca adamlar vardı, yüzlerinden yaşlar akıyordu, nedenini gerçekten anlayamıyorlardı. Ve bugün bile hâlâ, bunun benim hatam olduğunu düşünüyorum.

"Şampiyonlar Ligi maçında berabere kaldığımızda, benim adamım gol attı. O kişinin gol atmasına izin vermeseydim, acaba birkaç yıl daha kalır mıydı? Kim bilir? Bu mantıklı geliyorsa, bunun için kendimi hâlâ bir şekilde sorumlu hissediyorum. Dürüst olmam gerekirse, her şeyin böyle bitmesi hayal kırıklığı yarattı. Onu gerçekten çok seviyordum, ona hayrandım ve açıkçası herkesten daha fazla üzülmüştüm."