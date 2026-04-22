Frank Lampard, Portsmouth'u 5-1 mağlup ederek Şampiyonluk unvanını garantiledikten sonra "olağanüstü" Coventry oyuncularına övgüde bulundu

Kupayı garantileyen galibiyetin ardından konuşan Lampard, övgüyü hemen oyuncularına yönlendirdi. Eski Chelsea teknik direktörü gazetecilere, "Harika bir geceydi," dedi. "Çok güzeldi çünkü Cuma gecesi bir tehlike vardı, ama garip bir şekilde bunu başardığımız için harikaydı. O da başlı başına muhteşemdi, bu da başlı başına muhteşem. Bu, gerçekten çok istediğim şeydi çünkü çok uzun süre liderlik yaptık ve sezonun ikinci yarısında da bu gidişatı sürdürdük. Bunun için gerçekten güçlü bir takım ve güçlü bir grup gerekir ve onlar bunu gösterdiler."

Teknik direktör, başarılarından büyük gurur duyduğunu belirterek şunları ekledi: "Bu kadar yaklaşmışken, iki maç kala bunu başarmak inanılmaz, çünkü bu lig gittikçe zorlaşıyor. Bu ligdeki tüm takımlar size farklı zorluklar çıkarıyor ve bu oyuncular 27 galibiyet aldı, yaptıkları şey inanılmaz."