Frank Lampard, Portsmouth'u 5-1 mağlup ederek Şampiyonluk unvanını garantiledikten sonra "olağanüstü" Coventry oyuncularına övgüde bulundu
Kesin bir galibiyetle şampiyon oldular
Coventry City, Salı gecesi hiçbir şüpheye yer bırakmadı; Portsmouth’u sahadan sildi, puanını 89’a çıkardı ve ligin zirvesinde rakipsiz bir liderlik kurdu. ABD Milli Takımı forveti Haji Wright, 12. dakikada bu verimli sezonun 17. golünü atarak skoru açtı ve West Midlands’da kutlamaların yaşandığı gecenin tonunu belirledi.
Ephron Mason-Clark ikinci yarıda iki gol attı, Regan Poole'un kendi kalesine attığı gol ve Kaine Kesler Hayden'ın son dakikalarda attığı golle maç 5-1 sona erdi. Adrian Segecic'in attığı teselli golüne rağmen, gece Lampard'a ve çeyrek asırdır büyük liglere dönmeyi bekleyen taraftar kitlesine aitti.
Lampard, "harika" takımını övüyor
Kupayı garantileyen galibiyetin ardından konuşan Lampard, övgüyü hemen oyuncularına yönlendirdi. Eski Chelsea teknik direktörü gazetecilere, "Harika bir geceydi," dedi. "Çok güzeldi çünkü Cuma gecesi bir tehlike vardı, ama garip bir şekilde bunu başardığımız için harikaydı. O da başlı başına muhteşemdi, bu da başlı başına muhteşem. Bu, gerçekten çok istediğim şeydi çünkü çok uzun süre liderlik yaptık ve sezonun ikinci yarısında da bu gidişatı sürdürdük. Bunun için gerçekten güçlü bir takım ve güçlü bir grup gerekir ve onlar bunu gösterdiler."
Teknik direktör, başarılarından büyük gurur duyduğunu belirterek şunları ekledi: "Bu kadar yaklaşmışken, iki maç kala bunu başarmak inanılmaz, çünkü bu lig gittikçe zorlaşıyor. Bu ligdeki tüm takımlar size farklı zorluklar çıkarıyor ve bu oyuncular 27 galibiyet aldı, yaptıkları şey inanılmaz."
Eski Chelsea teknik direktörünün intikamı
Sky Blues'u şampiyonluğa taşımak, Lampard için hayati bir itibar kazanımı oldu; bu başarı, 2023'te Chelsea'ye geçici olarak geri döndüğü ve 11 maçta sadece tek bir galibiyet alabildiği felaketle sonuçlanan dönem nedeniyle ciddi şekilde zedelenen teknik direktörlük itibarını onarmasına yardımcı oldu. Coventry'yi disiplinli ve yüksek pres uygulayan bir takıma dönüştürdü; bu başarısı sayesinde kısa süre önce ligin yıllık ödül töreninde EFL Championship Sezonun En İyi Teknik Direktörü seçildi.
Oyuncu olarak üç Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan kariyerinde bu başarının nerede yer aldığını değerlendiren Lampard, net bir şekilde konuştu. "Kariyerimin en zirvesinde yer alıyor," diye itiraf etti. "Şampiyonluğu bu şekilde garantilemek, takımın ilk dakikadan itibaren sergilediği oyun, ikinci yarıda nasıl bir adım attığımız... Bu yıl CBS [Arena]'da bu tür performansları sık sık sergiledik, bu takım çok istikrarlıydı."
25 yıllık birinci lig dışındaki sürgünü sona erdirme
2001 yılında Premier Lig'den düştüğünden beri mali sıkıntılar, stadyum sorunları ve küme düşmelerle boğuşan Coventry için bu başarının önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Doug King'in sahipliğinde kulüp istikrarı yakaladı ve Lampard, 17 ay önce göreve gelmeden önce atılan temelleri özenle takdir etti.
Lampard, "Mark Robins'in kulüpte yaptıklarına ve kulüp sahibi Doug King'e teşekkür etmek ve bu anın değerini bilmek gerekir" diye ekledi. İki maç kala şampiyonluğu garantileyen Coventry, artık Premier Lig'de yeni bir döneme hazırlanmaya başlayabilir ve İngiltere'nin elit takımlarıyla yeniden rekabet etmek için 25 yıllık bekleyişi nihayet sona erdirebilir.