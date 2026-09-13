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Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Frank Lampard kâbus gibi bir başlangıç yaşadı: Coventry City, Brighton'dan 5-0'lık ağır yenilgi alırken dört maçın ardından puansız ve golsüz kaldı

F. Lampard
Coventry City
Coventry City - Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Frank Lampard, Coventry City'nin pazar günü Brighton & Hove Albion'a 5-0 gibi küçük düşürücü bir skorla yenilmesiyle Premier League'e felaket bir dönüş geçiriyor. Sky Blues, dört maçın ardından hâlâ puansız ve golsüz şekilde ligin dibine demir atmış durumda; bu da yeni yükselen takım için sezona feci bir başlangıç anlamına geliyor.

  • Brighton, 10 kişi kalan Coventry'yi ezdi

    Brighton, Coventry’yi acımasızca dağıttı ve Lampard’ı cevap arayışında bıraktı. Konuk ekip devre arasından önce öne geçti ve ikinci yarıda ev sahibine tamamen üstünlük kurdu. Taiwo Awoniyi’nin şiddetli hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle Coventry adına işler daha da kötüye gitti. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Brighton coştu ve dört gol daha bularak sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuç Brighton’ı yedi puanla dördüncü sıraya taşıdı. Bu arada Coventry, sıfır golle Tottenham Hotspur’la birlikte istenmeyen rekoru paylaşıyor, ancak Spurs iki beraberlik ve iki yenilgiden iki puan çıkarmayı başardı.

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  • Lampard, ağır yenilginin ardından konuştu

    Cesaret verici bir ilk yarı performansına rağmen Coventry, kırmızı kartın ardından dağıldı. Ağır yenilgi, kulübü organizasyonda henüz tek bir puanı olmayan tek takım olarak bıraktı.

    Devre arasında Sky Sports'a konuşan Lampard, artan baskıya rağmen oyuncularından mücadeleyi sürdürmelerini ve özgüvenlerini korumalarını istedi. "İlk yarıda baskı kurduk ama son vuruşu yapamadık. Pozitif kalmalıyız. Oyuncular oyunun içine daha fazla girdiğini hissetti ama inancımız olmalı. Futbolda buna sahip değilseniz, elinizde ne kalır ki?" dedi.

  • Gross, elit asist kulübüne katıldı

    Öğleden sonra toplu olarak Brighton'ın olsa da, bu Pascal Gross için özellikle özel bir gündü. Alman orta saha oyuncusu oyunu yönlendirdi ve Yasin Ayari'nin son golünü hazırlayarak Premier League'deki 50. asistini yaptı. Gross artık elit bir grubun içinde yer alıyor.

    2017-18 sezonundaki ilk maçından bu yana, organizasyonda kendisinden daha fazla asist yapan tek orta saha oyuncuları 91'le Kevin De Bruyne ve 73'le Bruno Fernandes oldu. Gross ise artık 50 asistte Bernardo Silva'yla aynı sayıya ulaştı. Gross, ayrıca penaltıdan da ağları bularak mükemmel performansını taçlandırdı.


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    Coventry için sırada ne var?

    Lampard, zorlu bir fikstür periyodu öncesinde sıkıntı yaşayan kadrosunun moralini yükseltmek için devasa bir görevle karşı karşıya. Coventry, çarşamba günü Carabao Cup'ta Aston Villa'yı konuk edecek, ardından Premier League'de Nottingham Forest ile karşılaşmak için deplasmana gidecek. Takımın, ligde yalnız kalmamak için acilen gol yollarında etkili olması gerekiyor.

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