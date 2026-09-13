Brighton, Coventry’yi acımasızca dağıttı ve Lampard’ı cevap arayışında bıraktı. Konuk ekip devre arasından önce öne geçti ve ikinci yarıda ev sahibine tamamen üstünlük kurdu. Taiwo Awoniyi’nin şiddetli hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle Coventry adına işler daha da kötüye gitti. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Brighton coştu ve dört gol daha bularak sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç Brighton’ı yedi puanla dördüncü sıraya taşıdı. Bu arada Coventry, sıfır golle Tottenham Hotspur’la birlikte istenmeyen rekoru paylaşıyor, ancak Spurs iki beraberlik ve iki yenilgiden iki puan çıkarmayı başardı.