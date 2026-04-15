Sky Sport'un haberine göre, Rose, Premier League'de 11. sırada yer alan takımda, yaz aylarından itibaren görevinden ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola'nın yerini alacak en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.
Çeviri:
Frank Lampard'ın da adaylar arasında olduğu söyleniyor: Marco Rose, Arsenal'in baş belası mı olacak?
Bu haberlere göre, Rose ile Bournemouth yetkilileri arasında somut görüşmeler yapılmış. 49 yaşındaki teknik adam şu anda serbest durumda; Mart 2025'in sonunda RB Leipzig'den ayrıldığından beri teknik direktörlük görevi üstlenmemiş.
Bournemouth'ta boşalacak teknik direktörlük pozisyonu için bir diğer aday olarak, İngiliz orta saha efsanesi Frank Lampard'ın da gündemde olduğu söyleniyor. 47 yaşındaki Lampard, Coventry City'yi Premier League'e geri döndürmek üzere. Lampard ve ekibinin lig yükselmesi artık sadece teorik olarak mümkün.
Lampard ve Rose'un yanı sıra, Bournemouth'un Ipswich Town'dan Kieran McKenna ve Rayo Vallecano'dan Inigo Perez'i de değerlendirdiği söyleniyor.
- getty
Marco Rose, Bournemouth'ta zorlu bir miras devralacak
Bournemouth'un başına kim geçerse geçsin, oldukça zorlu bir miras devralacak. Iraola, 2023'teki gelişinden bu yana Cherries'i Premier Lig'de sağlam bir şekilde yerleştirmiş ve takımı küme düşme mücadelesinden büyük ölçüde uzak tutmuştu. Geçen sezon, İspanyol teknik adamın yönetimindeki Bournemouth bir ara uluslararası turnuvalara katılma şansını bile yakaladı ve sezonu dokuzuncu sırada tamamladı. Bu sezon da Avrupa Ligi'ne katılma şansı hala var; sezonun bitmesine altı hafta kala, sıkışık orta sıralarda altıncı sıradaki takımla aradaki fark sadece üç puan.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Iraola'nın ayrılığı, Bournemouth tarafından Salı günü resmi olarak duyuruldu. "Benim için emekli olmanın doğru zamanı bu," diyen 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın, oyuncu olarak uzun yıllar forma giydiği Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.
Bournemouth ile oynadığı son maçlardan birinde, Iraola geçen Cumartesi günü büyük bir başarıya imza attı: Junior Kroupi ve Alex Scott'ın golleriyle Cherries, lig lideri FC Arsenal'i 2-1 mağlup etti ve böylece Gunners'ın şampiyonluk yarışında bir kez daha büyük bir endişe yaşamasına neden oldu.
Marco Rose'un adı son olarak Eintracht Frankfurt ile anılıyordu
Rose için Bournemouth'ta görev almak, Almanya veya Avusturya dışında üstleneceği ilk teknik direktörlük görevi olacak. RB Salzburg'da iki yıl baş antrenörlük yaptıktan sonra 2019'da Bundesliga'ya gelen Rose, Borussia Mönchengladbach'ta geçirdiği iki yıl boyunca gösterdiği performansla Borussia Dortmund'daki göreve layık görüldü. Ancak Rose için işler orada istenildiği gibi gitmedi; BVB'de sadece bir yıl geçirdikten sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Birkaç ay sonra, memleketi Leipzig'de bugüne kadarki son görevine başladı ve RB'de iki buçuk yıl boyunca çalıştı. Son zamanlarda, Bundesliga takımları yeni bir teknik direktör ararken Rose'un adı sık sık gündeme geldi; örneğin, yılın başında Eintracht Frankfurt'ta Dino Toppmöller'in halefi olarak. SGE sonunda Albert Riera'yı tercih etti.
Marco Rose: Teknik direktörlük kariyerine genel bakış
Dönem
Görev
Takım
Ağustos 2009
Yardımcı antrenör
FSV Mainz 05
2010 - 2012
Yardımcı antrenör
FSV Mainz 05 II
2012 - 2013
Teknik Direktör
Lok Leipzig
2013 - 2015
Teknik Direktör
RB Salzburg U16
2015 - 2017
Teknik Direktör
RB Salzburg U18
2017 - 2019
Teknik Direktör
RB Salzburg
2019 - 2021
Teknik Direktör
Borussia Mönchengladbach
2021 - 2022
Teknik Direktör
Borussia Dortmund
2022 - 2025
Teknik Direktör
RB Leipzig