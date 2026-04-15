Frank Lampard'ın da adaylar arasında olduğu söyleniyor: Marco Rose, Arsenal'in baş belası mı olacak?

Bournemouth'un başına kim geçerse geçsin, oldukça zorlu bir miras devralacak. Iraola, 2023'teki gelişinden bu yana Cherries'i Premier Lig'de sağlam bir şekilde yerleştirmiş ve takımı küme düşme mücadelesinden büyük ölçüde uzak tutmuştu. Geçen sezon, İspanyol teknik adamın yönetimindeki Bournemouth bir ara uluslararası turnuvalara katılma şansını bile yakaladı ve sezonu dokuzuncu sırada tamamladı. Bu sezon da Avrupa Ligi'ne katılma şansı hala var; sezonun bitmesine altı hafta kala, sıkışık orta sıralarda altıncı sıradaki takımla aradaki fark sadece üç puan.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Iraola'nın ayrılığı, Bournemouth tarafından Salı günü resmi olarak duyuruldu. "Benim için emekli olmanın doğru zamanı bu," diyen 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın, oyuncu olarak uzun yıllar forma giydiği Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.

Bournemouth ile oynadığı son maçlardan birinde, Iraola geçen Cumartesi günü büyük bir başarıya imza attı: Junior Kroupi ve Alex Scott'ın golleriyle Cherries, lig lideri FC Arsenal'i 2-1 mağlup etti ve böylece Gunners'ın şampiyonluk yarışında bir kez daha büyük bir endişe yaşamasına neden oldu.