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Adhe Makayasa

Çeviri:

Frank Lampard'ın Coventry'si, 26 milyon sterlinlik Ganalı yıldız anlaşmasıyla kulübün transfer rekorunu yeniden kırdı

Transfers
C. Yirenkyi
F. Lampard
Coventry City
Premier Lig
FC Nordsjaelland

Coventry City, Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi'yi Nordsjaelland'dan 26 milyon £ karşılığında kadrosuna katarak bu yaz üçüncü kez transfer rekorunu kırdı. Frank Lampard'ın ekibi, Championship'ten yükselmesinin ardından kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi sürdürürken, 20 yaşındaki milli oyuncu uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

  • Sky Blues rekoru perçinledi

    Coventry, Nordsjaelland'dan Yirenkyi'yi 26 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katarak bu yaz üçüncü kez kulüp transfer rekorunu resmen kırdı. 20 yaşındaki Gana milli oyuncusu, Sky Blues'un Premier League'e dönüşü öncesinde Lampard'ın beşinci transferi oldu. Yirenkyi, Gana formasıyla A takım düzeyinde 15 maça çıktı. Bunlar arasında Dünya Kupası'nda Panama'ya karşı 1-0 kazanılan maçta attığı belirleyici gol de yer alıyor.


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    Orta saha oyuncusu projeden heyecan duyuyor

    Transferinin tamamlanmasının ardından Coventry'nin resmi internet sitesine konuşan Yirenkyi, Lampard'ın yönetiminde çalışmak için duyduğu heyecanı dile getirdi. Coventry City'ye katılma kararını detaylandıran oyuncu şöyle dedi: "Bu kulüpte olduğum için heyecanlıyım. Hakkında çok şey duydum ve burada olmaktan dolayı gerçekten olumlu hissediyorum.

    "Başantrenörle planlar ve oyun tarzı hakkında konuştuğumda, bunun gerçekten hoşuma giden bir şey olduğunu gördüm ve ondan bir şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Her gün takıma elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Hâlâ gencim, bu yüzden başantrenörden, diğer oyunculardan bir şeyler öğrenmek ve takım için gerçekten çok çalışmak istiyorum."

  • Coventry zirve hedefinin altını çizdi

    Yirenkyi'nin gelişi, Coventry'nin geçen sezonki Championship şampiyonluğunun ardından bu yazki tahmini harcamasını 85 milyon sterlinin üzerine çıkardı. Coventry, bu 26 milyon sterlinlik anlaşmadan önce de bu transfer döneminde transfer rekorunu iki kez kırmıştı; önce İsviçreli savunmacı Aurele Amenda'yı Eintracht Frankfurt'tan 17 milyon sterline kadrosuna kattı, ardından da Brighton'dan kiralanan kaleci Carl Rushworth'un transferini bildirilen 22 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle kalıcı hale getirdi. Bu transferlerin yanı sıra Lampard, Loum Tchaouna ve Frank Onyeka takviyeleriyle de kadrosunu güçlendirdi.

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    Coventry'yi Emirates deplasmanı bekliyor

    Coventry, 2026-27 Premier League sezonuna 21 Ağustos Cuma günü son şampiyon Arsenal deplasmanında başlayacak. Emirates Stadyumu'ndaki bu karşılaşma, kadroda yapılan büyük revizyonun ardından Lampard'ın ekibi için taktiksel hazırlık düzeyini ölçen zorlu bir sınav olacak. Yirenkyi ve yeni transferlerin, takımın üst düzey futbolun temposuna ne kadar uyum sağlayabildiğinin görüleceği bu maçta forma giymesi bekleniyor.

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