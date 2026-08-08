Frank Lampard'ın Coventry'si, 26 milyon sterlinlik Ganalı yıldız anlaşmasıyla kulübün transfer rekorunu yeniden kırdı

Transferinin tamamlanmasının ardından Coventry'nin resmi internet sitesine konuşan Yirenkyi, Lampard'ın yönetiminde çalışmak için duyduğu heyecanı dile getirdi. Coventry City'ye katılma kararını detaylandıran oyuncu şöyle dedi: "Bu kulüpte olduğum için heyecanlıyım. Hakkında çok şey duydum ve burada olmaktan dolayı gerçekten olumlu hissediyorum.

"Başantrenörle planlar ve oyun tarzı hakkında konuştuğumda, bunun gerçekten hoşuma giden bir şey olduğunu gördüm ve ondan bir şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Her gün takıma elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Hâlâ gencim, bu yüzden başantrenörden, diğer oyunculardan bir şeyler öğrenmek ve takım için gerçekten çok çalışmak istiyorum."