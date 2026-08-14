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Frank Lampard'ın Coventry'de “çok sert” bir karardan kaçınması bekleniyor; Chelsea efsanesi Premier League için bir şansa daha hazır
Chelsea ve Everton dönemlerinin ardından Championship şampiyonluğu
Kendilerini EFL'de tutunmaya çalışırken bulan ve bir ara League Two'ya kadar düşen Coventry, yeniden en üst lige tırmanmayı başardı. Bu meteorit yükselişi başlatan isim Mark Robins olmuştu.
Kasım 2024'te görevine şaşırtıcı şekilde son verildi ve bu da Lampard'ın yeniden kulübeye dönmesinin önünü açtı. Eski İngiltere yıldızı, Stamford Bridge'deki ikinci dönemi, yani geçici teknik direktörlük görevinin ardından, 12 aydan uzun süre teknik adamlıktan uzak kalmıştı.
Daha önce batı Londra'da iki yıldan kısa süre dayanmasının ardından Everton'daki görevi boyunca da yeterliliği sorgulanmıştı, ancak 48 yaşındaki isim, Coventry'yi play-off'lara ve ardından Championship şampiyonluğuna taşıdıktan sonra yeniden değer kazandı.
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Lampard'a yeni sözleşmesini onurlandırma fırsatı verilecek mi?
Üç yıllık yeni sözleşmeyi hak ederek kontratını 2029'a kadar uzattı. Peki birçok kişi tarafından kümede kalma mücadelesi vereceği öngörülen zorlu bir 2026-27 sezonu geçirilse bile Coventry City, Lampard'la yola devam eder mi?
Bu soru Hendry'ye yöneltildiğinde, eski Coventry savunmacısı GOAL'e King Casino iş birliğiyle özel olarak verdiği demeçte şunları söyledi: “Frank'in teknik direktörlük ve menajerlik konusunda, Premier League'de de, belli bir deneyimi var. Premier League'de oyuncu olarak da bulundu ve futbolun nasıl değiştiğini görmüştür.
“Coventry ile olağanüstü bir iş çıkardı. Onları gerçekten yeniden gündeme taşıdı ve adeta bilinmezlikten çıkardı. Bence Frank'le devam etmemeleri çok ama çok acımasızca olur.
“Ama işin bir diğer tarafı da şu; bence Frank, Premier League'deki diğer takımlardan gelecek teklif sıkıntısı çekmez. Belki de, yo-yo takımlar diyeceğim ekiplerden... Gerçi bunun onun düşüp yeniden çıkması anlamına gelmesini istemem, Coventry'nin bir yo-yo takım olacağını söylemiyorum. Ama Brighton, Brentford ya da Bournemouth gibi yo-yo takım olmayan bir kulübe dönüşebilirlerse, Coventry'nin isteyebileceği en fazla şey de bu olur.”
Coventry'nin Premier League'e dönmesinin faydaları
Hendry, Sky Blues'ın yeniden elitler arasına dönmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: “Futbol kulübünün yararı açısından bakarsak, sadece bir Premiership kulübü olmanın sağladığı fon miktarı ve Fulham, Brighton, Bournemouth ile Brentford'ı desteklemeye giden taraftarlar, sahalarına Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea'nin geldiğini görüyor; bu da onlar için harika olacak.
“Bakın, benim sözünü ettiğim takımlardan daha büyük olup da Premiership'te olmayan ve orada olmaları gerektiğini düşünen çok sayıda kulüp var, bunu anlıyorum, ama hayat böyle. Leicester. Leicester, League One'da yer alıyor! Bunu asla düşünmezdiniz.
“Bir de Blackburn'ün 94-95'te Prem'i kazandığı döneme dönebilirsiniz ve yıllar sonra onlar da League One'da. Aradan çok yıl geçti ama Leicester'ın 2016'da kazanmasından hemen sonra değil; 10 yıl sonra onlar da League One'da. Buna inanamazdınız.
“Ama Coventry için, en üsttekilerden herhangi birini değiştirmeyi düşüneceklerini bir an bile aklıma getiremiyorum, şey, Frank Lampard için de dürüst olmak gerekirse bunu bir an bile düşünmem.”
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Transfer çalışmaları ve Arsenal'in açılış maçı: Coventry 2026-27'de
Coventry, yükselmenin banka hesabına önemli bir katkı sağlamasıyla bu yaz çok sayıda transferi tamamlama imkânı buldu. Birinci kaleci Carl Rushworth'un Brighton'dan kiralık sözleşmesi kalıcı hale getirilirken, Gus Hamer de Sheffield United'da geçirdiği üç sezonun ardından alışık olduğu çevreye geri döndü.
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