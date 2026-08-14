Frank Lampard'ın Coventry'de “çok sert” bir karardan kaçınması bekleniyor; Chelsea efsanesi Premier League için bir şansa daha hazır

Üç yıllık yeni sözleşmeyi hak ederek kontratını 2029'a kadar uzattı. Peki birçok kişi tarafından kümede kalma mücadelesi vereceği öngörülen zorlu bir 2026-27 sezonu geçirilse bile Coventry City, Lampard'la yola devam eder mi?

Bu soru Hendry'ye yöneltildiğinde, eski Coventry savunmacısı GOAL'e King Casino iş birliğiyle özel olarak verdiği demeçte şunları söyledi: “Frank'in teknik direktörlük ve menajerlik konusunda, Premier League'de de, belli bir deneyimi var. Premier League'de oyuncu olarak da bulundu ve futbolun nasıl değiştiğini görmüştür.

“Coventry ile olağanüstü bir iş çıkardı. Onları gerçekten yeniden gündeme taşıdı ve adeta bilinmezlikten çıkardı. Bence Frank'le devam etmemeleri çok ama çok acımasızca olur.

“Ama işin bir diğer tarafı da şu; bence Frank, Premier League'deki diğer takımlardan gelecek teklif sıkıntısı çekmez. Belki de, yo-yo takımlar diyeceğim ekiplerden... Gerçi bunun onun düşüp yeniden çıkması anlamına gelmesini istemem, Coventry'nin bir yo-yo takım olacağını söylemiyorum. Ama Brighton, Brentford ya da Bournemouth gibi yo-yo takım olmayan bir kulübe dönüşebilirlerse, Coventry'nin isteyebileceği en fazla şey de bu olur.”



