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Frank Lampard hiçbir yere gitmiyor! Eski Chelsea ve Everton teknik direktörünün Premier Lig’e yeni katılan takımla yeni bir sözleşme imzalamasıyla Coventry’den ayrılacağına dair söylentiler sona erdi
Şampiyonluk zaferi için ödüllendirildi
Coventry City, baş antrenör Frank Lampard’ın 2029 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Kulüp, Kasım 2024’ten bu yana sergilediği olağanüstü performansı ödüllendirmek amacıyla sözleşme uzatımını teyit eden bir açıklama yayınladı. Lampard, takımı baştan aşağı dönüştürerek geçen sezon Championship şampiyonluğunu kazandı ve 25 yıllık Premier League’e dönüş bekleyişine son verdi. 82 maçın 45’ini kazanan Lampard, daha önceki zorlu dönemlerin ardından büyük bir geri dönüşe imza attı.
Chelsea'nin teknik direktörlüğünü ilk kez üstlendiği dönemde 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyet kaydetmişti. Kısa süren ikinci görevi sırasında 11 maçta sadece bir galibiyet, iki beraberlik ve sekiz mağlubiyet alırken, Everton'daki görevi sırasında ise 44 maçta 12 galibiyet, sekiz beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etmişti.
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Lampard ne dedi?
Duyurunun ardından konuşan Lampard, gururunu dile getirdi ve önümüzdeki sezon için vizyonunu özetledi. “Yeni bir sözleşme imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum; bu kulübü temsil etmek benim için gerçek bir onur,” dedi.
“Herkesin terfi etmek ve Şampiyonluk’u kazanmak için gösterdiği inanılmaz çabanın ardından, o anın tadını çıkarmak önemliydi ve şehir olarak bunu kesinlikle başardık. Şimdi teknik ekip olarak ve tabii ki oyuncular olarak görevimiz, öncelikle enerji toplamak, ama aynı zamanda gelecek sezon için ne yapmak istediğimize ve ne yapmamız gerektiğine odaklanmak. Bir futbol kulübü olarak saha içinde ve dışında yapılacak çok iş var, bu yüzden bu çalışmalar devam ediyor.”
İşletme sahibi büyük bir memnuniyetini dile getiriyor
Sözleşme uzatması yönetim kurulunda büyük bir memnuniyet yarattı; kulüp sahibi ve icra kurulu başkanı Doug King, kaydedilen ilerlemeyi övdü. King şöyle konuştu: “Frank ve ekibinin, tabiri caizse ‘sözleşmeyi imzalamış’ olmalarından son derece memnunum.
"2024 yılının Kasım ayında göreve geldiğinden beri, kulübümüz onun liderliğinde muazzam bir yükseliş eğilimi sergiledi ve geçen sezon Championship’te kazandığımız zaferin ardından, bir nesil sonra ilk Premier League sezonumuza bizi onun liderliğinde götürmesi son derece uygun.” Lampard da King’e teşekkür ederek şunları ekledi: “Bana bu futbol kulübüne gelme fırsatı verdiği ve bize verdiği destek için Doug King’e de teşekkür ederim. Birlikte çalışacağız ve yapacak çok iş olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”
- Getty Images Sport
Coventry için bundan sonra ne olacak?
Lampard, artık takımını yaklaşan Premier Lig sezonunun büyük zorluklarına hazırlamaya devam edecek. Takım, yakaladığı olağanüstü ivmeyi sürdürmeye çalışırken, odak noktası tamamen transfer dönemi ve sezon öncesi hazırlıklarına kayıyor. Taraftarlar, takımın en üst ligde ayakta kalıp başarılı olmasını umarak sezonun ilk maçlarını sabırsızlıkla bekleyecekler.