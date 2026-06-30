Frank Lampard hiçbir yere gitmiyor! Eski Chelsea ve Everton teknik direktörünün Premier Lig’e yeni katılan takımla yeni bir sözleşme imzalamasıyla Coventry’den ayrılacağına dair söylentiler sona erdi

Coventry City, baş antrenör Frank Lampard’ın 2029 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Kulüp, Kasım 2024’ten bu yana sergilediği olağanüstü performansı ödüllendirmek amacıyla sözleşme uzatımını teyit eden bir açıklama yayınladı. Lampard, takımı baştan aşağı dönüştürerek geçen sezon Championship şampiyonluğunu kazandı ve 25 yıllık Premier League’e dönüş bekleyişine son verdi. 82 maçın 45’ini kazanan Lampard, daha önceki zorlu dönemlerin ardından büyük bir geri dönüşe imza attı.

Chelsea'nin teknik direktörlüğünü ilk kez üstlendiği dönemde 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyet kaydetmişti. Kısa süren ikinci görevi sırasında 11 maçta sadece bir galibiyet, iki beraberlik ve sekiz mağlubiyet alırken, Everton'daki görevi sırasında ise 44 maçta 12 galibiyet, sekiz beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etmişti.