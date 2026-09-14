Ağır yenilgi, Lampard'ın teknik direktörlük kariyerindeki en farklı ortak mağlubiyete eşitlendi ve Coventry'yi 2017-18 sezonundaki Crystal Palace'ın kasvetli rekoruyla aynı seviyeye getirdi. Takımı puansız ve golsüz şekilde ligin dibine demir atmış olsa da, Arsenal ve Manchester City gibi şampiyonluk yarışı veren takımlara karşı oynadıkları zorlu fikstüre dikkat çekti.

Eski Chelsea teknik direktörü, oyuncularına kendi kendilerine acımamaları ve en üst seviyede çalışma tempolarını artırmaları çağrısında bulundu: "Sadece çalışmaya devam ediyoruz. Sezonda dört maç geride kaldı ve bu süreçte en zor iki fikstürü oynadık [deplasmanda Arsenal ve Manchester City]. Her zaman çalışmaya devam etmeniz gerekir ve Premier League'de hisler farklıdır.

"Daha fazla baskı var ve birçok oyuncu buna yaklaşmadı bile. Kendimize acımıyoruz ve onların çalışmaya, çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu durumun içinde çok ama çok kez bulundum. Hull maçında bugünkünden daha fazla hayal kırıklığı yaşadım. Çok bitirici bir Brighton takımıydı."