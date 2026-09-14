APL
Çeviri:
Frank Lampard'dan gerçekçi uyarı: Coventry City, Brighton hezimetinin ardından istenmeyen Premier League rekoruna ortak oldu
Beş gol ev sahibini cezalandırdı
Charalampos Kostoulas, 35. dakikada Brighton'ı öne geçirdi. Malick Yalcouye ikinci yarının başında farkı ikiye çıkarırken, bundan sadece iki dakika sonra Taiwo Awoniyi dirseği nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Konuk ekip, ev sahibinin sayısal dezavantajını Pascal Gross'un penaltısı, Lewis Dunk'ın uzak mesafeden attığı gol ve Yasin Ayari'nin uzatma dakikalarındaki golüyle değerlendirdi. Ağır 5-0'lık yenilgi, Coventry'nin sezona gol atamadan üst üste dördüncü mağlubiyetini alması anlamına geldi.
- APL
Lampard daha yüksek standartlar talep ediyor
Coventry teknik direktörü Lampard, günah keçisi aramayı reddetti ve takımıyla konuk ekip arasındaki belirgin kalite farkını kabul etti. Tecrübeli teknik adam, yedikleri ikinci golde takımının konsantrasyon kaybına ve ikinci yarının başındaki kırmızı kartın ardından kontrolü kaybetmelerine dikkat çekti.
Eski İngiltere orta saha oyuncusu, kadroya taleplerini Sky Sports'a konuşurken şöyle sıraladı: "Bu ligde gerçekçi olmak zorundayız. Onlar iyi bir takım. Maça iyi başladık, en hayal kırıklığı yaratan gol ikinci goldü ve bu, bu seviyede yapamayacağınız bir hataydı.
"Kırmızı karta kadar olan bölüme bakarsanız, iyi anlarımız vardı ama 10 kişi kalınca çok kaliteli bir takıma karşı maç farklı bir hâl aldı. Oyuncular son ana kadar her şeylerini ortaya koydu ama bu iyi hissettirmiyor. Biraz sorumluluk almamız ve çıkmamız gereken seviyenin bu olduğunu anlamamız gerekiyor."
Teknik direktör zorlu başlangıca dikkat çekti
Ağır yenilgi, Lampard'ın teknik direktörlük kariyerindeki en farklı ortak mağlubiyete eşitlendi ve Coventry'yi 2017-18 sezonundaki Crystal Palace'ın kasvetli rekoruyla aynı seviyeye getirdi. Takımı puansız ve golsüz şekilde ligin dibine demir atmış olsa da, Arsenal ve Manchester City gibi şampiyonluk yarışı veren takımlara karşı oynadıkları zorlu fikstüre dikkat çekti.
Eski Chelsea teknik direktörü, oyuncularına kendi kendilerine acımamaları ve en üst seviyede çalışma tempolarını artırmaları çağrısında bulundu: "Sadece çalışmaya devam ediyoruz. Sezonda dört maç geride kaldı ve bu süreçte en zor iki fikstürü oynadık [deplasmanda Arsenal ve Manchester City]. Her zaman çalışmaya devam etmeniz gerekir ve Premier League'de hisler farklıdır.
"Daha fazla baskı var ve birçok oyuncu buna yaklaşmadı bile. Kendimize acımıyoruz ve onların çalışmaya, çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu durumun içinde çok ama çok kez bulundum. Hull maçında bugünkünden daha fazla hayal kırıklığı yaşadım. Çok bitirici bir Brighton takımıydı."
- APL
Zorlu fikstür kararlılığı sınar
Coventry City, 16 Eylül Çarşamba günü Carabao Cup üçüncü turunda aynı üst ligden Aston Villa'yı ağırlarken hızla toparlanmak zorunda. İlk lig golü ve puanı arayışları, milli ara öncesinde hafta sonunda Nottingham Forest deplasmanıyla devam edecek. Lampard'ın ekibinin, ekim ortasında Newcastle United'ı konuk etmeden önce hücumdaki etkinliğini artırması ve savunma organizasyonunu sıkılaştırması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun