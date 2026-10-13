24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Frank Lampard'dan, fırsatları iyi değerlendirerek Newcastle United'ı farklı mağlup eden ve Premier League'de güçlü bir mesaj veren Coventry City'ye övgü: “Eksiksiz bir performans”

F. Lampard
Coventry City
Premier Lig
Coventry City - Newcastle United
Newcastle United

Frank Lampard, Coventry City’nin pazartesi gecesi sahasında Newcastle United’ı 4-1 mağlup etmesinin ardından takımının kusursuz performansını övdü. Bu tarihi galibiyet, Coventry City’yi düşme hattından çıkarırken kulübün üst lige yükseldiğinden bu yana en üst ligdeki ilk iç saha zaferi oldu. Coventry City ayrıca 24 yıl sonra ilk kez üst üste iki Premier League maçı kazandı.

  • Tarihi zafer kümede kalma mücadelesini ateşledi

    Lampard, Coventry'nin bitiriciliğini övdü. Coventry, Newcastle'ı farklı mağlup ederken kendi taraftarı önünde kusursuz bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip, Jack Rudoni'nin erken gelen penaltı golüyle öne geçti. Ardından Sidiki Cherif, Ellis Simms ve Stephen Mfuni'nin bitirici vuruşları üç puanı getirdi. Bu tarihi galibiyet, kulübü düşme hattından çıkararak Manchester United ile aynı puana taşıdı.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Sevinçten havalara uçan teknik direktör, olağanüstü bağlılığı övdü

    Eski İngiltere millî futbolcusu Lampard, 90 dakika boyunca sergilenen tavizsiz çalışma disiplininden duyduğu büyük sevinci gizleyemese de takımının ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı.

    Coventry'nin takım olarak gösterdiği çabadan büyük gurur duyduğunu belirten Lampard, Sky Sports'a şunları söyledi: "Çok ama çok tatmin edici. Kazanmak çok zor. Burada olmak istediğimiz takım gibi oynadık. Takımda büyük bir mücadele ruhu ve enerji var. Bu sezon çok zorlanacağımızı biliyoruz. Oyuncuların çalışma disiplini ve inancı... Hak ettiğinizi alırsınız; bizim için bu, harika bitirici vuruşlardı.

    "Bu sezon daha fazla puan koparmamızı sağlayacak kadar şansımız yaver gitmedi. Eksiksiz bir performanstı. Ayaklarımız yere basmalı. Oyuncuların bunu hissetmesi harika."

  • Yükselen yıldız övgü dolu bir değerlendirme aldı

    Genç forvet Cherif, ilk üst düzey lig maçına ilk 11'de çıktığı karşılaşmada ilk penaltıyı kazandırıp ikinci golü atarak hemen ön plana çıktı. Genç oyuncunun çalışma azmini ve büyük potansiyelini vurgulayan Lampard, şunları ekledi: “Bu çok heyecan verici çünkü henüz çok genç. Tavırları ve insanlarla ilişkisi gerçekten çok iyi. Antrenman yapmak ve öğrenmek istiyor. Oldukça sessiz biri ama sahada güçlü bir karakter gösterdi ve koşmayı hiç bırakmadı. Ondan göreceğimiz daha çok şey var.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084463649.jpgAction Plus

    Kritik maçlar yeni yakalanan ivmeyi sınayacak

    Coventry, son üç sıradan uzak kalma mücadelesinde zorlu bir maç serisine girerken bu enerjisini korumak zorunda. Lampard, bir sonraki millî araya kadar herkesin dinç kalmasını sağlamak için genç kadrosunda akıllıca rotasyon yapmalı. Coventry'nin galibiyet serisini sürdürmesinde formda genç oyuncular Cherif ve Mfuni'den en iyi verimi almak belirleyici olacak.

Gelecek maçlar
NEW

NEW

Premier Lig

17 Eki 2026

AVL

AVL

TOT

TOT

Premier Lig

19 Eki 2026

COV

COV