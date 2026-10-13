Eski İngiltere millî futbolcusu Lampard, 90 dakika boyunca sergilenen tavizsiz çalışma disiplininden duyduğu büyük sevinci gizleyemese de takımının ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı.

Coventry'nin takım olarak gösterdiği çabadan büyük gurur duyduğunu belirten Lampard, Sky Sports'a şunları söyledi: "Çok ama çok tatmin edici. Kazanmak çok zor. Burada olmak istediğimiz takım gibi oynadık. Takımda büyük bir mücadele ruhu ve enerji var. Bu sezon çok zorlanacağımızı biliyoruz. Oyuncuların çalışma disiplini ve inancı... Hak ettiğinizi alırsınız; bizim için bu, harika bitirici vuruşlardı.

"Bu sezon daha fazla puan koparmamızı sağlayacak kadar şansımız yaver gitmedi. Eksiksiz bir performanstı. Ayaklarımız yere basmalı. Oyuncuların bunu hissetmesi harika."