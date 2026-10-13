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Frank Lampard'dan, fırsatları iyi değerlendirerek Newcastle United'ı farklı mağlup eden ve Premier League'de güçlü bir mesaj veren Coventry City'ye övgü: “Eksiksiz bir performans”
Tarihi zafer kümede kalma mücadelesini ateşledi
Lampard, Coventry'nin bitiriciliğini övdü. Coventry, Newcastle'ı farklı mağlup ederken kendi taraftarı önünde kusursuz bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip, Jack Rudoni'nin erken gelen penaltı golüyle öne geçti. Ardından Sidiki Cherif, Ellis Simms ve Stephen Mfuni'nin bitirici vuruşları üç puanı getirdi. Bu tarihi galibiyet, kulübü düşme hattından çıkararak Manchester United ile aynı puana taşıdı.
- AFP
Sevinçten havalara uçan teknik direktör, olağanüstü bağlılığı övdü
Eski İngiltere millî futbolcusu Lampard, 90 dakika boyunca sergilenen tavizsiz çalışma disiplininden duyduğu büyük sevinci gizleyemese de takımının ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı.
Coventry'nin takım olarak gösterdiği çabadan büyük gurur duyduğunu belirten Lampard, Sky Sports'a şunları söyledi: "Çok ama çok tatmin edici. Kazanmak çok zor. Burada olmak istediğimiz takım gibi oynadık. Takımda büyük bir mücadele ruhu ve enerji var. Bu sezon çok zorlanacağımızı biliyoruz. Oyuncuların çalışma disiplini ve inancı... Hak ettiğinizi alırsınız; bizim için bu, harika bitirici vuruşlardı.
"Bu sezon daha fazla puan koparmamızı sağlayacak kadar şansımız yaver gitmedi. Eksiksiz bir performanstı. Ayaklarımız yere basmalı. Oyuncuların bunu hissetmesi harika."
Yükselen yıldız övgü dolu bir değerlendirme aldı
Genç forvet Cherif, ilk üst düzey lig maçına ilk 11'de çıktığı karşılaşmada ilk penaltıyı kazandırıp ikinci golü atarak hemen ön plana çıktı. Genç oyuncunun çalışma azmini ve büyük potansiyelini vurgulayan Lampard, şunları ekledi: “Bu çok heyecan verici çünkü henüz çok genç. Tavırları ve insanlarla ilişkisi gerçekten çok iyi. Antrenman yapmak ve öğrenmek istiyor. Oldukça sessiz biri ama sahada güçlü bir karakter gösterdi ve koşmayı hiç bırakmadı. Ondan göreceğimiz daha çok şey var.”
- Action Plus
Kritik maçlar yeni yakalanan ivmeyi sınayacak
Coventry, son üç sıradan uzak kalma mücadelesinde zorlu bir maç serisine girerken bu enerjisini korumak zorunda. Lampard, bir sonraki millî araya kadar herkesin dinç kalmasını sağlamak için genç kadrosunda akıllıca rotasyon yapmalı. Coventry'nin galibiyet serisini sürdürmesinde formda genç oyuncular Cherif ve Mfuni'den en iyi verimi almak belirleyici olacak.
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