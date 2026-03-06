Frank Lampard, Coventry'nin Premier Lig'e otomatik olarak yükselemezse bunun bir 'felaket' olacağını söyledi. Sky Blues'un favorisi, Chelsea efsanesini göreve getirme kararını 'çok büyük bir karar' olarak övdü

2000 yılında Liverpool'a transfer olmadan önce Coventry'de 100'ün üzerinde maça çıkan McAllister, eski kulübünün yükselme barajını aşmasını umuyor. Grosvenor Casino ile birlikte konuşan İskoç oyuncu, GOAL'a kulübün 2025-26 sezonundaki kadrosu ve eski Chelsea teknik direktörü Lampard hakkında değerlendirmesini sorduğunda şunları söyledi: "Coventry çok gururlu bir kulüp. Orada harika dört yıl geçirdim. Coventry'de geçirdiğim zamanı gerçekten çok sevdim. O kadar yıl boyunca üst ligde kalmak gurur verici bir başarıydı. Ayrıldığımda, onları izlemek çok üzücüydü. Kaybettikleri yerlerini ve tüm bunları izlemek, başka sahalarda oynamak zorunda kalmak. Sonunda Northampton'da, Birmingham'da oynadılar.

“Geri dönmeye çok yakın olduklarını görmek, orada güzel bir fark yakaladılar. Açıkçası, büyük bir fark yakaladılar ve sonra biraz tökezlemeye başladılar. Onları bir süredir canlı izlemedim, televizyonda birkaç maç izledim ve iyi oyuncuları var. Bence artık felaket olmazsa otomatik olarak yükseliyorlar. Bence biraz ilginç hale geliyor. Middlesbrough iyi bir takım. Boro, sadece görsel olarak izlediğim kadarıyla, ligin en iyi takımlarından biri. Gerçekten iyi futbol oynuyorlar ama Ipswich, Millwall ve Hull tarafından takip ediliyorlar. Açıkçası Wrexham'ın ivmesi inanılmaz. O ligde de milyonlarca maç oynadıkları gerçeği, hala 10 veya 11 maçın kaldığı gerçeği. Benim için Coventry'nin üst lige geri dönmesi harika olurdu.

Frank ile ilgili olarak bunun büyük ve cesur bir karar olduğunu düşündüm. Mark Robins kulüpte harika bir iş çıkardı. Nereye giderse gitsin, iyi iş çıkarıyor. Her türlü zor durumda çok, çok iyi bir menajer olduğu açık. Başkan [Doug] King, Frank'i getirmek için çok büyük bir karar verdi ve umarım bunun karşılığını alırlar. Şu anda çok iyi bir konumdalar. Ligi kazanmayı çok isterler ama play-off'lara kalmak istemedikleri için otomatik olarak yükselmeleri gerekiyor.”