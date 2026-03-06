Getty/GOAL
Frank Lampard, Coventry'nin Premier Lig'e otomatik olarak yükselemezse bunun bir 'felaket' olacağını söyledi. Sky Blues'un favorisi, Chelsea efsanesini göreve getirme kararını 'çok büyük bir karar' olarak övdü
Coventry, League Two'ya düştüğünde dibe vurdu.
Coventry, 1992'de ligin kurulmasından 2000-01 sezonunun sonuna kadar Premier Lig'in temel taşlarından biriydi. O noktada ikinci lige düşen Sky Blues, 2017'de League Two'ya düşerek en dip noktaya ulaştı.
Üç sezon boyunca iki kez üst lige yükselerek Coventry, büyük liglere yeniden yaklaşmış ve o zamandan beri iki kez play-off'lara katılma hakkı kazanmıştır. Lampard, şimdi yüksek beklentileri karşılamakla görevli kişidir.
Bir aşamada Coventry'yi 10 puan farkla liderliğe taşıyan Lampard'ın teknik direktörlük kariyeri hızla yükselmeye devam ederken, gerginliklerin artmasıyla bu fark iki puana indi. Sky Blues, üçüncü sıradan sekiz puan farkla liderliğini koruyarak, şampiyonluk yarışını yeniden gündeme getirdi.
Coventry, Premier Lig'e otomatik olarak yükselmeyi başarabilir mi?
2000 yılında Liverpool'a transfer olmadan önce Coventry'de 100'ün üzerinde maça çıkan McAllister, eski kulübünün yükselme barajını aşmasını umuyor. Grosvenor Casino ile birlikte konuşan İskoç oyuncu, GOAL'a kulübün 2025-26 sezonundaki kadrosu ve eski Chelsea teknik direktörü Lampard hakkında değerlendirmesini sorduğunda şunları söyledi: "Coventry çok gururlu bir kulüp. Orada harika dört yıl geçirdim. Coventry'de geçirdiğim zamanı gerçekten çok sevdim. O kadar yıl boyunca üst ligde kalmak gurur verici bir başarıydı. Ayrıldığımda, onları izlemek çok üzücüydü. Kaybettikleri yerlerini ve tüm bunları izlemek, başka sahalarda oynamak zorunda kalmak. Sonunda Northampton'da, Birmingham'da oynadılar.
“Geri dönmeye çok yakın olduklarını görmek, orada güzel bir fark yakaladılar. Açıkçası, büyük bir fark yakaladılar ve sonra biraz tökezlemeye başladılar. Onları bir süredir canlı izlemedim, televizyonda birkaç maç izledim ve iyi oyuncuları var. Bence artık felaket olmazsa otomatik olarak yükseliyorlar. Bence biraz ilginç hale geliyor. Middlesbrough iyi bir takım. Boro, sadece görsel olarak izlediğim kadarıyla, ligin en iyi takımlarından biri. Gerçekten iyi futbol oynuyorlar ama Ipswich, Millwall ve Hull tarafından takip ediliyorlar. Açıkçası Wrexham'ın ivmesi inanılmaz. O ligde de milyonlarca maç oynadıkları gerçeği, hala 10 veya 11 maçın kaldığı gerçeği. Benim için Coventry'nin üst lige geri dönmesi harika olurdu.
Frank ile ilgili olarak bunun büyük ve cesur bir karar olduğunu düşündüm. Mark Robins kulüpte harika bir iş çıkardı. Nereye giderse gitsin, iyi iş çıkarıyor. Her türlü zor durumda çok, çok iyi bir menajer olduğu açık. Başkan [Doug] King, Frank'i getirmek için çok büyük bir karar verdi ve umarım bunun karşılığını alırlar. Şu anda çok iyi bir konumdalar. Ligi kazanmayı çok isterler ama play-off'lara kalmak istemedikleri için otomatik olarak yükselmeleri gerekiyor.”
Lampard, Coventry'nin başında ne kadar süre kalacak?
Lampard, Chelsea ve Everton'da zorlu görevlerin ardından teknik direktörlük itibarını yeniden inşa ederken, Coventry'nin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, 47 yaşındaki teknik adamın hizmetlerini sürdürmesini sağlamak olabilir.
Eski Sky Blues forveti Clinton Morrison, GOAL'a verdiği röportajda, eskiİngiltere milli takım oyuncusunun yakın gelecekte başka bir önemli göreve getirilip getirilmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Belki. Öncelikle, Coventry City'nin bir üst lige yükselmesini çok isteyeceğini düşünüyorum. Bence bunun için iyi bir şansları var ve ardından Premier Lig'de kalmaya ve Coventry'de iyi işler yapmaya çalışacaklar. Frank Lampard için şu anda böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Belki üç veya dört yıl sonra, belki de büyük bir göreve atılmak isteyecektir. Şu anda Coventry City, Frank Lampard için çok iyi bir yer.
"Frank, Coventry ona iyi bir fırsat verdiği için gemiyi terk edecek türden bir insan değil bence. Takımı Premier Lig'e yükselttiğinde, kulüpte kalıp orada iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Bence o, gerçekten iyi fikirleri olan fantastik bir menajer. Onun için sınır yok."
Coventry 2025-26 fikstürü: Sky Blues şampiyonluk mücadelesine hazırlanıyor
Coventry'nin bu sezonun kalan 11 maçı var. Otomatik olarak ligde kalmayı mümkün olduğunca çabuk garantilemek isteyecekler ve bu hedefe ulaşmak için bir sonraki adımlarını Cumartesi günü Bristol City'ye yapacakları deplasman maçında atacaklar.
