Lampard, Arsenal'a karşı oynanacak zorlu Premier League açılış maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, Mudryk'i Midlands'a getirme konusundaki ilgisini daha önce de ortaya koymuştu. Sky Blues, Championship şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir şekilde üst lige geri döndü ve Lampard, bu yaz kadroya katılan birkaç yeni ismin ardından takıma üst düzey kalite eklemeye istekli.

Ukrayna Milli Takımı oyuncusu, Futbol Federasyonu ile uzun süredir devam eden doping davasını çözüme kavuşturmasının ardından kısa süre önce Xabi Alonso'nun kadrosuna geri döndü. Mudryk, meldonyumla ilgili olumsuz bir bulgu nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana geçici olarak men edilmişti, ancak FA, bir yıl sekiz aya eşdeğer bir ceza çekmesinin ardından süreci sonlandırdı.



