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Frank Lampard, Coventry'nin Mykhailo Mudryk ve "dokunulmaz" genç yıldızı hedef aldığı Chelsea'den çifte hamle peşinde
Lampard, Mudryk'i Premier League'e dönüş için hedefliyor
Lampard, Arsenal'a karşı oynanacak zorlu Premier League açılış maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, Mudryk'i Midlands'a getirme konusundaki ilgisini daha önce de ortaya koymuştu. Sky Blues, Championship şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir şekilde üst lige geri döndü ve Lampard, bu yaz kadroya katılan birkaç yeni ismin ardından takıma üst düzey kalite eklemeye istekli.
Ukrayna Milli Takımı oyuncusu, Futbol Federasyonu ile uzun süredir devam eden doping davasını çözüme kavuşturmasının ardından kısa süre önce Xabi Alonso'nun kadrosuna geri döndü. Mudryk, meldonyumla ilgili olumsuz bir bulgu nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana geçici olarak men edilmişti, ancak FA, bir yıl sekiz aya eşdeğer bir ceza çekmesinin ardından süreci sonlandırdı.
- Getty Images Sport
Coventry, 'dokunulmaz' Acheampong'u istiyor
Ancak Mudryk, Lampard'ın radarındaki tek Chelsea oyuncusu değil; teknik direktör, altyapıdan yetişen Acheampong için de girişimde bulundu. 20 yaşındaki savunmacı, 2024'teki ilk maçına çıkışından bu yana A takımda 44 kez forma giyerek Cobham'daki en parlak yeteneklerden biri olarak görülüyor.
Chelsea başlangıçta genç oyuncu için "dokunulmaz" etiketi koymuş olsa da, kulübün katı tutumu pencerenin son bölümünde yumuşuyor gibi görünüyor. talkSPORT'tan Alex Crook'a göre, Stamford Bridge yönetimi artık Lampard'ın gözetiminde gelişimini sağlayacak bir anlaşmaya sıcak bakabilir.
Alonso, Chelsea kadrosunu şekillendiriyor
Mudryk ve Acheampong’un olası ayrılıkları, Xabi Alonso’nun Chelsea kadrosunu acımasızca yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde gündeme geliyor. Chelsea transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor ve en dikkat çeken hamle olarak Crystal Palace’tan Maxence Lacroix için £52 milyonluk bir anlaşma tamamlandı; bu transfer savunma hattını güçlendirecek. Fransa milli oyuncusunun gelişi, Acheampong’un bu sezon forma süresini ciddi şekilde kısıtlama tehdidi taşıyor. Savunmaya yapılan bu oyuncu takviyesi, Trevoh Chalobah’ın şimdiden İtalya ekibi Como’ya ayrılmasına yol açtı ve yeni ayrılıklar da yaşanabilir.
Mudryk açısından Coventry’ye yapılacak bir transfer, Chelsea’nin kardeş kulübü Strasbourg’a gitmek yerine İngiltere’de kalmasına imkân tanıyacak. Haberler, kiralık transferin kaçınılmaz hâle gelmesi durumunda kanat oyuncusunun Premier League’de kalmayı tercih edeceğini öne sürüyor. Lampard, Ukraynalı oyuncunun patlayıcı hızı ve doğrudan oyununun, Coventry’nin ligde kalmak için ihtiyaç duyduğu X faktörü olabileceğine inanıyor.
- Getty
Manchester City, Arsenal sınavına hazırlanıyor
Sky Blues'ın Ricoh Arena'da şampiyonu konuk etmesinden önce Lampard'ın işlerini tamamlaması için zaman daralıyor. Teknik direktör, kadrosuna Premier League tecrübesi katma isteğini açıkça dile getirmişti ve Acheampong bu profile tam olarak uyuyor. Yaşına rağmen savunmacı, üst düzey lig deneyimi sunacaktır; zira Stamford Bridge'deki çıkış sezonunda geçen dönem ligde 17 maça çıktı.
Chelsea'nin, kulüp tarihinin en büyük oyuncusuyla iş yapmaya istekli olması Coventry'nin yaz dönemini belirleyebilir. Chelsea, doğal olarak Acheampong gibi bir yeteneği uzun vadede elinde tutmayı tercih ederdi, ancak Lacroix'nın gelişi hiyerarşiyi değiştirdi.
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