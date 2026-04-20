Frank Lampard, Coventry'nin 25 yıllık Premier Lig özlemini sona erdirmesinin ardından EFL Championship Sezonun En İyi Teknik Direktörü seçildi
Tarihi bir tanıtım kampanyasına verilen takdir
Sky Blues, şampiyonluk yarışında geriye kalan üç maçla bu sezon şimdiden 86 puan topladı. Kupayı kaldırıp kaldırmamalarına bakılmaksızın, Lampard çabalarıyla şimdiden kişisel bir takdir kazandı ve Pazar akşamı düzenlenen EFL ödül töreninde bu prestijli ödüle layık görüldü. Bu, 47 yaşındaki teknik adamın antrenörlük kariyerinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde olup, dünyanın en zorlu liglerinden birinde yetkinliğini kanıtladı.
Lampard, Coventry'nin yeniden canlanmasında önemli bir rol oynuyor
Ödülü alırken şunları söyledi: "Geçen gece çok duygulandım çünkü o anda başardıklarımızın farkına vardım. 16 ay önce geldiğimde dibe vurmuş ve yeniden ayağa kalkmış bir kulüp vardı; futbol her zaman insanlarla ve taraftarlarla ilgilidir ve ben bunu özlemiştim."
"Mark Robins'in kulüpte yaptıklarına ve kulüp sahibi Doug King'e teşekkür etmek ve bu anın değerini bilmek gerekir. Harika bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bir gruba girdiğinizde futbol yeteneğini bir kenara bırakın, bu elbette önemli ama oyuncular birbirlerine özen gösteriyor, iyi antrenman yapıyor, birbirlerini destekliyor ve eğleniyorlarsa, işte asıl değer budur. Bu inanılmaz bir hikaye ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."
Eski İngiltere yıldızının kurtuluşu
Lampard için bu ödül, 2023 yılında Chelsea'deki geçici teknik direktörlük görevinden çok ses getiren bir şekilde ayrılmasının ardından kişisel bir itibar kazanımı anlamına geliyor. Birçok kişi onun teknik direktörlüğe geri dönecek mi diye şüphe duyarken, o 'Büyük Altı'nın spot ışıklarının dışında taktiksel zekasını ve liderlik vasıflarını kanıtlamak için Championship'te zorlu bir projeyi tercih etti. Coventry'deki başarısı, savunma sağlamlığına ve yüksek pres sistemine odaklanarak sıfırdan uyumlu bir takım kurma becerisini kanıtlıyor.
Diğer yöneticiler için ödüller
Lampard'ın yanı sıra ödül alan iki teknik direktör daha vardı. Michael Skubala, EFL League One Sezonun Teknik Direktörü seçilerek Lincoln City'deki dönüştürücü çalışmalarıyla resmen takdir edildi. Eski Leeds United teknik direktörü, LNER Stadyumu'nda olağanüstü bir yükselişe imza attı ve Imps'i ligin en dirençli ve taktiksel açıdan en zeki takımlarından biri haline getirdi. Bu arada, Bromley'den Andy Woodman ise EFL League Two Sezonun Menajeri seçildi. 53 yaşındaki teknik adam, Ravens ile muhteşem bir yükseliş yaşadı ve takımın Football League'e tarihi bir şekilde yükselmesinden sonra bu ivmeyi sürdürdü.