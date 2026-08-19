İkili arasındaki bağ, basit bir nostaljinin çok ötesine geçiyor; Lampard, profesyonel tavsiye için hâlâ Mourinho'yla iletişime geçtiğini doğruladı. Coventry'nin patronu, yaz transfer döneminde ismi açıklanmayan bir oyuncu hakkında kısa süre önce Mourinho'ya danıştığını açıkladı. Mourinho artık Real Madrid'de yeniden teknik direktörlük koltuğunda otursa da, deneyimli çalıştırıcı söz konusu hedef oyuncu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaya zaman ayırdı ve bu da Batı Londra'da birlikte geçirdikleri dönemin üzerinden yıllar geçmesine rağmen aralarındaki bağın güçlü kaldığını gösterdi.

"Jose her zaman orada. Aramızda kalsın, geçen gün ona başka bir oyuncu hakkında mesaj attım; Real Madrid oyuncusu değil, ama daha önce birlikte çalıştığı bir oyuncu ve kendisine her zaman ulaşılabiliyor," dedi Lampard talkSPORT'a. "Bazen ona cevap vermesi birkaç gün sürüyor. Yoğun bir adam olduğunu biliyorum. Ama geri dönüp, konuştuğumuz belirli bir oyuncu hakkında çok ama çok detaylı bir değerlendirme yaptı."