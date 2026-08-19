AFP
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Frank Lampard, Coventry City Premier Lig'e dönüşe hazırlanırken Real Madrid patronu Jose Mourinho'nun transfer yardımını açıkladı
Transfer piyasasında Special One'a danışmak
İkili arasındaki bağ, basit bir nostaljinin çok ötesine geçiyor; Lampard, profesyonel tavsiye için hâlâ Mourinho'yla iletişime geçtiğini doğruladı. Coventry'nin patronu, yaz transfer döneminde ismi açıklanmayan bir oyuncu hakkında kısa süre önce Mourinho'ya danıştığını açıkladı. Mourinho artık Real Madrid'de yeniden teknik direktörlük koltuğunda otursa da, deneyimli çalıştırıcı söz konusu hedef oyuncu hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaya zaman ayırdı ve bu da Batı Londra'da birlikte geçirdikleri dönemin üzerinden yıllar geçmesine rağmen aralarındaki bağın güçlü kaldığını gösterdi.
"Jose her zaman orada. Aramızda kalsın, geçen gün ona başka bir oyuncu hakkında mesaj attım; Real Madrid oyuncusu değil, ama daha önce birlikte çalıştığı bir oyuncu ve kendisine her zaman ulaşılabiliyor," dedi Lampard talkSPORT'a. "Bazen ona cevap vermesi birkaç gün sürüyor. Yoğun bir adam olduğunu biliyorum. Ama geri dönüp, konuştuğumuz belirli bir oyuncu hakkında çok ama çok detaylı bir değerlendirme yaptı."
- Getty Images Sport
Mourinho'nun Lampard'ın kulübe tarzı üzerindeki kalıcı etkisi
Mourinho'nun gölgesi, teknik direktörlük yolculuğunun üzerinde hâlâ büyük ölçüde hissediliyor. Oyunculuk kariyerindeki en başarılı yıllarını Stamford Bridge'de Portekizli teknik adamın yönetiminde geçiren eski İngiltere milli futbolcusu, "Special One"ın kendisi için hâlâ hayati bir referans noktası olduğunu açıkladı. Lampard, teknik alanda kendi yolunu çizmeye kararlı olduğunu belirtirken, eski patronundan öğrendiği derslerin oyuncu yönetimi ve iletişim konusundaki yaklaşımına işlediğini söyledi.
"Mourinho belgeselini izledim tabii ki ve harika anılardı, özellikle de ilki, çünkü tamamen Chelsea hikâyesiydi ve bana çok fazla güzel şeyi yeniden hatırlattı. Jose'yi uzun zaman önce sevdiğimi biliyordum ama her şeyi yeniden görmek harikaydı. Birçok harika teknik direktörle çalıştım ama o, geldiğinde bana verdiği özgüven nedeniyle kariyerim üzerinde en büyük etkiyi yaratan isimdi."
"Bence birçok teknik direktör belli ölçüde Jose'yi taklit etmeye çalıştı ve ben bunu yapmazdım, yapamazdım da çünkü onun özelliklerine sahip değilim. Benim kendi özelliklerim var."
Midlands'ta gelişim ve kişisel büyüme
CBS Arena'daki 18 aylık görev süresini değerlendiren Lampard, Derby County, Chelsea ve Everton'daki önceki görevlerine kıyasla önemli ölçüde olgunlaştığına inanıyor. Mesleğin çok sert iniş çıkışlarıyla bilindiğini vurgulayan Lampard, psikolojik dengeyi bulmanın önemine dikkat çekti. Sky Blues'un patronu, bir "tribute act" olmaktan kaçınmakta kararlı ve bunun yerine kendi zihinsel iyiliğini Premier League sezonunun zorlukları boyunca korurken kadrosunun özel ihtiyaçlarına odaklanmak istiyor.
"Teknik direktörlüğü kendi yöntemimle yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen en çok öğrendiğim şey, kendi dengemi doğru kurmak oldu; şu anlamda: her maçı kazanamazsınız" dedi. "Pek çok açıdan sınanacaksınız. Her gün mükemmelliği arayamazsınız. Saha dışında ve saha içinde dengenizi doğru kurmanız ve gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeniz gerekir. Umarım Coventry'deki bu 18 ayda, bunun benim için küçük bir kişisel gelişim olduğunu gösterebilmişimdir."
"Ve aslında bu dengeyi doğru kurmak hayatımı kolaylaştırıyor, çünkü dinlenmek için zamanınız oluyor. Bu, sizi zorlayacak stresli bir iş ama içindeyken bunun ne olduğunu anlamanız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Şampiyonları Emirates'te karşılıyor
Coventry’nin yükselişinin gerçekliği, bu hafta sonu Arsenal deplasmanına gittiklerinde iyice hissedilecek. Lampard, görevin ne kadar büyük olduğunun son derece farkında, ancak oyuncularının cuma gecesi ne maçın atmosferinden ne de karşılaşacakları rakibin kalitesinden çekinmemesi gerektiğinde ısrar ediyor.
"Heyecanlıyım. Bence biz de heyecanlıyız. Bence 25 yıl boyunca ligin dışında kalmamız, geçen yıl çocuklarla yaşadığımız sezon ve onların bizi buraya taşımak için ne kadar iyi iş çıkardığı küçük hikâyemizin bir parçası. Sonra da gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. Ve ilk maçta deplasmanda Arsenal’i görünce bunu kesinlikle hissediyorsunuz çünkü onlar, hak ettikleri şekilde, şampiyondu. Ama bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Önümüzdeki bu meydan okumayla doğrudan yüzleşmeliyiz. Sonuçta yıl boyunca deplasmanda bu en iyi takımlara karşı oynuyorsunuz."
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