Getty Images Sport
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Frank Lampard, Coventry City'nin Nottingham Forest karşısında aldığı tarihi galibiyetin kritik bir sıçrama tahtası görevi görmesini umuyor
Lampard kritik galibiyetle rahatladı
Coventry, Dasilva'nın ikinci yarıdaki golü sayesinde 25 yıl aradan sonra ilk kez en üst ligde galibiyet aldı; Lampard büyük bir rahatlama hissetti.
Galibiyetin bir sıçrama tahtası olup olamayacağı sorulduğunda Lampard şöyle dedi: "Umarım öyle olur ve ayaklarımızın yere basması gerekiyor çünkü bu sadece tek bir galibiyet ve ligin ne kadar acımasız olduğunu zaten hissettik." Sonucun önemini vurgulayan Lampard, şunları ekledi: "Her galibiyet, ne olursa olsun bir rahatlamadır. Özellikle de bizim konumumuzda, çünkü ligin dibinde yer aldığınızda kazanmak istersiniz, çünkü buna bakmaktan hoşlanmazsınız."
- Getty Images Sport
Zorlu bir açılış fikstürünü geride bırakarak
Coventry, sezonun başında zorlu rakiplerle karşılaştı ve üst üste gelen dört yenilgide 10 gol yedi. Bunun psikolojik etkisine değinen Lampard, şunları ekledi: "Kâğıt üzerinde muhtemelen en zorlu iki maçımızı [Manchester] City ve Arsenal'a karşı oynadık ama bunun bir önemi yok.
Dört maçın ardından puan hanesinde hâlâ sıfır yazıyordu ve bu can yakıyor." İlk puanlarını zamanında almalarının önemini kabul eden Lampard, "Bu yüzden bence araya girerken, evet, kesinlikle herkesin biraz dinlenmesi ve bu konuda kendini iyi hissetmesi önemli. Başlangıç noktasının bu olduğunu biliyorsunuz, böylece bunu kullanabilirler" dedi.
Glasner zihinsel zorluklara işaret etti
Nottingham Forest ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve beş puanla 12. sırada kaldı. Igor Jesus'un geç gelen beraberlik golü VAR tarafından iptal edildi, ancak teknik direktör Oliver Glasner odağını takımının mentalitesine çevirdi.
Glasner, "Benim için, çok dürüst olmak gerekirse, ilk kez geçmişin ağırlığını hissettim. Oyuncular maçtan önce çok sessizdi" itirafında bulundu. Kadrodaki kaygıyı detaylandıran Glasner, şöyle ekledi: "Bugün, diyelim ki kırmızı forma giyen herkesin gerildiğini sadece gördüm ve hissettim. Bence bu, şu anda benim için, hâlâ oyuncuları ve Forest'ı anlama sürecindeyken, kontrol altına almamız gereken en büyük parça olabilir; bu baskıyı hissetmemek."
- Getty Images Sport
Coventry için sırada ne var?
Üç haftalık milli ara sonrası Coventry, Tottenham Hotspur deplasmanına giderken bu zorlu mücadelenin getirdiği ivmeden yararlanmaya çalışacak. Tottenham sezonun ilk galibiyetini hâlâ ararken, Lampard yaklaşan deplasman maçını bir kritik sonuç daha alıp takımını düşme hattından uzaklaştırmak için önemli bir fırsat olarak görecek.
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