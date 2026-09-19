Coventry, sezonun başında zorlu rakiplerle karşılaştı ve üst üste gelen dört yenilgide 10 gol yedi. Bunun psikolojik etkisine değinen Lampard, şunları ekledi: "Kâğıt üzerinde muhtemelen en zorlu iki maçımızı [Manchester] City ve Arsenal'a karşı oynadık ama bunun bir önemi yok.

Dört maçın ardından puan hanesinde hâlâ sıfır yazıyordu ve bu can yakıyor." İlk puanlarını zamanında almalarının önemini kabul eden Lampard, "Bu yüzden bence araya girerken, evet, kesinlikle herkesin biraz dinlenmesi ve bu konuda kendini iyi hissetmesi önemli. Başlangıç noktasının bu olduğunu biliyorsunuz, böylece bunu kullanabilirler" dedi.