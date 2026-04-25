Frank Lampard, Chelsea teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilere yanıt verirken, Coventry teknik direktörüne Liam Rosenior'un kovulması soruldu
Kampanya yüzü ayrılık söylentilerini yalanladı
Lampard, Kasım 2024’teki göreve gelmesinden bu yana CBS Arena’da takıma çığır açan bir dönem yaşadı; görevde olduğu 80 maçın 44’ünü kazanarak sonunda takımın birinci ligde kalmasını sağladı. Batı Londra kulübüyle derin duygusal bağları olmasına rağmen, Pazar günü Wrexham ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu söylentileri hemen yalanladı. Chelsea, beş maçtır gol atamayan kötü bir dönemden geçse de, Lampard'ın Coventry ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor ve kendisi öncelikle yaklaşan şampiyonluk kutlamalarına odaklanıyor.
Dikkatler hâlâ Sky Blues'ta
47 yaşındaki teknik direktör, Stamford Bridge'deki teknik direktörlük dönemindeki kendi deneyimlerini gerekçe göstererek, Rosenior'un ayrılışını çevreleyen koşulları eleştirmekten özenle kaçındı. Gururunun, Coventry taraftarları ve kadrosuyla paylaştığı "özel yıl"dan kaynaklandığını vurguladı.
Sky Sports'un Chelsea'ye dönüş olasılığı ve eski kulübünün şu anki durumu hakkında sorduğu soruya Lampard şöyle cevap verdi: "Liam ve Chelsea hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum çünkü orada bulundum ve sahne arkasında yaşananlar vb. nedenlerle menajerler hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda yargıda bulunmanın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Yargıda bulunmak uzmanların işidir. Ben Coventry'nin teknik direktörüyüm, takımımızın yükselmesini ve şampiyonluğu kazanmasını keyifle yaşıyorum, hepsi bu."
Lampard sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle zor bir dönem ve biz menajerler olarak bu zor dönemlerin sonuçlarının ne olabileceğini biliyoruz. Ve bence hepimiz bunu anlayacak kadar olgun olmalıyız. Ancak bir futbol kulübü olarak zor bir dönemden geçiyorlar. FA Kupası ve ligdeki konumlarıyla bu sezondan bir şeyler elde etme şansları var, eğer bunu daha iyi hale getirebilirlerse, ama bu Chelsea'nin işi. Chelsea hayatımın büyük bir parçası ama şu anda bu onların işi ve benim işim burada."
Sözleşmeye ilişkin belirsizlik devam ediyor
Başarılarına rağmen, mevcut sözleşmesinin son dönemine giren Lampard’ın uzun vadeli geleceğine dair sorular hâlâ gündemde. Taraftarlar Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin cazibesinden endişe duymaya devam ederken, teknik direktör varsayımsal transferler yerine mevcut başarılara odaklanılması gerektiğini vurguluyor.
Taraftarların endişelerine ve mevcut sözleşme durumuna değinen Lampard, şunları ekledi: "Bilmiyorum. Coventry taraftarlarının sadece bu sezon yaptıklarımızın tadını çıkardığını düşünmek istiyorum. Bence teknik direktörlük dünyasında pek çok şey kontrolünüz dışında. Tek yapabileceğiniz işinizi kontrol etmek ve ben de gelip sizinle konuşmak, dedikodular hakkında konuşmak zorundayım ama şu anda bence sadece bu muhteşem sezonda bulunduğumuz yerin tadını çıkarmalıyız. Bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum ve mutluyum.
"Yaptığım işi seviyorum, bu yüzden kimin endişelendiğini ya da endişelenmediğini kontrol edemem. Tek söyleyeceğim, bu özel bir yıl olduğu için tadını çıkarın. Herhangi bir görüşme olmadı, bu yüzden işime devam ediyor ve son birkaç haftanın tadını çıkarıyorum."
Şampiyonlar kupa kaldırmaya hazırlanıyor
Coventry, bu Pazar günü Wrexham'ı ağırlayacak ve bu maç, Lampard ile oyuncularına nihayet Championship kupasının takdim edileceği kutlama havasında geçecek. Kutlamaların ardından dikkatler, Sky Blues'un en üst ligde rekabet gücünü koruyabilmesi için Premier Lig'e dönüş ve yaz transfer döneminde yapılacak olası takviyelere yönelecek. Bu arada Chelsea, sezonun son haftalarını geçirmek için geçici teknik direktör Calum McFarlane'e güvenecek ve FA Cup'taki kampanyasını kurtarmayı ve sıralamadaki feci düşüşü durdurmayı hedefleyecek.