Frank Lampard, Chelsea teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilere yanıt verirken, Coventry teknik direktörüne Liam Rosenior'un kovulması soruldu

47 yaşındaki teknik direktör, Stamford Bridge'deki teknik direktörlük dönemindeki kendi deneyimlerini gerekçe göstererek, Rosenior'un ayrılışını çevreleyen koşulları eleştirmekten özenle kaçındı. Gururunun, Coventry taraftarları ve kadrosuyla paylaştığı "özel yıl"dan kaynaklandığını vurguladı.

Sky Sports'un Chelsea'ye dönüş olasılığı ve eski kulübünün şu anki durumu hakkında sorduğu soruya Lampard şöyle cevap verdi: "Liam ve Chelsea hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum çünkü orada bulundum ve sahne arkasında yaşananlar vb. nedenlerle menajerler hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda yargıda bulunmanın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Yargıda bulunmak uzmanların işidir. Ben Coventry'nin teknik direktörüyüm, takımımızın yükselmesini ve şampiyonluğu kazanmasını keyifle yaşıyorum, hepsi bu."

Lampard sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle zor bir dönem ve biz menajerler olarak bu zor dönemlerin sonuçlarının ne olabileceğini biliyoruz. Ve bence hepimiz bunu anlayacak kadar olgun olmalıyız. Ancak bir futbol kulübü olarak zor bir dönemden geçiyorlar. FA Kupası ve ligdeki konumlarıyla bu sezondan bir şeyler elde etme şansları var, eğer bunu daha iyi hale getirebilirlerse, ama bu Chelsea'nin işi. Chelsea hayatımın büyük bir parçası ama şu anda bu onların işi ve benim işim burada."