Frank Lampard başardı! Coventry, Blackburn deplasmanında son dakikalarda elde ettiği dramatik beraberlik sayesinde Premier Lig'e yükseldi
Ewood Park'ta son dakikada yaşanan heyecan
Coventry, Blackburn deplasmanında alacağı tek bir puanın birinci ligde kalmasını garantilemek için yeterli olacağını biliyordu, ancak şu anda küme düşme tehlikesiyle boğuşan dirençli Rovers takımı karşısında ter döktü.
Ev sahibi takım, ikinci yarının ortalarında sürpriz bir şekilde öne geçti. Ancak 85. dakikada Bobby Thomas, kritik bir serbest vuruşta en yükseğe çıkarak kafayla golü atarak kahraman oldu. Bu gol, çeyrek asırdır bu anı bekleyen 7.000 deplasman taraftarı arasında coşkulu kutlamalara yol açtı.
Lampard şüphecileri susturdu
Lampard için bu yükseliş, büyük bir kişisel zafer ve teknik direktörlük itibarının önemli ölçüde geri kazanılması anlamına geliyor. 2024 yılının Kasım ayında kulüp efsanesi Mark Robins’in yerine geçen Lampard, Coventry’yi Championship’in en hücumcu ve en korkulan takımı haline getirdi.
İlk sezonu Sunderland'a karşı oynanan play-off maçında yaşanan hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Lampard takımının moralini bozmasına izin vermedi. Bu sezon, ligi kasıp kavurdular, diğer tüm takımlardan daha fazla gol attılar ve rakiplerinin asla yakalayamadığı bir istikrarı sürdürdüler. İşin bittiği anlaşılınca, Ewood Park'ta 'Süper Frankie Lampard' tezahüratları yankılandı.
Zirveye giden uzun yol
Coventry'nin Premier Lig'e dönüş yolculuğu, stadyum anlaşmazlıkları ve League Two'ya kadar düşme gibi zorlukları içeren, İngiliz futbol tarihinin en çetin serüvenlerinden biri oldu. 2001'de en üst ligden düştükten sonra kulüp birçok zorlu dönemden geçti, ancak eski Chelsea teknik direktörünün yönetimindeki mevcut istikrar nihayet meyvesini verdi.
Bu beraberlik, üçüncü sıradaki Millwall'ın matematiksel olarak Sky Blues'u yakalayamayacağı anlamına geliyor. Coventry kutlama yaparken, altlarında çılgın bir yarış devam ediyor; Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton ve Lions, son otomatik yükselme yeri ve play-off pozisyonu için hâlâ mücadele ediyor.
Şampanya nihayet buzun üstünde değil artık
Kutlama geçen hafta sonu başlamalıydı, ancak küme düşmüş Sheffield Wednesday'i yenememeleri hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu ve Lampard'ın oyuncuları yedi gün daha beklemek zorunda kaldı. Bu gecikme, Cuma gecesi gerginliği daha da artırmış gibi görünüyordu, ancak Lampard'ın bu takıma aşıladığı dirençli karakter sonunda kendini gösterdi.