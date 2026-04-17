Frank Lampard başardı! Coventry, Blackburn deplasmanında son dakikalarda elde ettiği dramatik beraberlik sayesinde Premier Lig'e yükseldi

Lampard için bu yükseliş, büyük bir kişisel zafer ve teknik direktörlük itibarının önemli ölçüde geri kazanılması anlamına geliyor. 2024 yılının Kasım ayında kulüp efsanesi Mark Robins’in yerine geçen Lampard, Coventry’yi Championship’in en hücumcu ve en korkulan takımı haline getirdi.

İlk sezonu Sunderland'a karşı oynanan play-off maçında yaşanan hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Lampard takımının moralini bozmasına izin vermedi. Bu sezon, ligi kasıp kavurdular, diğer tüm takımlardan daha fazla gol attılar ve rakiplerinin asla yakalayamadığı bir istikrarı sürdürdüler. İşin bittiği anlaşılınca, Ewood Park'ta 'Süper Frankie Lampard' tezahüratları yankılandı.