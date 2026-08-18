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Frank Lampard’a ret! AC Milan, Ruben Loftus-Cheek’in sürpriz Premier League dönüşünü engelledi
Milan, Coventry'nin transfer teklifini reddetti
Tuttosport'un haberine göre Milan, tecrübeli orta saha oyuncusu Loftus-Cheek için Coventry City'den gelen 10 milyon euroluk teklifi resmen reddetti. Premier League'e yeni yükselen ekip, 30 yaşındaki oyuncuyu yaklaşan üst seviye lig sezonu öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.
Ancak Milan, hırslı İngiliz kulübünden gelen ilk yaklaşımı hızlı ve net bir şekilde geri çevirdi. İtalyan devi, eski Chelsea yıldızının ayrılığına şu an için onay vermeye istekli değil.
- AFP
Amorim, Loftus-Cheek'in ayrılığına izin vermedi
Amorim, İngiltere'ye olası dönüş transferinin durdurulmasında belirleyici bir rol oynadı. Yeni göreve getirilen Portekizli teknik adam, 2026-27 sezonunun tamamı boyunca İngiliz orta saha oyuncusuna büyük ölçüde güvenmeyi planlıyor.
Aynı haberde, Amorim'in oyuncunun etkileyici taktiksel çok yönlülüğü nedeniyle Loftus-Cheek'in ayrılığına bizzat engel olduğu belirtiliyor. Teknik direktör, tercih ettiği sistem içinde hatlar arasında etkili şekilde oynayabilme konusundaki eşsiz yeteneğine büyük değer veriyor. Bu nedenle Amorim, 30 yaşındaki oyuncuyu San Siro'daki şekillenmekte olan projesinin son derece önemli bir parçası olarak görüyor ve yaz satışına dair her türlü ihtimali tamamen ortadan kaldırıyor.
Lampard'ın orta saha oyuncusuyla yeniden bir araya gelmesi engellendi
Hızla reddedilen teklif, sonunda Loftus-Cheek ile Coventry menajeri Frank Lampard arasında büyük heyecan yaratan yeniden buluşmanın önüne geçti. İkili daha önce Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemde yakın şekilde çalışmıştı ve Lampard, eski oyuncusunu West Midlands'a getirmeyi çok istiyordu.
Bunun yerine Loftus-Cheek, şu anda üst üste dördüncü sezonunu İtalya'nın en üst liginde geçirmeye hazırlanıyor. Güçlü orta saha oyuncusu, 2023 yazında Chelsea'den Milan'a kalıcı olarak 19 milyon avroluk bir anlaşmayla katılmıştı. Serie A'ya ilk gelişinden bu yana, Rossoneri'nin orta sahasının merkezinde son derece güvenilir ve fiziksel olarak baskın bir isim olarak kendini başarıyla kabul ettirdi.
- Getty Images Sport
Sözleşme durumu büyük önem taşıyor
Milan'ın bu yaz orta sahayı Coventry'ye satma konusunda son derece net tavrına rağmen, oyuncunun uzun vadeli geleceği hâlâ bir ölçüde belirsizliğini koruyor. İngiliz oyuncunun şu anda San Siro'daki yürürlükteki sözleşmesinde bir yıldan daha az süre kaldı.
Bu biraz hassas sözleşme durumu, kısa süre içinde yeni bir uzatma anlaşmasına varılamazsa Milan'ın gelecek yaz onu bonservissiz kaybetme riskiyle gerçekten karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Milan yöneticileri, piyasa değerini korumak için yakında yeni sözleşme görüşmeleri başlatıp başlatmamaya karar vermek zorunda.
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