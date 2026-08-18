Tuttosport'un haberine göre Milan, tecrübeli orta saha oyuncusu Loftus-Cheek için Coventry City'den gelen 10 milyon euroluk teklifi resmen reddetti. Premier League'e yeni yükselen ekip, 30 yaşındaki oyuncuyu yaklaşan üst seviye lig sezonu öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Ancak Milan, hırslı İngiliz kulübünden gelen ilk yaklaşımı hızlı ve net bir şekilde geri çevirdi. İtalyan devi, eski Chelsea yıldızının ayrılığına şu an için onay vermeye istekli değil.