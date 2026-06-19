Frank Lampard, 25 yıllık Premier Lig aralığını sona erdirdikten sonra Coventry ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak

Kulüp, sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce dayanıklı bir kadro oluşturmaya çalışırken transfer piyasasında acil bir zorlukla karşı karşıya. Temel hedeflerden biri savunmada kalıcı bir istikrar sağlamak olsa da, Brighton kısa süre önce Coventry’nin kaleci Carl Rushworth için yaptığı 20 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetti. Lampard, Chelsea ve Everton’da geçirdiği teknik direktörlük dönemleri de dahil olmak üzere sahip olduğu seçkin geçmişi kullanarak, kulübe daha fazla yüksek profilli oyuncuyu çekmeyi hedefleyecek.