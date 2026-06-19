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Frank Lampard, 25 yıllık Premier Lig aralığını sona erdirdikten sonra Coventry ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak
Yönetim sözleşmesi görüşmeleri ilerliyor
Sky Blues, kısa süre önce Championship şampiyonluğunu kazanmasının ardından teknik direktörünün geleceğini güvence altına almak için ileri aşamadaki görüşmelerini sürdürüyor. The Telegraph’ın haberlerine göre, eski Chelsea teknik direktörü, takımı 95 puanlık etkileyici bir performansla ikinci lig şampiyonluğuna taşımasının ardından uzun vadeli bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmaya çok yakın. Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıldan biraz fazla bir süre kalmışken, bu yakında imzalanacak anlaşma, takımın birinci lige dönüşü öncesinde yapısal açıdan büyük bir güç katacak.
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Stratejik transfer planlaması devam ediyor
Kapalı kapılar ardında, teknik direktör ile kulüp sahibi Doug King arasındaki görüşmeler, şimdiden sağlam bir ligde kalma planı oluşturma yönüne kaymıştır. Lampard, bu projeye kendini tamamen adamış durumda ve Premier Lig’in zorlu koşullarına uyum sağlayabilecek kaliteli transfer hedeflerini belirlemekle meşgul. Kulüp yönetimi, Nottingham Forest ve Sunderland gibi yeni yükselmiş takımların ligdeki ilk sezonlarında başarılı olmalarını sağlayan agresif mali desteği taklit etmeyi planlıyor.
Hedef: Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro oluşturmak
Kulüp, sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce dayanıklı bir kadro oluşturmaya çalışırken transfer piyasasında acil bir zorlukla karşı karşıya. Temel hedeflerden biri savunmada kalıcı bir istikrar sağlamak olsa da, Brighton kısa süre önce Coventry’nin kaleci Carl Rushworth için yaptığı 20 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetti. Lampard, Chelsea ve Everton’da geçirdiği teknik direktörlük dönemleri de dahil olmak üzere sahip olduğu seçkin geçmişi kullanarak, kulübe daha fazla yüksek profilli oyuncuyu çekmeyi hedefleyecek.
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Zorlu bir sezon açılışı bizi bekliyor
Coventry, 21 Ağustos Cuma günü, son şampiyon Arsenal’e yapacakları zorlu deplasman maçıyla Premier Lig sezonuna başlarken devasa bir taktiksel sınava girecek. Tarih, ev sahibi takımın lehine konuşuyor; zira son şampiyon, daha önce yeni yükselen takımlarla oynadığı yedi açılış haftası maçının hepsini kazanmıştı. Lampard ise bir sonraki hafta sonu, yine yeni yükselen bir takım olan Hull City’ye karşı, çeyrek asır sonra oynanacak tarihi ilk iç saha maçına çıkacak.