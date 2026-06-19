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Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Frank Lampard, 25 yıllık Premier Lig aralığını sona erdirdikten sonra Coventry ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak

F. Lampard
Coventry City
Premier Lig

Frank Lampard, Coventry City’nin birinci lige yaptığı sansasyonel dönüşün ardından, kulüple yüksek ücretli ve uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzalamaya çok yakın. Eski İngiltere milli takım orta saha oyuncusu, kulübe katıldığından bu yana West Midlands kulübünü baştan aşağı değiştirdi ve geçen sezon Championship şampiyonluğunu kazanarak, kulübün Premier Lig’den 25 yıl süren acı verici uzak kalışına son verdi.

  • Yönetim sözleşmesi görüşmeleri ilerliyor

    Sky Blues, kısa süre önce Championship şampiyonluğunu kazanmasının ardından teknik direktörünün geleceğini güvence altına almak için ileri aşamadaki görüşmelerini sürdürüyor. The Telegraph’ın haberlerine göre, eski Chelsea teknik direktörü, takımı 95 puanlık etkileyici bir performansla ikinci lig şampiyonluğuna taşımasının ardından uzun vadeli bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmaya çok yakın. Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıldan biraz fazla bir süre kalmışken, bu yakında imzalanacak anlaşma, takımın birinci lige dönüşü öncesinde yapısal açıdan büyük bir güç katacak.

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  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Stratejik transfer planlaması devam ediyor

    Kapalı kapılar ardında, teknik direktör ile kulüp sahibi Doug King arasındaki görüşmeler, şimdiden sağlam bir ligde kalma planı oluşturma yönüne kaymıştır. Lampard, bu projeye kendini tamamen adamış durumda ve Premier Lig’in zorlu koşullarına uyum sağlayabilecek kaliteli transfer hedeflerini belirlemekle meşgul. Kulüp yönetimi, Nottingham Forest ve Sunderland gibi yeni yükselmiş takımların ligdeki ilk sezonlarında başarılı olmalarını sağlayan agresif mali desteği taklit etmeyi planlıyor.

  • Hedef: Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro oluşturmak

    Kulüp, sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce dayanıklı bir kadro oluşturmaya çalışırken transfer piyasasında acil bir zorlukla karşı karşıya. Temel hedeflerden biri savunmada kalıcı bir istikrar sağlamak olsa da, Brighton kısa süre önce Coventry’nin kaleci Carl Rushworth için yaptığı 20 milyon sterlinlik ilk teklifi reddetti. Lampard, Chelsea ve Everton’da geçirdiği teknik direktörlük dönemleri de dahil olmak üzere sahip olduğu seçkin geçmişi kullanarak, kulübe daha fazla yüksek profilli oyuncuyu çekmeyi hedefleyecek.

  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Zorlu bir sezon açılışı bizi bekliyor

    Coventry, 21 Ağustos Cuma günü, son şampiyon Arsenal’e yapacakları zorlu deplasman maçıyla Premier Lig sezonuna başlarken devasa bir taktiksel sınava girecek. Tarih, ev sahibi takımın lehine konuşuyor; zira son şampiyon, daha önce yeni yükselen takımlarla oynadığı yedi açılış haftası maçının hepsini kazanmıştı. Lampard ise bir sonraki hafta sonu, yine yeni yükselen bir takım olan Hull City’ye karşı, çeyrek asır sonra oynanacak tarihi ilk iç saha maçına çıkacak.