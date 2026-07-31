Marca'nın haberine göre Real Madrid, genç sansasyon Mastantuono'yu bu yaz kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında bu haftanın başında yapılan görüşmenin ardından, her iki taraf da gelişimi açısından en doğru adımın geçici bir ayrılık olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Arjantinli genç oyuncu, Santiago Bernabeu'daki ilk sezonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

Real Madrid artık, onu ilk olarak Avrupa'ya getiren büyük yeteneğini gösterebilmesi için düzenli olarak A takım futbolu oynaması gerektiğine inanıyor. Ağustos ayının, genç oyuncunun yakın geleceğini şekillendirme açısından belirleyici bir ay olması bekleniyor. Kulüp, kıtadaki gelişimini sürdürmesi için en doğru ortamı bulduğundan emin olmak istiyor.











