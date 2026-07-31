Getty Images Sport
Çeviri:
Franco Mastantuono Serie A'ya mı? Real Madrid, Arjantinli genç oyuncunun zorlu geçen ilk sezonunun ardından transferi organize etmeye çalışırken üç kulüp ilgileniyor
Mastantuono, Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor
Marca'nın haberine göre Real Madrid, genç sansasyon Mastantuono'yu bu yaz kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında bu haftanın başında yapılan görüşmenin ardından, her iki taraf da gelişimi açısından en doğru adımın geçici bir ayrılık olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Arjantinli genç oyuncu, Santiago Bernabeu'daki ilk sezonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Real Madrid artık, onu ilk olarak Avrupa'ya getiren büyük yeteneğini gösterebilmesi için düzenli olarak A takım futbolu oynaması gerektiğine inanıyor. Ağustos ayının, genç oyuncunun yakın geleceğini şekillendirme açısından belirleyici bir ay olması bekleniyor. Kulüp, kıtadaki gelişimini sürdürmesi için en doğru ortamı bulduğundan emin olmak istiyor.
- Getty Images Sport
Serie A devleri genç oyuncunun peşinde
Eski kulübü River Plate'e dönüş, genç oyuncu için kısa süreliğine cazip bir seçenek olarak ortaya çıktı. Ancak Madrid, Güney Amerika'ya geri dönüş içeren herhangi bir hamlenin önünü kararlılıkla kapattı ve gelişim sürecini Avrupa'da sürdürmesi gerektiğinde ısrar etti. Premier League'e transfer seçeneğinin de tamamen devre dışı kalmasıyla birlikte, en olası adres İtalya haline geldi.
18 yaşındaki oyuncunun İtalyan pasaportu da bulunuyor ve bu da Serie A'ya geçişi potansiyel talipler açısından oldukça cazip kılıyor. Aynı haberde, Fiorentina'nın olası bir kiralık anlaşması için Real Madrid'le zaten resmî temas kurduğu öne sürüldü. Bu arada Napoli ve AC Milan da daha önce Arjantinli oyuncuya ilgi göstermiş olmalarının ardından durumu yakından takip ediyor.
Mükemmel taktik uyumu arayışı içinde
Madrid'in birincil hedefi, Mastantuono'yu en sevdiği 10 numara rolünde oynatacak bir kulüp bulmak. Bu merkezî pozisyon, onun oyun tarzına kusursuz biçimde uyuyor ve oyunun temposunu belirlemesine imkân tanıyor. Genç oyuncu, İspanya'nın başkentindeki döneminde alışık olmadığı taktik sistemlere uyum sağlamak zorunda kaldı.
Ne Xabi Alonso ne de Alvaro Arbeloa geleneksel bir hücum orta sahaya yer verdi ve bu da genç oyuncunun sık sık sağ kanada kaymasına neden oldu. Real Madrid, bu pozisyon uyumsuzluğunun tekrarlanmasını önlemekte kararlı. Mastantuono'nun merkezî oyun kurucu olarak görev yapacağını alan teknik direktör garanti etmediği sürece kiralık ayrılığa onay verilmeyecek.
- Getty Images Sport
Sezon öncesi tur planları hâlâ belirsiz
Devam eden transfer görüşmelerine rağmen Mastantuono, yeni A takım teknik direktörü Jose Mourinho ile olumlu bir ilişki sürdürdü. Ancak, yaklaşan sezon öncesi turu için takımla birlikte seyahat edip etmeyeceği tamamen belirsizliğini koruyor. İspanyol devi, önümüzdeki haftalarda gelen tüm teklifleri dikkatle değerlendirmek için acele etmeyecek. Nihai bir karara varılana kadar Mastantuono, bu sezon futbolunu nerede oynayacağını öğrenmek için beklemek zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun