Getty Images Sport
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Franco Mastantuono, Arjantin formasıyla ilk golünü attıktan sonra üzerindeki büyük beklentilere değindi
Baskın performans, kadro derinliğini öne çıkardı
Arjantin, Buenos Aires'te verimli bir gece geçirdi ve tek taraflı geçen hazırlık maçında Burkina Faso'yu 7-0 mağlup etti. Konuk ekip, Fas'taki seyahat gecikmeleri ile oyuncular arasındaki iç anlaşmazlıkların ardından ciddi eksiklerle geldi ve bu da birkaç 23 yaş altı oyuncunun yer aldığı derme çatma bir kadro çıkarmalarına neden oldu. Lautaro Martinez, dördüncü dakikada kurtarılan penaltısından dönen topu ağlara göndererek skoru açtı ve Lionel Scaloni'ye devre arasının ardından yoğun rotasyon yapıp kenarda kalan isimlere fırsat verme imkânı tanıdı.
- AFP
Madrid'in genç yıldızı için dönüm noktası niteliğinde an
Belirleyici an 57. dakikada geldi; Leonel Flores, Facundo Medina'ya pasını aktardı, o da topu ceza sahasına gönderdi ve burada Lautaro'nun akıllıca yaptığı aldatma hareketi Mastantuono'nun topu ağlara göndermesine olanak tanıdı. Bu gol, 19 yaşındaki oyuncu için Nico Paz ve Gianluca Prestianni gibi diğer genç golcülerle birlikte çıktığı altıncı A milli maçında önemli bir kişisel dönüm noktası oldu. Ev sahibi yayıncıya konuşan Mastantuono, "Milli takım formasını yeniden giydiğim için çok mutluyum. Bugün aynı zamanda gol atmayı da başardığım için çok sevinçliyim" dedi.
Beklentilerin ağırlığıyla başa çıkmak
Orta saha oyuncusu, River Plate'teki ses getiren çıkışı ve Madrid'e transferinden bu yana yoğun bir inceleme altında olsa da futboldan keyif almaya kararlı. Karma alanda, kulübü ve milli takım profiliyle birlikte gelen baskıyla nasıl başa çıktığı hakkında konuşan Mastantuono, şunları söyledi: "Üzerimde çok büyük beklentiler olduğunu biliyorum; bunu benimsiyorum ama aynı zamanda kendim için oynamalı ve bundan keyif almaya çalışmalıyım. Milli takımda bu kadar çok deneyimli oyuncuyla birlikte olmak bana çok yardımcı oluyor."
- Getty Images Sport
Heyecan verici bir döneme doğru inşa ediliyor
Arjantin şimdi dikkatini, Lionel Messi'nin resmî milli takım veda maçı olacak Benin ile oynanacak yaklaşan hazırlık maçına çeviriyor. Kaptan, veda karşılaşmasına tam olarak dinlenmiş çıkmasını sağlamak için Burkina Faso maçının kadrosuna hiç alınmadı. Ardından ilgi yeniden yükselen kuşağa dönecek; Mastantuono da lig futbolu yeniden başlarken milli takımdaki formunu Fiorentina'ya taşımayı hedefleyecek.
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