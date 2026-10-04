Orta saha oyuncusu, River Plate'teki ses getiren çıkışı ve Madrid'e transferinden bu yana yoğun bir inceleme altında olsa da futboldan keyif almaya kararlı. Karma alanda, kulübü ve milli takım profiliyle birlikte gelen baskıyla nasıl başa çıktığı hakkında konuşan Mastantuono, şunları söyledi: "Üzerimde çok büyük beklentiler olduğunu biliyorum; bunu benimsiyorum ama aynı zamanda kendim için oynamalı ve bundan keyif almaya çalışmalıyım. Milli takımda bu kadar çok deneyimli oyuncuyla birlikte olmak bana çok yardımcı oluyor."