Mino Favini New Balance Academy'deki resmi tanıtımı sırasında orta saha oyuncusu, eski kulübünün kendisi üzerindeki çekimini açıkça dile getirdi. Diğer İtalyan devlerinden ciddi ilgi görmesine rağmen Kessie, Nerazzurri renklerini yeniden giyme fırsatı doğduğunda gerçekten düşündüğü tek adresin Bergamo olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Toplanan basın mensuplarına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, şehirle kurduğu duygusal bağı şu sözlerle anlattı: "Atalanta'yı seçtim çünkü bu, kalbimle verdiğim bir karardı. Bana Bergamo'ya dönme fırsatı verdikleri için Luca Percassi'ye ve kulüp sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Burasını evim ve her şeyin başladığı şehir olarak görüyorum. Onlar ve Atalanta sayesinde profesyonel bir futbolcu olma hayalimi gerçekleştirebildim. Atalanta bana her şeyi verdi. Buraya geri döndüğüm ve bu projenin bir parçası olduğum için çok gururluyum."