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Franck Kessie, duygusal Atalanta dönüşünü tamamlamak için Juventus'u neden sansasyonel şekilde reddettiğini açıkladı
Kalbin yön verdiği bir eve dönüş
Mino Favini New Balance Academy'deki resmi tanıtımı sırasında orta saha oyuncusu, eski kulübünün kendisi üzerindeki çekimini açıkça dile getirdi. Diğer İtalyan devlerinden ciddi ilgi görmesine rağmen Kessie, Nerazzurri renklerini yeniden giyme fırsatı doğduğunda gerçekten düşündüğü tek adresin Bergamo olduğunu net bir şekilde ifade etti.
Toplanan basın mensuplarına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, şehirle kurduğu duygusal bağı şu sözlerle anlattı: "Atalanta'yı seçtim çünkü bu, kalbimle verdiğim bir karardı. Bana Bergamo'ya dönme fırsatı verdikleri için Luca Percassi'ye ve kulüp sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Burasını evim ve her şeyin başladığı şehir olarak görüyorum. Onlar ve Atalanta sayesinde profesyonel bir futbolcu olma hayalimi gerçekleştirebildim. Atalanta bana her şeyi verdi. Buraya geri döndüğüm ve bu projenin bir parçası olduğum için çok gururluyum."
- Getty Images Sport
Yaşlı Hanım'ı reddedip Atalanta'yı seçti
Transfer piyasası komplikasyonlardan nadiren yoksun olur ve Kessie'nin transferi de istisna değildi. Juventus, tüm transfer dönemi boyunca eski AC Milan ve Barcelona oyuncusuyla yoğun şekilde anıldı; orta sahasını onun kanıtlanmış fiziksel varlığı ve taktik zekâsıyla güçlendirmeyi amaçlıyordu. Ancak Kessie, Torino ekibiyle yapılan görüşmelere rağmen Bergamo'ya dönmenin zor bir karar olmadığını doğruladı.
Başka yerlerden gelen ilgiye değinen Kessie, gerekçesinde pragmatik ama netti. "Yeni serbest oyuncu olmuş bir futbolcuyla ilgili birçok takımın bilgi alması normal. Doğal olarak başka takımlarla konuştum ama bu seçenek bana hem oyuncu hem de insan olarak büyük güven verdi. Atalanta'yı seçtim çünkü bu kalpten verilen bir karardı. Atalanta geri dönmemi istediğinde, eve dönmek istedim" diye açıkladı.
Sarri devrimini benimsemek
Kessie, Maurizio Sarri yönetiminde önemli bir değişim geçiren Atalanta kadrosuna katılıyor. Sportif Direktör Cristiano Giuntoli, tanıtım sırasında kulübün deneyimli teknik adama olan güvenini yineleyerek onu "bu yeni yolculuğa çıkmak için doğru kişi" olarak nitelendirdi. Kessie de Sarri ile çalışma ihtimalinden güç almış görünüyor ve teknik direktörün özel gerekliliklerine uyum sağlamak için oyununu adapte etmeye hazır olduğunu belirtiyor. Fildişi Sahilli oyuncu, ister güçlü bir ceza sahasıdan ceza sahasına orta saha rolünde ister daha özel bir taktik rolde görev alsın, yeniden kadroya dahil olurken bireysel övgülerden ziyade tamamen takımın başarısına odaklanmış durumda.
"Her gün birlikte çok çalışıyoruz. Benim için derinde oynayan bir orta saha ya da daha çok oyun kurucu gibi oynamak sorun değil. Öncelik, takım ve şehir için elimden gelenin en iyisini vermek," dedi Kessie.
- Getty Images
Bergamo'da kupa hedefleri
Dönüşün duygusal yönü tartışmasız olsa da, Kessie Bergamo'ya sadece nostaljik bir ziyaret için dönmedi. Orta saha oyuncusu, kulübün 2026-27 sezonundaki hedefleri konusunda iddialı konuştu ve mevcut kadronun hem yurt içinde hem de Avrupa futbolunda en büyük başarılar için mücadele edebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Gewiss Stadyumu'nun son yenilemelerin ardından artık daha samimi ve daha yoğun bir atmosfere sahip olduğunu belirten Kessie, bu ortamın Atalanta'nın gelişiminde bir sonraki adımı atması için kusursuz şekilde hazır olduğunu düşünüyor.
"Burada, Bergamo'da her şey için savaşmak istiyoruz. Scudetto, Coppa Italia, Avrupa Ligi; bu yüzden buradayız. Her şey için yarışmak istiyoruz," diye vurguladı.
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