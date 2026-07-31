İki önemli transfer yolda, en az bir isim ise ayrılabilir. Juventus, Paris Saint-Germain’den Kolo Muani ve Bayer Leverkusen’den Kerim Alajbegovic transferlerini tamamlamak üzere; toplam değeri 90 milyon euronun üzerindeki bu iki yatırım, kulübü önümüzdeki haftalarda satış yönünde çalışmaya mecbur bırakacak. Carnevali, satış yapmadan önce Spalletti’yi memnun etmeyi seçti, gelecek haftadan itibaren öncelikler değişecek. Juventus’un mali durumu iyi değil; bu doğrultuda Jonathan David ve Francisco Conceicao’nun durumlarına dikkat etmek gerekiyor.
Çeviri:
Francisco Conceicao, Manchester United için Juventus'tan ayrılabilir; anlaşmaya Joshua Zirkzee de dahil olabilir. Jorge Mendes devrede
David’e takım aranıyor
İlki, Lille deneyiminin ardından bir yıl önce bonservissiz olarak gelişinden sadece bir yıl sonra ayrılması beklenenler listesinde. Oyuncunun kendisi, sezon başına 6 milyon euro kazandığı ve 2030'da sona erecek sözleşmesine sadık kalmak, Torino'da kalmak istediğini birçok kez dile getirdi, ancak Juventus'un başka planları var. Kulüp, hesapları düzene sokmak ve transferi finanse etmek için onu satmak istiyor. Şu an itibarıyla onu yeniden Ligue 1'de görme ihtimali daha yüksek; Rennes ve özellikle Paris FC oyuncuyla ilgilenirken, Premier League'de Crystal Palace ve Aston Villa basit yoklamaların ötesine geçmedi. Juventus, bonservisi için 30 milyon euro istiyor.
Conceiçao ve Manchester Untid
Francisco Conceicao için ise istenen rakam 60 milyon., geçen yaz Porto’dan 32 milyon euroya bonservisi alınmıştı; 2024-25 sezonundaki kiralama için de 7 milyon euro (artı 3 milyon euro bonus) ödenmişti. Hücum hattında, son Dünya Kupası’nda Orta-Kuzey Amerika’da oynayan Portekizli, piyasası en yüksek isim konumunda. Juventus formasıyla iki sezonda 82 maçta 11 gol ve 11 asist üretti; özelliklerine sahip bir oyuncu arayan Manchester United’ın kendisine yoğun ilgisi var. Süreci yürüten isim süper menajer Jorge Mendes ve önümüzdeki günlerde Continassa’ya resmi bir teklif getirebilir.
Zirkzee seçeneği
İngiliz basınının yazdığına göre United, Joshua Zirkzee'yi de anlaşmaya dahil edebilir, bu oyuncu Spalletti'nin özellikle beğendiği bir isim. Roma'nın da ilgilendiği Hollandalı futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2029'da sona eriyor ve 2030'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor, maaşı ise sezon başına yaklaşık 3,5 milyon euro net. Carrick için ilk tercih değil, Old Trafford cephesinin bonservisine nasıl bir değer biçtiği anlaşılmayı bekliyor: Conceicao için para artı Zirkzee seçeneği göz ardı edilmemeli.
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