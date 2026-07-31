Francisco Conceicao, Manchester United için Juventus'tan ayrılabilir; anlaşmaya Joshua Zirkzee de dahil olabilir. Jorge Mendes devrede

İlki, Lille deneyiminin ardından bir yıl önce bonservissiz olarak gelişinden sadece bir yıl sonra ayrılması beklenenler listesinde. Oyuncunun kendisi, sezon başına 6 milyon euro kazandığı ve 2030'da sona erecek sözleşmesine sadık kalmak, Torino'da kalmak istediğini birçok kez dile getirdi, ancak Juventus'un başka planları var. Kulüp, hesapları düzene sokmak ve transferi finanse etmek için onu satmak istiyor. Şu an itibarıyla onu yeniden Ligue 1'de görme ihtimali daha yüksek; Rennes ve özellikle Paris FC oyuncuyla ilgilenirken, Premier League'de Crystal Palace ve Aston Villa basit yoklamaların ötesine geçmedi. Juventus, bonservisi için 30 milyon euro istiyor.