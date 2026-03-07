Goal.com
Francesco Pio Esposito: Arsenal, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki kötü gidişatını sona erdirebileceğini umduğu Inter'in golcü yıldızını neden takip ediyor?

Gazzetta dello Sport, bu hafta başında Arsenal'in Inter'in genç yeteneği Francesco Pio Esposito'yu transfer etmek istediğini iddia etti. Ancak Nerazzurri'nin CEO'su Beppe Marotta, iki kulüp arasında herhangi bir temas olmadığını vurgulayarak transfer söylentilerini hızla yatıştırdı. İtalyan yönetici, Salı günü Como ile oynanan Coppa Italia yarı final ilk maçı öncesinde Sport Mediaset'e "Arsenal, Pio'yu istemedi" dedi. "Ama Inter de oyuncu satan bir kulüp değil. Oyuncu transferini ana faaliyetimiz haline getirmiyoruz.

"Elbette gelecekte her şey olabilir, ancak bu çok uzak bir gelecekte olabilir. Ayrıca, Pio bizim altyapımızdan yetişti ve onu bir hazine gibi koruyoruz." Ve haklı olarak. 

Potansiyel dünya klasmanı forvetler artık İtalya'da çok değerli bir varlık ve 20 yaşındaki Esposito, Lautaro Martinez tarafından "Inter ve milli takımın direği" olacağına dair tahminlerde bulunuluyor.

Peki, Inter'in 94 numaralı oyuncusu ne kadar iyi? Ve gerçekten Emirates'e transfer olabilir mi? GOAL, Christian Vieri'nin "harika bir forvet olmak için gereken her şeye sahip" dediği bu oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor...

  • Her şeyin başladığı yer

    Esposito, Napoli'nin yaklaşık 30 kilometre güneydoğusundaki Campania'nın sahil kasabası Castellammare di Stabia'da doğdu. Babası Agostino, İtalyan futbolunun üçüncü ligine kadar yükselmiş eski bir stoperdi ve daha sonra antrenörlüğe başlamıştı. Bu nedenle Esposito ve iki ağabeyi Salvatore ve Sebastiano'nun erken yaşlarda futbola ilgi duymaları hiç de şaşırtıcı değildi.

    Esposito kardeşlerin en büyüğü olan Salvatore, Che Fatica La Vita Da Bomber ile yaptığı röportajda "Sadece futbol sahasının olduğu bir bölgede büyüdük" diye açıkladı. "Etrafımızda birçok yetenekli çocuk vardı, ama biz şanslıydık çünkü ailemizin desteği vardı ve hedeflerimize ulaşmak için büyük bir istek duyuyorduk. Aramızda da büyük bir rekabet vardı."

    Üç kardeşin en yetenekli olanı Sebastiano'ydu ve Brescia, henüz dokuz yaşındayken onu transfer etmek istediğinde, Agostino işini bırakıp tüm ailesini kuzeye taşınmaya karar verdi.

    "Hemen evet dedim," diye anlatıyor Esposito'nun babası daha sonra Brescia Oggi'ye. "Eşim delirdiğimi düşündü ama biz bu fırsatı değerlendirdik. Kızım orada liseye gitti, üç oğlum ise Brescia'nın genç takımlarında oynadı."

    • Reklam

  • Büyük fırsat

    Brescia'da üç yıl geçirdikten sonra, Esposito kardeşler 2014 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Salvatore, Nerazzurri'de hiçbir zaman A takımda forma giymeden SPAL'a transfer oldu, ancak Sebastiano, 2019 yılında Eintracht Frankfurt ile oynanan Avrupa Ligi maçında sadece 16 yaşındayken profesyonel olarak ilk kez forma giydi ve şu anda Cagliari'ye kiralanmış durumda. Pio ise 17 yaşındayken Inter'in 19 yaş altı takımında oynuyordu ve 2023 yılında kulüple yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Spezia'ya kiralandı. 

    Esposito, Serie B'deki ilk sezonunda sadece üç gol attı, ancak ikinci sezonunda patlama yaşadı ve 35 maçta 17 gol attı. Inter, bu nedenle geçen yaz onu San Siro'ya geri getirmeye karar verdi ve yeni teknik direktör Christian Chivu, Esposito'yu hemen Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Bu, hiç de şaşırtıcı değildi, çünkü ikili, Rumen teknik adamın Primavera'nın başında olduğu dönemden beri birbirlerini iyi tanıyorlardı.

    Esposito, Nerazzurri'nin Monterrey ile oynadığı turnuva açılış maçını sakatlık nedeniyle kaçırdı, ancak ikinci maçta Urawa Reds ile oynanan maçta devre arasında kardeşi Sebastiano'nun yerine oyuna girdi. Inter'in grup aşamasındaki son maçının 83. dakikasında roller tersine döndü, ancak bu, Esposito'nun Inter formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta ilk golünü attıktan sonra oldu.

    Genç oyuncu, Seattle'da 2-0 galibiyetle sonuçlanan maçta inanılmaz bir özgüvenle skoru açtıktan sonra kulübün resmi internet sitesine "Hala inanamıyorum" dedi. "Rüya gibi geldi. Sonra etrafıma baktım ve Lautaro'nun kutladığını gördüm ve "Demek gerçek!" diye düşündüm. Sonra kardeşim sahada dururken gördüm ve hemen ona koşup sarıldım.

    Bu, yıllar boyunca Spezia'da bile çok çalışarak yaptığım tüm emeklerin meyvesi. İlk maçımdan sadece birkaç gün sonra attığım ilk gol: inanılmaz bir şey. Teknik direktörüm bana yeteneklerimi en iyi şekilde kullanmamı söyledi ve bence bunu başardım, takım arkadaşlarımın kalitesi sayesinde de. Inter'de bana bu harika ikinci şansı verdiği için teknik direktörümün teşekkür ederim."

  • Nasıl gidiyor?

    Esposito, bu sezonki üçüncü maçında, 27 Eylül'de Cagliari'de 2-0 galip gelen takımın ikinci golünü atarak Serie A'daki ilk golünü kaydetti.

    "Onun performansı beni şaşırtıyor, çünkü takım için oynuyor, ne yapması gerektiğini biliyor, hiçbir şeyden korkmuyor ve gol önünde her zaman soğukkanlılığını koruyor," diye itiraf etti Chivu, DAZN'de maç sonrası röportajında.

    İtalya teknik direktörü Gennaro Gattuso da, Ekim ayında Estonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında Esposito'nun milli takımdaki ilk golünü izledikten sonra ondan aynı derecede etkilendi.

    Eski AC Milan orta saha oyuncusu gazetecilere, "Beni hayrete düşüren şey onun tekniği: onu marke etmek zor" dedi. "O gerçek bir yetenek."

    Esposito, Moldova ve Norveç'e attığı gollerle İtalya formasıyla sadece beş maçta üç gol attı. Ayrıca bu sezon Inter formasıyla toplamda yedi gol attı, bunlardan ikisi Şampiyonlar Ligi'nde.

    Chivu, DAZN'a "Bu kadar genç olmasına rağmen baskıya iyi dayanıyor" dedi. "Ayrıca sahada fiziksel mücadeleleri de iyi idare ediyor ve takım için çok çalışıyor. Performansından çok memnunum."

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    En büyük güçlü yönler

    Esposito'nun en belirgin gücü, fiziksel gücü. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, Serie A'nın en büyük ve en iyi stoperleriyle boy ölçüşebilecek kapasitede.

    Eski Inter ve İtalya milli takımının 9 numarası Vieri, Gazzetta dello Sport'a "Fiziksel olarak hazır" dedi. "Uluslararası düzeyde, bir canavar olman gereken zorlu koşullara bile ayak uydurabilir."

    Ange-Yoan Bonny'ye, Inter'in ilk tercih edilen forvetleri Lautaro ve Marcus Thuram'dan hangi özellikleri almak istediği sorulduğunda, Fransız forvet Esposito'yu gündeme getirerek takım arkadaşının topu tutma becerisini kıskandığını itiraf etti: "Onun gibi topu koruyabilen çok fazla oyuncu yok."

    Fabrizio Ravanelli muhtemelen bunlardan biriydi ve Esposito'da kendinden biraz gördüğünü söylerken, eski İtalya forveti genç oyuncunun daha çok Mario Mandzukic'e benzediğini düşünüyor. Mandzukic, devasa ama çok yetenekli bir forvet.

    "Ravanelli'nin nazik sözlerini gördüm ve ben de fiziksel gücümü kullanarak rakiplere zarar vermeye çalışan bir forvetim," diye itiraf etti Esposito. "Mandzukic gibi benim de o mücadele ruhuna sahip olduğumu düşünüyorum."

    Ancak Gattuso'nun da belirttiği gibi, Esposito sadece bir koçbaşı değil, teknik olarak da güçlü bir oyuncu. Chivu, "Pio her şeyi biraz yapabilir" diyor.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    İyileştirme alanı

    Esposito, Lautaro kadar gol önünde klinik ve Thuram kadar hareketlerinde zeki olmak istediğini açıkça dile getirmiştir. Ancak, bire birlerdeki yeteneğini ve hızını geliştirmek istediğini de itiraf etmiştir.

    Ancak Chivu, Esposito'nun çok yönlü oyunundan şüphe duymuyor ve öncelikli odak noktasının onun ayaklarını yere basmasına yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Hatta forvetin menajeri de, müşterisini çevreleyen tüm bu heyecandan endişe duyduğunu itiraf etti.

    Mario Giuffredi Ekim ayında,"Aslında Pio hakkında konuşmak istemiyorum. Çok genç bir oyuncu etrafında yaratılan bu medya heyecanını sevmiyorum. Onun hakkında çok fazla önem ve abartılı bir şekilde konuşulmasını sevmiyorum.

    "Önümüzdeki 10 yıl boyunca milli takımın santrforu olacağını söylemek konusunda temkinli ve sakin olacağım. Tüm futbolcular gibi o da kendini kanıtlamak zorunda. Ona ayakları yere basma duygusunu aşılamaya çalışıyoruz."

    Esposito'nun başarısının başına vurma riski gerçekten yok gibi görünüyor - en azından büyüdüğü yer ve kendisi ile kardeşlerinin yetiştirilme şekli nedeniyle. Gattuso'nun yakın zamanda belirttiği gibi, "Pio'nun en önemli özelliği alçakgönüllülüğüdür. Hatta riske girip, onun gibi birinin kendini beğenmişlik yapmasının veya olumsuz bir tavır sergilemesinin zor olduğunu söyleyebilirim.

    "Düşünme şekli, antrenman şekli ve davranışları onu 30 yaşında birine benzetiyor: Herkes gibi onun da kötü anları oluyor, ama çalışıyor, sessiz kalıyor, zorluyor ve gelişmek istiyor."

  • Sırada ne var?

    Esposito'nun şu anda tek endişesi, Pazar günü AC Milan ile oynanacak ve Scudetto'yu belirleyecek derbi maçı. İtalya milli takım oyuncusu, Lautaro'nun sakatlığı nedeniyle Inter'in forvetinde forma giyecek, ancak bu ayın sonunda Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme play-off yarı finali de var. 

    Bunun ötesinde, onun San Siro'dan yakın zamanda ayrılacağını düşünmek zor. Bunun nedeni sadece, on yıldan fazla bir süre önce dokuz yaşındayken katıldığı takımı temsil ederek hayalini yaşadığını söylemesi değil. 

    Manchester United'ın 2025 Ocak ayında, Esposito hala Spezia'da oynarken onutransfer etmek için harekete geçtiği bildirildi ve Newcastle'ın geçen yaz Esposito için 45 milyon sterlin (58 milyon dolar) teklifte bulunduğu sanılıyor. Ancak Marotta'nın Arsenal'in tartışmalı ilgisine verdiği yanıt, Inter'deki her oyuncunun bir fiyatı olduğunu, ancak Nerazzurri'nin Esposito'yu satmayı düşünmesi için devasa bir teklifin gerekli olduğunu ima etti.

    O, kulübün gelecekteki yüzü olarak görülüyor ve bu ayın sonunda İtalya'nın 2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmasını sağlarsa, ulusal hazine ilan edilecek değerli bir varlık olarak kabul edilecek.

