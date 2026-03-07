Francesco Pio Esposito: Arsenal, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki kötü gidişatını sona erdirebileceğini umduğu Inter'in golcü yıldızını neden takip ediyor?

Brescia'da üç yıl geçirdikten sonra, Esposito kardeşler 2014 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Salvatore, Nerazzurri'de hiçbir zaman A takımda forma giymeden SPAL'a transfer oldu, ancak Sebastiano, 2019 yılında Eintracht Frankfurt ile oynanan Avrupa Ligi maçında sadece 16 yaşındayken profesyonel olarak ilk kez forma giydi ve şu anda Cagliari'ye kiralanmış durumda. Pio ise 17 yaşındayken Inter'in 19 yaş altı takımında oynuyordu ve 2023 yılında kulüple yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Spezia'ya kiralandı.
Esposito, Serie B'deki ilk sezonunda sadece üç gol attı, ancak ikinci sezonunda patlama yaşadı ve 35 maçta 17 gol attı. Inter, bu nedenle geçen yaz onu San Siro'ya geri getirmeye karar verdi ve yeni teknik direktör Christian Chivu, Esposito'yu hemen Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Bu, hiç de şaşırtıcı değildi, çünkü ikili, Rumen teknik adamın Primavera'nın başında olduğu dönemden beri birbirlerini iyi tanıyorlardı.
Esposito, Nerazzurri'nin Monterrey ile oynadığı turnuva açılış maçını sakatlık nedeniyle kaçırdı, ancak ikinci maçta Urawa Reds ile oynanan maçta devre arasında kardeşi Sebastiano'nun yerine oyuna girdi. Inter'in grup aşamasındaki son maçının 83. dakikasında roller tersine döndü, ancak bu, Esposito'nun Inter formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta ilk golünü attıktan sonra oldu.
Genç oyuncu, Seattle'da 2-0 galibiyetle sonuçlanan maçta inanılmaz bir özgüvenle skoru açtıktan sonra kulübün resmi internet sitesine "Hala inanamıyorum" dedi. "Rüya gibi geldi. Sonra etrafıma baktım ve Lautaro'nun kutladığını gördüm ve "Demek gerçek!" diye düşündüm. Sonra kardeşim sahada dururken gördüm ve hemen ona koşup sarıldım.
Bu, yıllar boyunca Spezia'da bile çok çalışarak yaptığım tüm emeklerin meyvesi. İlk maçımdan sadece birkaç gün sonra attığım ilk gol: inanılmaz bir şey. Teknik direktörüm bana yeteneklerimi en iyi şekilde kullanmamı söyledi ve bence bunu başardım, takım arkadaşlarımın kalitesi sayesinde de. Inter'de bana bu harika ikinci şansı verdiği için teknik direktörümün teşekkür ederim."