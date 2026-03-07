Francesco Pio Esposito: Arsenal, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki kötü gidişatını sona erdirebileceğini umduğu Inter'in golcü yıldızını neden takip ediyor?

"Elbette gelecekte her şey olabilir, ancak bu çok uzak bir gelecekte olabilir. Ayrıca, Pio bizim altyapımızdan yetişti ve onu bir hazine gibi koruyoruz." Ve haklı olarak.

Potansiyel dünya klasmanı forvetler artık İtalya'da çok değerli bir varlık ve 20 yaşındaki Esposito, Lautaro Martinez tarafından "Inter ve milli takımın direği" olacağına dair tahminlerde bulunuluyor.

Peki, Inter'in 94 numaralı oyuncusu ne kadar iyi? Ve gerçekten Emirates'e transfer olabilir mi? GOAL, Christian Vieri'nin "harika bir forvet olmak için gereken her şeye sahip" dediği bu oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor...