Francesco Farioli gives strong response to Chelsea job links as Porto close in on league title
Rosenior'un halefinin aranması
Liam Rosenior'un görevden alınmasının ardından Chelsea yeni bir teknik direktör arıyor ve haberlere göre Farioli, kulübün aday listesindeki isimlerden biri. Chelsea'nin sportif direktörleri, gelecek sezon takımı yönetecek birkaç tanınmış adayı değerlendiriyor. Farioli'nin Avrupa'daki teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği hızlı yükseliş göz önüne alındığında, Chelsea'nin eski OGC Nice teknik direktörüne olan ilgisi şaşırtıcı değil. İtalyan teknik adam, Nice'i Ligue 1'de savunma gücü yüksek bir takıma dönüştürerek uluslararası tanınırlık kazandı ve daha sonra Ajax'ı yeniden canlandırdı. Ajax'ta iyi yapılandırılmış bir oyun modelini başarıyla uygulayarak, Hollanda kulübünü şampiyonluk yarışına geri döndürdü.
Farioli commits to Porto project
Farioli, Chelsea'deki boş teknik direktörlük pozisyonundan resmen uzak durduğunu belirterek, yakın geleceğinin Portekiz'de olduğunu vurguladı. Geçen Temmuz ayında Porto'nun başına geçtiğinden bu yana itibarını yeniden zirveye taşıyan eski Ajax teknik direktörü, görev süresince şu ana kadar %74'lük olağanüstü bir galibiyet oranına imza attı. Pazar günü Estrela da Amadora'ya karşı 2-1'lik zorlu bir galibiyetin ardından konuşan Farioli, Premier League devlerinin ilgisiyle ilgili spekülasyonlara değindi. "Ben Porto'nun teknik direktörüyüm ve burada olmaktan gerçekten mutluyum" dedi.
Stamford Bridge'den cazip bir teklif gelse bile görevinde kalacağına dair Porto taraftarlarına söz verebileceği sorulduğunda Farioli tereddüt etmedi. Teknik direktör, taraftarlara verdiği yanıtta ısrarcıydı ve sadece "Evet, kesinlikle" dedi.
Taktik profili, Blues'un ilgisini çekiyor
Chelsea'nin ilgisinin ortaya çıkması, Porto'nun Primeira Liga'nın zirvesinde hakim bir konumda olduğu bir döneme denk geliyor. Kalan sadece üç maçla en yakın rakibi Benfica'nın yedi puan önünde yer alan Farioli, kulübün 2022'den bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına çok az kaldı. İtalyan teknik adamın savunma hattını organize etme becerisi, Chelsea'nin süregelen savunma sorunlarını çözebilecek önemli bir özellik olarak görülüyor. Cesc Fabregas, Xabi Alonso ve Andoni Iraola gibi diğer isimler de bu pozisyonla bağlantılı olarak gündeme gelse de, Farioli'nin taktiksel disiplini ve Avrupa deneyimi, onu Chelsea'nin öncelikli adayları arasında tuttuğu bildiriliyor.
Geçici başarı, Chelsea'ye nefes alma fırsatı sağladı
Rosenior'un yerine geçecek uzun vadeli bir teknik direktör arayışları sürerken, geçici teknik direktör Calum McFarlane takımı rayına oturtmayı başardı. McFarlane, Pazar günü takımını önemli bir zafere taşıdı; Enzo Fernandez'in golüyle Wembley'de Leeds United'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, FA Cup finaline yükseldi. Saha içindeki olumlu sonuca rağmen, kulüp sahipleri üzerinde uzun vadeli bir vizyonu hayata geçirebilecek kalıcı bir lider bulma baskısı devam ediyor.