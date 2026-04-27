Farioli, Chelsea'deki boş teknik direktörlük pozisyonundan resmen uzak durduğunu belirterek, yakın geleceğinin Portekiz'de olduğunu vurguladı. Geçen Temmuz ayında Porto'nun başına geçtiğinden bu yana itibarını yeniden zirveye taşıyan eski Ajax teknik direktörü, görev süresince şu ana kadar %74'lük olağanüstü bir galibiyet oranına imza attı. Pazar günü Estrela da Amadora'ya karşı 2-1'lik zorlu bir galibiyetin ardından konuşan Farioli, Premier League devlerinin ilgisiyle ilgili spekülasyonlara değindi. "Ben Porto'nun teknik direktörüyüm ve burada olmaktan gerçekten mutluyum" dedi.

Stamford Bridge'den cazip bir teklif gelse bile görevinde kalacağına dair Porto taraftarlarına söz verebileceği sorulduğunda Farioli tereddüt etmedi. Teknik direktör, taraftarlara verdiği yanıtta ısrarcıydı ve sadece "Evet, kesinlikle" dedi.