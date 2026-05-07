Fran Kirby: Brighton'ın "Aslanlar"ın simgesi, Seagulls'un FA Kupası zaferi hedefinde geçmişteki başarılarını yeniden canlandırıyor

Fran Kirby’nin bugüne kadarki kariyerindeki başarıları, hayranlık uyandırıcı bir tablo çiziyor. 2022 yılında Wembley’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’yı yenen Lionesses kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, Chelsea’de geçirdiği dokuz yıllık muhteşem kariyeri boyunca 16 büyük kupa kazandı; tüm bunların yanı sıra sayısız bireysel ödüle de layık görüldü. İngiltere'nin ilk büyük şampiyonluğunda ve Chelsea'nin ilk büyük şampiyonluğunda yer alan Kirby, şimdi Brighton formasıyla, bir başka hırslı takımın yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olmayı umuyor.

Bu hafta sonu, Seagulls FA Cup yarı finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım için de ilk kez Wembley'e çıkma şansı sunan büyük bir fırsat. Brighton daha önce birkaç kez bu aşamaya gelmişti, en sonuncusu 2023'teydi. O maçta Rachel Williams'ın 89. dakikada attığı gol, Manchester United'a finale çıkma hakkı kazandırırken, Seagulls 3-2'lik heyecan verici bir maçta kıl payı mağlup olmuştu.

Ancak üç yıl sonra, Brighton açısından işler farklı. O kalp kırıcı yenilgi, dört farklı teknik direktörün takımın başına geçtiği bir sezonda yaşandı ve kulüp, 12 takımlı Kadınlar Süper Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 11. sırada bitirdi. Bu sefer ise, baş antrenör Dario Vidosic yönetimindeki heyecan verici projenin ikinci yılında, FA Cup yarı finaline çok daha iyi bir konumda giriyorlar. Kirby, tüm galibiyet tecrübesiyle bu projenin tam kalbinde yer alıyor.

    Büyük bir hedefe doğru ilerlemek

    Brighton, uzun zamandır kadın futbolunda ilgi çekici bir takım olmuştur. 2017 yılında, ikinci lige yeni yükselmiş olan bu iddialı projenin başına, efsanevi eski Lionesses teknik direktörü Hope Powell'ı getirdiler. Bir yıl sonra, takım birinci ligde yer aldı ve sonraki sezonlarda, genellikle küme düşme tehlikesinden uzak duran, ancak "Büyük Dörtlü"yü zorlayıp puanlarını alabilen bir takım olarak ün kazandı.

    O dönemde saha dışında da pek çok iyi şey yapıldı. 2021'de kulüp, kadın takımı için 8,5 milyon sterlin (11,5 milyon dolar) değerinde son teknoloji ürünü yeni bir antrenman tesisi açtı ve geçen hafta, 75-80 milyon sterlin (102-108,5 milyon dolar) maliyetli, Avrupa'nın ilk kadın futbolu için özel olarak inşa edilecek stadyum planları açıklandı.

    Yeni proje

    Bu tür bir hırs ve yatırım, transfer piyasasındaki oyuncular için her zaman cazip olacaktır ve iki yıl önce, Chelsea’deki dokuz yıllık serüvenini sonlandıran Kirby’nin güney sahillerine yönelmesinde bu faktör büyük rol oynadı.

    "Chelsea'ye katıldığımda kulüp henüz bir proje aşamasındaydı ve bunun bir parçası olmak gerçekten heyecan vericiydi," diye açıkladı Seagulls ile sözleşme imzalarken. "Bir oyuncu ve bir insan olarak şu anda bulunduğum noktada, genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak ya da takımın sonuç alması için çaba göstermek gibi, verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Kendimi bir oyuncu olarak bu noktada görüyorum.

    "Projeyi, kulübe gelen heyecan verici oyuncuları ve kulübün genel vizyonunu duyduğumda, kulüp sahibinin kadın futboluna bu kadar ilgi duyması ve onu bir üst seviyeye taşımak istemesi... Benim için sonuçta bu çok kolay bir karardı.

    "Kulübün başarıya ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum: sıralamada daha yukarı çıkmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak, kupa yarışında yer almak. Kulübe gelmemin nedeni, vizyonu görebiliyor olmam ve bunun bir şeye dönüştüğünü görebiliyor olmam, beni heyecanlandıran da bu. 'Herkes her gün kazanmak için elinden geleni yaparsa, oyuncular ve çevremizdeki insanlar için bunun gerçekleşme şansı yüksek' dediğim bir şeyin parçası olmak beni heyecanlandırıyor."

    Başarının anahtarı

    İki yıldan kısa bir süre sonra, WSL’de yine üst sıralarda yer alma ihtimalinin yanı sıra Wembley’e gitme olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda, Kirby’nin bu sözleri adeta kehanet gibi görünüyor.

    Tanıtılmasından bir hafta sonra Brighton, Vidosic'i yeni teknik direktörü olarak duyurdu ve onun etkisi muazzam oldu. Eski Avustralya milli oyuncusu, gelmeden önce iyi sonuçlar alan ancak zaman zaman bir kimlikten yoksun olan bu takıma heyecan verici, akıcı bir hücum futbolu aşıladı. Kirby tüm bunların merkezinde yer aldı ve teknik direktörün eski İngiltere milli oyuncusu hakkında sorulduğunda ona duyduğu saygı ve takdir her zaman ön plana çıktı.

    Vidosic, bu yılın başlarında, "O bize sadece sahada değil, liderlik vasıfları, tecrübesi ve sakinliğiyle de çok yardımcı oluyor," demişti. "Bu, genç oyunculara ve çevresindeki diğer oyunculara yardımcı oluyor. O, örnek olarak liderlik yapıyor. Maçlara katılmadığında, ufak bir fark olduğunu görebilirsiniz. Onun kalitesini ve takıma kattıklarını inkar edemeyiz."

    Bolca deneyim

    Brighton, Pazar günkü yarı final gibi önemli bir maça hazırlanırken, Kirby konusunda göze çarpan en belirgin nokta, onun büyük maçlardaki tecrübesinin hayati öneme sahip olabileceğidir. O, kariyeri boyunca düzenli olarak büyük finallerde ve kritik maçlarda forma giymiş ve galibiyetler elde etmiş bir isimdir.

    Seagulls kadrosunda deneyim eksikliği yok denebilir; oyuncular önceki kulüplerinde veya milli takımlarında bolca deneyim kazanmışlar. Ancak hiçbiri, WSL'de yedi kez şampiyon olan ve beş FA Cup şampiyonluğu bulunan Kirby'nin gördüklerini ve yaptıklarını görmemiş ve yaşamamıştır. Bu, WSL'deki en genç altıncı kadrodur ve kaptanı 23 yaşındaki Maisie Symonds'dur. Kirby'nin bilgi birikimi yardımcı olacaktır.

    Büyük oyun oyuncusu

    Ancak Kirby’nin tecrübesi hakkındaki konuşmaların, futbol açısından hâlâ sahip olduğu gerçek tehdidi gölgelemesine izin vermeyin. 32 yaşındaki oyuncu tüm sezon boyunca olağanüstü bir performans sergiledi; öyle ki, İtalyan devi Juventus’un Ocak transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalıştığı bildirildi.

    Brighton için şanslı bir şekilde, İngiltere'nin simgesi hiçbir yere gitmedi ve özellikle yılbaşından bu yana yaptığı katkılar dikkat çekiciydi. Seagulls, FA Cup çeyrek finalinde Arsenal'i şaşkına çevirdiğinde, 2-0'lık galibiyette her iki golün de asistini yaptı. Geçen ay WSL'nin açık ara lideri Man City'yi yendiklerinde, 3-2'lik heyecan verici maçta yine iki golün hazırlayıcısı oldu.

    Sezonun ilk yarısında her iki Manchester kulübüne de gol atmış olması, Kirby'nin en önemli katkılarının çoğunun en büyük maçlarda gelmiş olması hakkında çok şey söylüyor. Bu, hem kendisinin hem de Brighton'ın bu hafta sonu da devam etmesini umduğu bir trend.

    Wembley için bir zafer daha

    Kirby, geçen yaz Seagulls’un en önemli transferiydi, ancak bu son derece sağlam kadrodaki tek tehdit kesinlikle o değil. Kulüp, Vidosic'in oyun stiline uygun oyuncuları bulmak için iyi bir scouting çalışması yaptı. Jelena Cankovic ve Kiko Seike gibi isimler hücumda parlıyorlar. Ayrıca, Nijerya milli takım kalecisi Chiamaka Nnadozie gibi birinci sınıf bir oyuncuyu kadroya katabilmeleri, bu projenin ne kadar cazip olduğunun bir başka göstergesi.

    Ancak, Brighton'ın yeni bir alana adım atmaya çalıştığı bu hafta sonu, dikkatlerin büyük ölçüde eski Lioness oyuncusu üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Vidosic, bu yılın başlarında kupa kazanmak istediğinden bahsederken, bu grubun böyle bir adım atmasında Kirby'nin önemine dikkat çekmişti. Orta saha oyuncusu kulübe geldiğinde, Brighton'ın kupalar için rekabet edebileceği bir seviyeye ulaşmasında üstleneceği rolün farkındaydı.

    "Bazen kızlar benim onlara biraz sert davrandığımı düşünebilir, ama bunun nedeni onların neler yapabileceğini bilmemdir," dedi Sky Sports'a verdiği son röportajda. "Neler yapabileceğini biliyorum. Onların bu özgüveni hissetmelerine ve devam edip harika şeyler başarmalarına yardımcı olmak istiyorum."

    FA Cup finaline ulaşmak kesinlikle harika bir şey olurdu. Son dört maçında Brighton, Arsenal ve Man City'yi yendi, Manchester United karşısında üç puana saniyeler uzaklıkta kaldı ve yoğun rotasyona rağmen hafta ortasında Gunners karşısında bir değerli puan daha kazandı. Dolayısıyla, ivme kesinlikle artıyor.

    "Tüm sezon boyunca gerçekten iyi performanslar sergiledik, ancak belki de hak ettiğimiz sonuçları alamadık," dedi Kirby, Man City galibiyetinin ardından Argus'a. "Oynamak istediğimiz stil, oyun tarzımız ve takımdaki kültür açısından her şey yoluna giriyor."

    Bunun Wembley'de oynanacak bir maçla sonuçlanması, ki bu durumda Kirby eski takımı Chelsea ile karşı karşıya gelebilir, bir rüya olurdu: "Kızlara her zaman şunu söylüyorum, FA Cup finaline gitmek ve Wembley'de oynamak hayatınızın en güzel günlerinden biridir. Uyandığınız andan maç bittiği ana kadar, her şey çok özel."

    Brighton, bunun gerçeğe dönüşmesi için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor. Bu, kulübün yaptığı yatırımın karşılığı olacak ve Vidosic ile onun stilini, mükemmel transferler ve onun fikirlerine bağlı yetenekli oyuncularla birleştirerek elde edilen büyük uyumun bir sonucu olacaktır. Bir bakıma, Kirby tüm bunları temsil ediyor. Seagulls ilk FA Cup finaline çıkmayı başarırsa, bunda onun büyük payı olacağına şüphe yok.

