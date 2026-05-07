Bu tür bir hırs ve yatırım, transfer piyasasındaki oyuncular için her zaman cazip olacaktır ve iki yıl önce, Chelsea’deki dokuz yıllık serüvenini sonlandıran Kirby’nin güney sahillerine yönelmesinde bu faktör büyük rol oynadı.

"Chelsea'ye katıldığımda kulüp henüz bir proje aşamasındaydı ve bunun bir parçası olmak gerçekten heyecan vericiydi," diye açıkladı Seagulls ile sözleşme imzalarken. "Bir oyuncu ve bir insan olarak şu anda bulunduğum noktada, genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak ya da takımın sonuç alması için çaba göstermek gibi, verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Kendimi bir oyuncu olarak bu noktada görüyorum.

"Projeyi, kulübe gelen heyecan verici oyuncuları ve kulübün genel vizyonunu duyduğumda, kulüp sahibinin kadın futboluna bu kadar ilgi duyması ve onu bir üst seviyeye taşımak istemesi... Benim için sonuçta bu çok kolay bir karardı.

"Kulübün başarıya ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum: sıralamada daha yukarı çıkmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak, kupa yarışında yer almak. Kulübe gelmemin nedeni, vizyonu görebiliyor olmam ve bunun bir şeye dönüştüğünü görebiliyor olmam, beni heyecanlandıran da bu. 'Herkes her gün kazanmak için elinden geleni yaparsa, oyuncular ve çevremizdeki insanlar için bunun gerçekleşme şansı yüksek' dediğim bir şeyin parçası olmak beni heyecanlandırıyor."