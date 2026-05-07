Kirby, geçen yaz Seagulls’un en önemli transferiydi, ancak bu son derece sağlam kadrodaki tek tehdit kesinlikle o değil. Kulüp, Vidosic'in oyun stiline uygun oyuncuları bulmak için iyi bir scouting çalışması yaptı. Jelena Cankovic ve Kiko Seike gibi isimler hücumda parlıyorlar. Ayrıca, Nijerya milli takım kalecisi Chiamaka Nnadozie gibi birinci sınıf bir oyuncuyu kadroya katabilmeleri, bu projenin ne kadar cazip olduğunun bir başka göstergesi.
Ancak, Brighton'ın yeni bir alana adım atmaya çalıştığı bu hafta sonu, dikkatlerin büyük ölçüde eski Lioness oyuncusu üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Vidosic, bu yılın başlarında kupa kazanmak istediğinden bahsederken, bu grubun böyle bir adım atmasında Kirby'nin önemine dikkat çekmişti. Orta saha oyuncusu kulübe geldiğinde, Brighton'ın kupalar için rekabet edebileceği bir seviyeye ulaşmasında üstleneceği rolün farkındaydı.
"Bazen kızlar benim onlara biraz sert davrandığımı düşünebilir, ama bunun nedeni onların neler yapabileceğini bilmemdir," dedi Sky Sports'a verdiği son röportajda. "Neler yapabileceğini biliyorum. Onların bu özgüveni hissetmelerine ve devam edip harika şeyler başarmalarına yardımcı olmak istiyorum."
FA Cup finaline ulaşmak kesinlikle harika bir şey olurdu. Son dört maçında Brighton, Arsenal ve Man City'yi yendi, Manchester United karşısında üç puana saniyeler uzaklıkta kaldı ve yoğun rotasyona rağmen hafta ortasında Gunners karşısında bir değerli puan daha kazandı. Dolayısıyla, ivme kesinlikle artıyor.
"Tüm sezon boyunca gerçekten iyi performanslar sergiledik, ancak belki de hak ettiğimiz sonuçları alamadık," dedi Kirby, Man City galibiyetinin ardından Argus'a. "Oynamak istediğimiz stil, oyun tarzımız ve takımdaki kültür açısından her şey yoluna giriyor."
Bunun Wembley'de oynanacak bir maçla sonuçlanması, ki bu durumda Kirby eski takımı Chelsea ile karşı karşıya gelebilir, bir rüya olurdu: "Kızlara her zaman şunu söylüyorum, FA Cup finaline gitmek ve Wembley'de oynamak hayatınızın en güzel günlerinden biridir. Uyandığınız andan maç bittiği ana kadar, her şey çok özel."
Brighton, bunun gerçeğe dönüşmesi için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor. Bu, kulübün yaptığı yatırımın karşılığı olacak ve Vidosic ile onun stilini, mükemmel transferler ve onun fikirlerine bağlı yetenekli oyuncularla birleştirerek elde edilen büyük uyumun bir sonucu olacaktır. Bir bakıma, Kirby tüm bunları temsil ediyor. Seagulls ilk FA Cup finaline çıkmayı başarırsa, bunda onun büyük payı olacağına şüphe yok.