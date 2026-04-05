Diğer iki gol ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait oldu; üçüncü golü penaltıdan, dördüncü golü ise ceza sahası içinden attığı muhteşem bir şutla kaydetti.

Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshedip Ocak 2023'te bedelsiz transfer olarak Al-Nassr'a katıldığından bu yana, Suudi Roshen Ligi'nde takımla oynadığı 100. maça ulaşmasını en iyi şekilde kutladı.

Böylece "Madeira Roketi", Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla 97. golüne ulaştı ve bu turnuvada bir başka 100 gol barajına, ancak bu kez golcü olarak, sadece 3 gol uzaklıkta kaldı.