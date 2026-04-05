Futbol sahaları, kameraların kaydettiği duygularla dolup taşıyor. Suudi Arabistan Ligi’nin yirmi yedinci haftası, coşku, hüzün, minnettarlık ya da öfke gibi çeşitli duyguları barındıran pek çok dikkat çekici anlara sahne oldu.
Fotoğraflarla tur... Ronaldo 100. golünü kutluyor... Inzaghi öfkeleniyor... Ve Miti'nin ilk izleri
Yıldızın ani yükselişi... ama!
Bu haftanın en dikkat çeken maçı, Cuma günü Al-Awal Park Stadyumu'nda Al-Nasr'ın Al-Najma'yı 5-2'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmaydı.
Büyük galibiyete rağmen maç, özellikle ilk yarının sonunda büyük heyecan yaşandı. Sıralamanın son sırasında yer alan Nejmeh, lider Al-Nasr'ı öne geçse de, Al-Nasr hızlı bir şekilde iki gol atarak skoru eşitledi.
El-Hamdan Kutlaması
Al-Nassr'ın beraberlik golünü ilk yarının uzatma dakikalarında Abdullah Al-Hamdan attı, ancak golün kendisinden daha heyecan verici olan şey kutlamaydı.
Golün ardından El Hamdan hızla topu aldı ve Nasr'ın amblemini işaret ederek parmağını 1 rakamını göstererek "El-Alamy"nin rakiplerine üstünlüğünü vurguladı.
Bu kutlama, Al-Nassr taraftarları arasında büyük sevinç yarattı, özellikle de oyuncunun sadece iki ay önce geleneksel rakibi Al-Hilal'dan takıma transfer olması nedeniyle.
Mani ikilisi
Bir sonraki atakta Senegalli Sadio Mané, Al-Nassr'ın ikinci golünü attı; ardından ikinci yarının uzatma dakikalarında takımının beşinci, kendisinin ise ikinci golünü kaydetti.
Mané, özellikle Portekizli yıldız João Félix'in cezası nedeniyle maçta yer almaması nedeniyle, bu sezon Al-Nassr için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Ronaldo'nun 100. Maçı
Diğer iki gol ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait oldu; üçüncü golü penaltıdan, dördüncü golü ise ceza sahası içinden attığı muhteşem bir şutla kaydetti.
Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshedip Ocak 2023'te bedelsiz transfer olarak Al-Nassr'a katıldığından bu yana, Suudi Roshen Ligi'nde takımla oynadığı 100. maça ulaşmasını en iyi şekilde kutladı.
Böylece "Madeira Roketi", Roshen Ligi'nde Al-Nassr formasıyla 97. golüne ulaştı ve bu turnuvada bir başka 100 gol barajına, ancak bu kez golcü olarak, sadece 3 gol uzaklıkta kaldı.
Ronaldo'nun Dunga'ya öfkesi
Ancak Ronaldo, mutluluk duyduğu kadar, El-Nujuma'nın orta saha oyuncusu Mısırlı Nabil Emad Dunga yüzünden öfke de duydu.
Portekizli yıldız, ilk yarıda skor 0-0 berabereyken Dunga'nın iki kez sakatlık numarası yaptığını iddia ederek öfkesini dile getirdi.
Ronaldo'nun kutlaması
Ancak Ronaldo'nun iki gol atıp takımının galibiyetini garantilemesi ve Suudi Ligi'nde liderlik koltuğunu sağlamlaştırmasının ardından, tüm bu olumsuz duyguların tamamen ortadan kalktığına şüphe yok.
Bu durum, maçın bitiminde Al-Nassr taraftarlarının yanına giderek, galibiyetlerin ardından her zamanki gibi onlarla kutlama yapan "El Don"da ve onun arkasında duran tüm takım oyuncularında açıkça görüldü.
İşbirliği sürprizi
Buna karşılık, Al-Hilal Cumartesi günü Kingdom Arena'da Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalarak Suudi Ligi şampiyonluğu yarışındaki konumunu zorlaştırdı.
Bu beraberlikle Al Hilal'ın puanı 65'e yükseldi, ancak ligin lideri Al Nassr'ın 5 puan gerisinde kaldı ve son 7 hafta kala üçüncü sırada yer alan Al Ahli'ye sadece gol farkıyla üstünlük sağladı.
Miti'nin ilk hedefleri
Takımın zorlanmasına rağmen, Fildişili forvet Mohamed Kader Miti, ilk yarı bitmeden Al-Hilal'e öne geçiren golü atarak son zamanlarda en iyi gecelerinden birini yaşadı.
Bu gol, Miti'nin geçen Ocak ayında Al-Hilal'a katıldığından bu yana attığı ilk gol oldu. Bu, takımla oynadığı beşinci maç ve Roshen Ligi'ndeki ilk maçıydı.
İlginç olan ise, Fildişili forvetin aslında maçta oynamayacağıydı, ancak maç başlamadan önce Fransız Karim Benzema'nın ani sakatlığı ona forma şansı verdi ve ardından golü attı.
Leonardo'nun golü... ve kaçırılan fırsatlar
Al-Hilal'in ikinci golünü Brezilyalı forvet Marcos Leonardo attı; bu gol takıma beraberliği getirdi, ancak daha sonra galibiyeti elde etmek için yeterli olmadı.
Leonardo, beraberlik golünü atmadan önce birçok fırsatı kaçırdı; bunlardan biri, Miti'nin golünün hemen ardından "Lider"e 2-0'lık üstünlük sağlayacak nitelikteydi.
Inzagi'nin öfkesi
Hiç şüphe yok ki tüm bu olaylar, Al-Hilal takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin teknik alanın içinde dururken saha kenarında öfkelenmesine neden oldu.
Ancak bu öfke, Al-Taawoun'un golünün hemen ardından, kaleci Mailsun'un kalede olmadığı bir anda, savunma oyuncusu Hassan Tambakti'nin beraberlik golü fırsatını kaçırmasıyla doruğa ulaştı.