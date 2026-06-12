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TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

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Fotoğraflarla: Kara bloklar... Dünya Kupası'nın ilk günlerinde yaşanan yangınlar ve talihsiz çatışmalar

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Meksika
Güney Afrika

Dünya Kupası'nın açılışıyla eş zamanlı olarak, Mexico City Stadyumu'nun dışında öğrenciler ile "Kara Bloklar" olarak bilinen gösterici gruplar arasında Meksika başkentinin polis güçlerine karşı dağınık çatışmalar çıktı.

Perşembe akşamı, Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

"As" gazetesi, Mexico City Stadyumu'nun çevresinde, Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçın televizyon yayınlarında gösterilmeyen bir dizi talihsiz olayın yaşandığını bildirdi.

Taraftarlar stadyumda kutlama yaparken, çevredeki sokaklarda çatışmalar ve gösteriler yaşandı.

Fotoğraflardan birinde, stadyumun dışında göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada alevler içinde kalan bir kişi görülüyor.

Çatışmalarda ayrıca, Meksiko şehrinde göstericiler ile polis güçleri arasında yangınlar çıkarıldı, taş atıldı ve yumruk yumruğa kavgalar yaşandı. 

  • TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    Hafif raylı sistem hattını kesen engellerin kaldırılması

    Katılımcı gruplar arasında okul öğrencileri, kayıp yakınları, öğretmenler, feminist aktivistler ve emekliler yer aldı.

    Ayrıca bazı kişiler, Mexico City stadyumundan sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Calzada de Talalpan yolunda hafif raylı sistem hattını ayıran bariyerleri kaldırmaya çalıştı.

    Kayıp kişilerin yakınları, federal hükümetin organize suça karşı başlattığı savaşın başladığı 2006 yılından bu yana 130 binden fazla kişinin kaybolduğuna işaret eden sloganlar yazdılar. 

    Ayrıca göstericiler bazı bariyerleri kaldırarak stadyum çevresinde polis güçlerine karşı kullandılar.

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    7.500 güvenlik görevlisi karşısında 800 gösterici

    Meksiko Şehri Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne göre, açılış töreni sırasında stadyumu güvenli hale getirmeyi amaçlayan operasyona yaklaşık 7.500 güvenlik görevlisi katıldı.

    Güvenlik biriminin verilerine göre, resmi tahminlere göre bölgede bulunan yaklaşık 800 protestocunun yaklaşık 200'ü stadyum dışındaki olaylara katıldı. 

    Protestocu grupların savunduğu konular arasında, hükümeti kayıp kişilerin aranmasında ihmalkarlıkla suçlamak, emeklilik sisteminin reformu, öğretmenlerin emekliliğine ilişkin bazı yasaların kaldırılması, insan hakları ihlallerine karşı protesto, eğitim sendikalarında çalışanların maaşlarının artırılması ve diğer çeşitli talepler yer alıyor.

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