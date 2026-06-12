Dünya Kupası'nın açılışıyla eş zamanlı olarak, Mexico City Stadyumu'nun dışında öğrenciler ile "Kara Bloklar" olarak bilinen gösterici gruplar arasında Meksika başkentinin polis güçlerine karşı dağınık çatışmalar çıktı.

Perşembe akşamı, Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

"As" gazetesi, Mexico City Stadyumu'nun çevresinde, Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçın televizyon yayınlarında gösterilmeyen bir dizi talihsiz olayın yaşandığını bildirdi.

Taraftarlar stadyumda kutlama yaparken, çevredeki sokaklarda çatışmalar ve gösteriler yaşandı.

Fotoğraflardan birinde, stadyumun dışında göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada alevler içinde kalan bir kişi görülüyor.

Çatışmalarda ayrıca, Meksiko şehrinde göstericiler ile polis güçleri arasında yangınlar çıkarıldı, taş atıldı ve yumruk yumruğa kavgalar yaşandı.