AFP
Çeviri:
Forvet Romelu Lukaku antrenmanlara dönmeyi reddedince, menajeri Napoli ile barışmak için harekete geçti
Disiplin cezası alınmasını önlemek için görevli müdahale eder
Sky'ın haberine göre, Lukaku'nun temsilcileri, oyuncu ile kulüp arasında tırmanmakta olan gerginliği yatıştırmak amacıyla Napoli yönetimi ile yoğun görüşmeler yürütüyor. 32 yaşındaki forvet, talimatlara uymak yerine Antwerp'te kalarak özel bir klinikte antrenman yapmayı tercih edince gerginlik önemli ölçüde arttı. İtalya'dan gelen haberlere göre, bu görüşmelerin temel amacı, durumun resmi yaptırımlara veya birinci takım kadrosundan uzun süreli uzaklaştırılmaya yol açmamasını sağlamak.
Napoli, mali cezalar yerine orta yolu bulmaya yöneliyor ve resmi bir ültimatom yerine barışçıl bir çözümü tercih ediyor. Her iki taraf da Lukaku'nun İtalya'ya dönüşünü kolaylaştırmak için 72 saat içinde kesin bir çözüme ulaşmayı umuyor.
Conte ve yönetim kadrosu, oyuncuların kendi kendilerini yönetmesinden rahatsız
Diplomasi yönündeki adımlara rağmen, kulüp içindeki derin hayal kırıklığı hâlâ yüksek seviyede. Conte ve Napoli yönetiminin, forvetin Castel Volturno'da planlanan antrenmanları kaçırma kararı nedeniyle "öfkeli" olduğu bildirildi. Conte planlı bir tatil için uzaktayken, onun yokluğunda antrenmanları yardımcısı Cristian Stellini yönetiyordu ve Lukaku'nun rehabilitasyon sürecine devam etmek üzere antrenmanlara katılması bekleniyordu.
Lukaku'nun izinsiz olarak Belçika'da özel bir iyileşme programına katılma kararı, bir davranış ihlali olarak görüldü. Bu koordinasyon eksikliği, Napoli ile arasında bir uçurum yaratmış durumda ve menajeri, forvetin takımdaki rolünü korumak için bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Kötü gidişat, gerginliği daha da artırıyor
Bu saha dışı gerginlik, 2025-26 sezonunu şu ana kadar oldukça zorlu bir şekilde geçiren Belçika milli takım oyuncusu için son derece zor bir dönemde ortaya çıktı. Süregelen hamstring sorunları, sahadaki katkısını sınırladı ve ritmini ve maç kondisyonunu büyük ölçüde kaybetmesine neden oldu. Bugüne kadar farklı turnuvalarda oynadığı yedi maçta toplamda sadece 64 dakika sahada kalabildi ve tek bir gol atabildi.
Bu etkisiz kalış, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları için Belçika milli takımından çekilme kararında önemli bir faktör oldu. Niyeti bu ara dönemde tam formuna kavuşmak olsa da, Napoli ile ortaya çıkan anlaşmazlık, ilk 11'e dönüş yolunu daha da zorlaştırdı. Geleneksel olarak forvetin sadık bir savunucusu olan Conte, şimdi otoritesine meydan okumuş gibi görünen bir oyuncuyu nasıl yeniden takıma entegre edeceği konusunda bir ikilemle karşı karşıya.
2026 Dünya Kupası'nın etkileri giderek daha belirgin hale geliyor
Bu anlaşmazlık, 2026 Dünya Kupası öncesinde Lukaku'nun Belçika milli takımındaki konumunu tehlikeye atabilir. Napoli ile yaşadığı anlaşmazlık, sahada daha az süre almasına yol açarsa, Belçika'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ve ilk tercih edilen forveti olarak üstlendiği rol sorgulanabilir.