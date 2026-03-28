Forvet Romelu Lukaku antrenmanlara dönmeyi reddedince, menajeri Napoli ile barışmak için harekete geçti

Sky'ın haberine göre, Lukaku'nun temsilcileri, oyuncu ile kulüp arasında tırmanmakta olan gerginliği yatıştırmak amacıyla Napoli yönetimi ile yoğun görüşmeler yürütüyor. 32 yaşındaki forvet, talimatlara uymak yerine Antwerp'te kalarak özel bir klinikte antrenman yapmayı tercih edince gerginlik önemli ölçüde arttı. İtalya'dan gelen haberlere göre, bu görüşmelerin temel amacı, durumun resmi yaptırımlara veya birinci takım kadrosundan uzun süreli uzaklaştırılmaya yol açmamasını sağlamak.

Napoli, mali cezalar yerine orta yolu bulmaya yöneliyor ve resmi bir ültimatom yerine barışçıl bir çözümü tercih ediyor. Her iki taraf da Lukaku'nun İtalya'ya dönüşünü kolaylaştırmak için 72 saat içinde kesin bir çözüme ulaşmayı umuyor.