Muhammad Zaki

Çeviri:

Forvet Robert Lewandowski, Barcelona'dan bedelsiz ayrılmaya hazırlanırken Juventus neden transfer konusunda 'soğuk' davranıyor?

Haberlere göre Juventus, tecrübeli forvet Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılma ihtimaline hazırlandığı bu dönemde, ona olan ilgisini azalttı. Oyuncunun temsilcileriyle İtalyan devi arasında üst düzey görüşmeler yapılmasına rağmen, Bianconeri efsanevi forvet için bir anlaşma yapma konusunda giderek daha tereddütlü bir tavır sergiliyor.

  • Mali talepler Torino transferini engelliyor

    Lewandowski'nin bu yaz Serie A'ya transfer olma ihtimali, Allianz Stadyumu'nda önemli bir engelle karşılaştı. Forvetin menajeri Pini Zahavi, son günlerde müşterisi için yeni bir kulüp bulmak amacıyla İtalya'ya giderek önde gelen kulüplerle görüşmeler yaparken, Juventus'un tepkisinin pek de sıcak olmadığı bildirildi. Gazeteci Gianluca Di Marzio, Bianconeri'nin bu transfer konusunda soğuduğunu, bunun da büyük ölçüde oyuncuyu kadroya katmak için gereken mali paket nedeniyle olduğunu belirtti.

    37 yaşındaki oyuncunun Spotify Camp Nou'daki mevcut sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona erecek, bu da sözleşme uzatılmadığı takdirde serbest oyuncu olarak transfer piyasasına çıkabileceği anlamına geliyor. Ancak yaşı ve yüksek maaş beklentileri, Juve yöneticilerini duraksatmış durumda. Kulübün, özellikle dünya çapındaki tecrübeli oyuncularla ilgili maliyetler göz önüne alındığında, kariyerlerinin sonuna yaklaşan oyuncularla yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktansa uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği öncelikli olarak değerlendirdiği bildiriliyor.

    Lewandowski bir sonraki hamlesinin ipucunu mu veriyor?

    Juve geri adım atıyor gibi görünse de, Lewandowski gelecek sezon tam olarak nerede oynayacağı konusunda hala ağzını sıkı tutuyor. Cancer Fighters Foundation yararına düzenlenen bir yardım etkinliği sırasında, Polonyalı efsaneye İtalya’nın en büyük kulüplerinden gelen ilgiyle ilgili doğrudan bir soru yöneltildi. Lewandowski, söylentileri yalanlamak yerine hayranlarına şu gizemli ipucunu verdi: “Biliyor musunuz… Yakında konuşuruz.”

    Bu gizemli yanıt, AC Milan'ı tetikte tuttu, zira forvetin İspanya'dan ayrılmaya karar vermesi halinde Juventus'a en uygun alternatif hala Milan. Yaşının ilerlemesine rağmen Lewandowski'nin verimliliği, bu sezon Barcelona formasıyla 42 maçta attığı 18 golle hala üst düzeyde.

  • Juventus'ta Vlahovic faktörü

    Juventus’un Lewandowski’ye olan ilgisinin azalması, kulübün içindeki forvet sorunuyla da bağlantılı olabilir. Kulüp, Sırp forvet Dusan Vlahovic’in geleceği konusunda gergin bir çıkmaza girmiş durumda; zira kısa vadeli sözleşme uzatması için yürütülen görüşmeler hâlâ bir sonuca varamıyor. Eğer Juve, mevcut yıldızıyla yaşadığı mali çıkmazı çözemezse, Lewandowski gibi daha yaşlı ve yüksek maaşlı bir forveti kadroya katmak, yönetim kuruluna kabul ettirmek zor bir iş haline gelir.


    Yönetim, gelecekte bu seçeneği dışladı

    Lewandowski, sahadaki son yıllarını düşünürken, eski takım arkadaşlarının izinden giderek teknik direktörlük koltuğuna oturmayacağı konusunda net bir tavır sergiledi. Barcelona’nın forveti, kısa süre önce futbolu bıraktığında ne yapacağına dair planlarını değerlendirdi ve on yıllardır üst düzey rekabetin getirdiği baskıyla başa çıkmış biri olarak, teknik direktörlüğün getireceği strese hiç ilgi duymadığını belirtti. Kararını açıklarken, “teknik direktörlük yapmak çok zor” dedi.

    Teknik direktörlük kariyerini düşünmeyen tecrübeli oyuncu, futbolcu olarak geçireceği son dönemleri en iyi şekilde değerlendirmek konusunda kararlı. Bu yolculuğun, şu anda bir La Liga şampiyonluğu daha kazanma yolunda ilerlediği Barcelona'da devam edip etmeyeceği ya da onu AC Milan ile San Siro'ya götürüp götürmeyeceği henüz belli değil. Ancak Juventus'un daha genç ve maliyet açısından daha uygun çözümler araması nedeniyle Torino'ya transfer olasılığının her geçen gün azaldığı giderek daha net hale geliyor.

