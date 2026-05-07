Lewandowski'nin bu yaz Serie A'ya transfer olma ihtimali, Allianz Stadyumu'nda önemli bir engelle karşılaştı. Forvetin menajeri Pini Zahavi, son günlerde müşterisi için yeni bir kulüp bulmak amacıyla İtalya'ya giderek önde gelen kulüplerle görüşmeler yaparken, Juventus'un tepkisinin pek de sıcak olmadığı bildirildi. Gazeteci Gianluca Di Marzio, Bianconeri'nin bu transfer konusunda soğuduğunu, bunun da büyük ölçüde oyuncuyu kadroya katmak için gereken mali paket nedeniyle olduğunu belirtti.

37 yaşındaki oyuncunun Spotify Camp Nou'daki mevcut sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona erecek, bu da sözleşme uzatılmadığı takdirde serbest oyuncu olarak transfer piyasasına çıkabileceği anlamına geliyor. Ancak yaşı ve yüksek maaş beklentileri, Juve yöneticilerini duraksatmış durumda. Kulübün, özellikle dünya çapındaki tecrübeli oyuncularla ilgili maliyetler göz önüne alındığında, kariyerlerinin sonuna yaklaşan oyuncularla yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktansa uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği öncelikli olarak değerlendirdiği bildiriliyor.