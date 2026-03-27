Manchester United v Aston Villa - Premier League
Forvet oyuncusu milli takım kadrosundan çekildikten sonra Slovenya milli takım teknik direktörü, Manchester United'a Benjamin Sesko konusunda uyarıda bulundu

Slovenya milli takım teknik direktörü Bostjan Cesar, Benjamin Sesko’nun milli takımda oynama durumuyla ilgili olarak “baskı altına alınmayacağını” vurgulayarak Manchester United’a net bir mesaj gönderdi. Büyük beğeni toplayan forvet, fiziksel bir sorunu nedeniyle mevcut kadrodan çekildi, ancak milli takım teknik direktörü Old Trafford’un devlerinden daha fazla saygı talep ediyor.

  Cesar kesin bir sınır çiziyor

    Slovenya milli takım teknik direktörü, forvetin sakatlığından dolayı Macaristan ve Karadağ ile oynanacak dostluk maçlarına katılmamasına izin vermiş olsa da, kulübün Sesko’nun milli takımda oynama durumuna ilişkin şartlar dayatamayacağı konusunda Manchester United’ı uyardı. Manchester United, 22 yaşındaki oyuncuyu “dikkatli bir şekilde yönettiğini” iddia etse de Cesar, gelecekte oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin nihai kararı kendi sağlık ekibinin vereceği konusunda ısrarcı davranıyor ve Premier Lig ekibine herhangi bir ayrıcalık tanımayı reddediyor.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Milli takım önceliği ve UEFA kuralları

    Cesar, kulüp ve milli takım arasında öncelik sıralamasının genellikle farklılık gösterdiğini vurgulayarak tavrında kararlıydı. Milli takımın UEFA kuralları çerçevesinde kendi konumuna önem vermesi gerektiğini vurguladı. Cesar, "Normalde milli takım bizim için çok önemli, onlar (United) içinse biraz daha az, ancak Benjamin'in bu 14 gün boyunca antrenmana çıkmaması daha iyi" dedi. "Tıbbi ekibimiz, onun oynamasının iyi olmayacağına dair hemen bir değerlendirme yaptı."

    Teknik direktör, "Kendimize değer vermeliyiz. Küçük bir ülkeyiz, ama bu bir milli takım. Benim için, ve ben sorumluyum, bu konuda hiçbir sapma olmayacak. İster Manchester United ister Celje olsun, UEFA'nın milli takım kurallarının ne olduğunu biliyorsunuz. Hiçbir sapma olmayacak" diyerek otoritesini daha da pekiştirdi.

  Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yaşanan gerginlikler

    İki taraf arasındaki gerginlik tamamen yeni bir durum değil. Kasım ayında, Sesko’nun Tottenham maçında aldığı diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından dikkate değer bir gerginlik yaşanmıştı. O dönemde eski teknik direktör Matjaz Kek, Kırmızı Şeytanlar’dan gelen iletişim eksikliği konusunda hayal kırıklığını dile getirmişti. Bu dönem Slovenya için pahalıya mal oldu; zira ardından Kosova’ya karşı aldıkları yenilgi, Dünya Kupası’na katılma hayallerini sona erdirdi.

    Bu hayal kırıklığının ardından Kek'in sözleşmesi yenilenmedi ve Ocak ayında Cesar göreve getirildi. Yeni teknik direktör, United ile ilişkisini kendi şartlarına göre başlatmaya kararlı görünüyor. United, Sesko'nun bu hafta dinlenmek için evine dönmesinden memnun olsa da, bu ara, oyuncu ve yeni milli takım teknik direktörünün ileriye dönük planlar üzerinde anlaşmak için ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmelerine olanak sağladı.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Leeds maçına bakış

    Manchester United, Sesko’nun 13 Nisan’da Leeds ile oynanacak maçta forma giyebilmesi için şu anda Ljubljana’daki Slovenya kampında hafif antrenmanlar yapan oyuncunun sağlık durumunu yakından takip edecek.

