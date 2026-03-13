Forvet oyuncusu Julian Alvarez'in Atlético Madrid'den ayrılabileceğine dair ipucu vermesinin ardından PSG, Arsenal, Barcelona ve Chelsea ile transfer yarışına girecek
Luis Enrique’nin taktiksel vizyonu ve Paris kulüplerinin ilgisi
Fransız gazeteci Romain Collet Gaudin'e göre, PSG'nin ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmasıyla Alvarez için süren yarış dramatik bir dönüş yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a karşı sergilediği ustaca performansın ardından, haberlere göre Luis Enrique, bu forvetin çok yönlülüğüne ve çalışma temposuna hayran kalmış durumda. PSG, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu hücum hattına devrim niteliğinde bir katkı olarak görüyor ve onu Robert Lewandowski'nin varisi olarak gören Barcelona ile Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea ile transferi için rekabet etmeye hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ustaca performans, talipleri alarma geçirdi
Alvarez'in tarihi 5-2'lik ilk maç galibiyetiyle Spurs'u paramparça etmesinin ardından transfer spekülasyonları iyice alevlendi. Igor Tudor'un takımının hatalarını iyi değerlendiren Alvarez, o gece iki gol attı. Tüm bu gürültüye rağmen Alvarez, maçtan sonra ayaklarını yere basmaya çalışarak şöyle dedi: "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bunlar konuşulan şeyler, sosyal medyada da çok konuşuluyor, herkes fikrini paylaşıyor, her şey abartılıyor. Hiçbir şey söylemedim, burada iyiyim, çok mutluyum, tüm turnuvalarda mücadele ediyorum. Hiçbir şey söylemedim, bunlar sadece dedikodular. Olaylar abartılıyor. Atletico'da mutluyum, memnunum, mücadele ediyorum."
Bir sonraki adım konusunda belirsizlik
26 yaşındaki oyuncu, Atlético'da mutlu olduğunu belirtse de, bir transfer olasılığını tamamen dışlamaması PSG ve diğer talipleri tetikte tutuyor. 2026-27 sezonunda başka bir takıma geçip geçemeyeceği sorulduğunda, "Nereden bileyim? Belki evet, belki hayır, kim bilir. Burada çok mutluyum. Bu soru sürekli gündeme geliyor ama ben mutluyum. Günlük işlerime odaklanıyorum, kendimi geliştirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Kulüp hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. Çok minnettarım. İnsanlar bana sevgilerini gösterdiler ve ben çok mutluyum."
Doğru zamanda klinik üstünlüğü yeniden keşfetmek
Alvarez’in yeniden canlanması, 2026 yılının başlarında yaşadığı gol suskunluğunun ardından geldi; Avrupa’da attığı iki gol öncesinde, yılın başından bu yana sadece üç kez fileleri havalandırmıştı. Formuna kavuşmasını değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: “Bu durum bana kişisel olarak yardımcı oluyor, ama ben her zaman iyiydim. Bu sadece bir form dalgalanması meselesi; gol atamadığım bir dönem vardı, ama ben her zaman yüzde 100’ümü veriyorum. Takım arkadaşlarım bunu biliyor ve takdir ediyor. Elimden gelen bu. Daha iyi ya da daha kötü performans göstermek futbolun bir parçası. Bir süre işler benim için yolunda gitmedi, ancak bir forvet olarak, temsil ettiğim şeyi ve bu takıma olan duygularımı göz önünde bulundurarak, goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum.”
