Forvet oyuncusu Julian Alvarez'in Atlético Madrid'den ayrılabileceğine dair ipucu vermesinin ardından PSG, Arsenal, Barcelona ve Chelsea ile transfer yarışına girecek

Alvarez’in yeniden canlanması, 2026 yılının başlarında yaşadığı gol suskunluğunun ardından geldi; Avrupa’da attığı iki gol öncesinde, yılın başından bu yana sadece üç kez fileleri havalandırmıştı. Formuna kavuşmasını değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: “Bu durum bana kişisel olarak yardımcı oluyor, ama ben her zaman iyiydim. Bu sadece bir form dalgalanması meselesi; gol atamadığım bir dönem vardı, ama ben her zaman yüzde 100’ümü veriyorum. Takım arkadaşlarım bunu biliyor ve takdir ediyor. Elimden gelen bu. Daha iyi ya da daha kötü performans göstermek futbolun bir parçası. Bir süre işler benim için yolunda gitmedi, ancak bir forvet olarak, temsil ettiğim şeyi ve bu takıma olan duygularımı göz önünde bulundurarak, goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum.”