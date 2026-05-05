Forvet oyuncusu görüşme için Almanya'ya giderken Bayern Münih, Khvicha Kvaratskhelia'nın 16 yaşındaki kardeşine ilgi gösteriyor
Alman devleri genç yeteneğe talip oldu
Bayern, Doğu Avrupa'daki oyuncu izleme çalışmalarını hızlandırırken, Tornike'yi gençlik geliştirme sisteminin başlıca hedeflerinden biri olarak belirledi. 16 yaşındaki forvet, ülkesinde büyük yankı uyandırıyor ve kısa süre önce profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
LaGazzetta.ge'nin haberlerine göre, genç forvet, Bavyera kulübünün üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Münih'e gitti. Bu ziyaretin tanıtım amaçlı olduğu ve Bundesliga ekibinin, diğer büyük Avrupa kulüpleriyle rekabette üstünlük sağlamak amacıyla oyuncuya projesini sunması için düzenlendiği anlaşılıyor.
Kvaratskhelia ailesi için dönüm noktası niteliğinde bir hafta
Bayern'in ilgilendiği haberi, genç oyuncu için son derece yoğun bir dönemde geldi. Tornike, Dinamo Tiflis'in Dinamo Batum ile oynadığı ve 2-2 berabere biten son Erovnuli Liga karşılaşmasında ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı.
Bu kadar genç yaşta maç kadrosuna alınması, onun hızlı ilerleyişini gözler önüne seriyor.
Maçın bitiminden hemen sonra genç oyuncu Almanya'ya giden uçağa bindi.
Kardeşi Khvicha, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan maçlara hazırlanırken, Tornike ise Allianz Arena'ya transfer olasılığını değerlendirerek, Avrupa'nın seçkin kulüplerinin transfer piyasasında kendi yolunu çizmeye başladı.
Avrupa sahnesinde kardeşler arası rekabet
Şampiyonlar Ligi takvimi göz önüne alındığında, bu buluşmanın zamanlaması özellikle şiirsel bir nitelik taşıyor. Tornike kendi geleceği hakkında görüşmeler yapmak üzere Münih’teyken, ağabeyi Khvicha’nın da 6 Mayıs’ta bu şehirde olması planlanıyor.
PSG'nin yıldız oyuncusu, kritik Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ikinci ayağında Bayern ile karşı karşıya gelecek.
Kvaratskhelia, Parc des Princes stadyumunda oynanan maçta iki gol atarak PSG'nin ilk maçta 5-4 galip gelmesinin ana nedenlerinden biri olmuştu.
Bavyera’da geleceğe yönelik yatırımlar
Bayern, genç yetenekleri akademisine dahil edip daha sonra onları A takım ortamına hazırlama konusunda köklü bir geleneğe sahiptir.
Tornike için erken harekete geçerek, kulüp, Dinamo Tiflis'teki çıkışının ardından ismi açıklanmayan diğer birçok Avrupa devinin ilgisini çeken bu oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Henüz resmi bir anlaşma imzalanmamış olsa da, oyuncunun yüz yüze görüşmeler için Almanya'ya gitmiş olması, Bayern'in şu anda en avantajlı konumda olduğunu gösteriyor.