Forvet oyuncusu Barcelona'dan ayrılmaya yaklaşırken Robert Lewandowski, Suudi Pro Ligi'nden dudak uçuklatan bir sözleşme teklifi aldı
Al-Hilal, Barcelona'nın yıldızı için yarışta başı çekiyor
Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal'in resmi bir sözleşme teklifi sunduğuna dair haberlerin ardından, Lewandowski'nin Nou Camp'taki geleceği ciddi bir şekilde mercek altına alındı. WP Sportowe Fakty'ye göre, Riyad merkezli kulüp, hücum hattını bir başka dünya çapında yıldızla daha güçlendirmek amacıyla 37 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı.
Son haftalarda Juventus, AC Milan ve MLS ekibi Chicago Fire gibi çeşitli kulüplerin Polonya milli oyuncuyla ilgilendiği söylense de, Al-Hilal en önde gelen aday olarak öne çıktı. Suudi devi, oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu bildiriliyor. Kaynaklar, Lewandowski'nin La Liga'daki kariyerini sonlandıracak teklifi "kabul etmeye yakın" olduğunu öne sürüyor.
Masada şaşırtıcı mali şartlar
Bu teklifin boyutu, Suudi Pro Ligi’nin son dönemdeki harcama çılgınlığı standartlarına göre bile gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde. Lewandowski’ye transfer olması için sezon başına 90 milyon avroluk dudak uçuklatan bir maaş teklif edildi. Bu rakam, Katalonya’daki mevcut kazancını gölgede bırakarak, onun parlak kariyerindeki en kazançlı sözleşme olacağı kesin.
İspanyol AS gazetesinin önceki haberlerinde jeopolitik endişelerin forvetin Orta Doğu'ya transferini engelleyebileceği öne sürülse de, finansal paketin büyüklüğü durumu değiştirmiş görünüyor. Barcelona'nın devam eden mali zorlukları göz önüne alındığında, en yüksek maaşlı oyuncunun transferi kulübün maaş giderlerini önemli ölçüde hafifletebilir.
Avrupalı ikonlarla olası bir yeniden birleşme
Lewandowski, Al-Hilal'e transferini tamamlarsa, eski Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yönetimindeki son derece hırslı bir kadroya katılacak. Takım, eski Real Madrid forveti ve Ballon d'Or ödüllü Karim Benzema'nın yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly gibi bir dizi yıldız oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor.
Riyad ekibi, Malcom'un da yer aldığı kadrosuna Theo Hernandez ve Darwin Nunez'i de katarak transfer konusunda agresif bir tutum sergiledi. Böylesine yıldızlarla dolu bir kadroya katılmak, Lewandowski'nin Avrupa'nın elit liglerinden uzaklaşsa da Asya kıtasında hakimiyet kurmayı hedefleyen bir projenin parçası olmaya devam etmesini sağlayacaktır.
Orta Doğu macerasının bedeli
Suudi Arabistan'a transfer olması, Şampiyonlar Ligi'nde tarihin en golcü oyuncularından biri olan Lewandowski'nin rekor peşinde koşma serüveninin sonunu işaret edecektir. Suudi Pro Ligi'ne geçişi, Avrupa'nın en üst düzey rekabetinden uzaklaşarak Al-Hilal'in şampiyonluk hedeflerinin yeni yüzü haline gelmek anlamına gelecektir.