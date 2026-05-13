Forvet oyuncusu Barcelona'dan ayrılmaya yaklaşırken Robert Lewandowski, Suudi Pro Ligi'nden dudak uçuklatan bir sözleşme teklifi aldı

Bu teklifin boyutu, Suudi Pro Ligi’nin son dönemdeki harcama çılgınlığı standartlarına göre bile gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde. Lewandowski’ye transfer olması için sezon başına 90 milyon avroluk dudak uçuklatan bir maaş teklif edildi. Bu rakam, Katalonya’daki mevcut kazancını gölgede bırakarak, onun parlak kariyerindeki en kazançlı sözleşme olacağı kesin.

İspanyol AS gazetesinin önceki haberlerinde jeopolitik endişelerin forvetin Orta Doğu'ya transferini engelleyebileceği öne sürülse de, finansal paketin büyüklüğü durumu değiştirmiş görünüyor. Barcelona'nın devam eden mali zorlukları göz önüne alındığında, en yüksek maaşlı oyuncunun transferi kulübün maaş giderlerini önemli ölçüde hafifletebilir.