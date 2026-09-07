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Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, Mohamed Ihattaren'in medyayla konuşmasını yasakladı
Buijs medyaya karartma uyguluyor
Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, orta saha oyuncusu Mohamed Ihattaren'e öngörülebilir gelecek boyunca maç sonrası röportaj vermeyi yasakladı. Bu karar, Ihattaren'in pazar öğleden sonra ADO Den Haag karşısında maçı kazandıran bir performans sergilemesinin hemen ardından geldi.
Oyun kurucu, iki gol atıp bir de asist yaparak Fortuna'ya hayati önem taşıyan üç puanı getirdi.
Büyük yayıncı kuruluşlar ESPN ve NOS'un taleplerine rağmen Buijs devreye girerek oyuncusunun gazetecilerle konuşmasını engelledi.
- ANP
Teknik direktör, oyun kurucuyu korumak için harekete geçti
Buijs, bu kararın Ihattaren'ın ayaklarının yere basmasını sağlamak ve gereksiz dış dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak tutmak amacı taşıdığını açıkladı. Orta sahayı 15 ay boyunca çalıştıran teknik direktör, Ihattaren'ın potansiyelini gerçekleştirebilmesi için katı sınırların gerekli olduğuna inanıyor.
Buijs, kulübün medya yükümlülüklerinden ziyade oyuncunun uzun vadeli çıkarlarına öncelik verdiğini vurguladı.
"Hayallerine hâlâ ulaşmak istiyorsa dünyasını olabildiğince küçük tutması gerekiyor," dedi Buijs ESPN'e. "Önce yapman gereken şeyleri düzenli şekilde yap, ardından diğer şeyler de devreye girer."
Duygularını açıkça belli eden
İhattaren'in basınla geçmişine değinen Buijs, oyuncunun dürüst yapısının sık sık uzun süreli medya takibine yol açtığını belirtti. Teknik direktör, geçmişte yaptığı yorumların gereksiz yere gündemde kaldığını ve bunun da oyuncunun odağını etkilediğini düşünüyor.
Buijs, İhattaren'in kamuoyundaki manşetlerden ziyade perde arkasındaki sıkı çalışmasına odaklanması gerektiğinde ısrar etti.
Buijs, "Duygularını açıkça belli ediyor ve bu da bazen onun aleyhine işleyebiliyor" dedi. "Onunla ilgili, çok fazla medya ilgisi görmesine neden olan bir şey var. Konuşan ayakları olmalı."
- ANP
Odak tutarlılığa kayıyor
Şimdi medya karartması yürürlüğe girmişken, Fortuna Sittard dikkatini herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur olmadan Ihattaren'in sahadaki ivmesini korumaya verecek.
Buijs, bu kararın tüm sorumluluğunu üstlendi ve orta sahayı korumanın teknik direktör olarak kişisel sorumluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.
Ihattaren, Fortuna'nın önündeki maçlarda sezonuna devam etmesiyle birlikte sergilediği olağanüstü performansın üzerine koymaya çalışacak.
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