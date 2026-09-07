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Alvino Hanafi

Çeviri:

Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, Mohamed Ihattaren'in medyayla konuşmasını yasakladı

Eredivisie
Fortuna Sittard
M. Ihattaren
D. Buijs

Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, ADO Den Haag karşısındaki yıldız performansının ardından orta saha oyuncusu Mohamed Ihattaren'in medyayla konuşmasını yasakladı. İki gol atıp bir de asist yapmasına rağmen Buijs, oyun kurucunun dünyasını küçük tutması ve yalnızca futbola odaklanması gerektiğinde ısrar ediyor.

  • Buijs medyaya karartma uyguluyor

    Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, orta saha oyuncusu Mohamed Ihattaren'e öngörülebilir gelecek boyunca maç sonrası röportaj vermeyi yasakladı. Bu karar, Ihattaren'in pazar öğleden sonra ADO Den Haag karşısında maçı kazandıran bir performans sergilemesinin hemen ardından geldi.

    Oyun kurucu, iki gol atıp bir de asist yaparak Fortuna'ya hayati önem taşıyan üç puanı getirdi.

    Büyük yayıncı kuruluşlar ESPN ve NOS'un taleplerine rağmen Buijs devreye girerek oyuncusunun gazetecilerle konuşmasını engelledi.

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    Teknik direktör, oyun kurucuyu korumak için harekete geçti

    Buijs, bu kararın Ihattaren'ın ayaklarının yere basmasını sağlamak ve gereksiz dış dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak tutmak amacı taşıdığını açıkladı. Orta sahayı 15 ay boyunca çalıştıran teknik direktör, Ihattaren'ın potansiyelini gerçekleştirebilmesi için katı sınırların gerekli olduğuna inanıyor.

    Buijs, kulübün medya yükümlülüklerinden ziyade oyuncunun uzun vadeli çıkarlarına öncelik verdiğini vurguladı.

    "Hayallerine hâlâ ulaşmak istiyorsa dünyasını olabildiğince küçük tutması gerekiyor," dedi Buijs ESPN'e. "Önce yapman gereken şeyleri düzenli şekilde yap, ardından diğer şeyler de devreye girer."

  • Duygularını açıkça belli eden

    İhattaren'in basınla geçmişine değinen Buijs, oyuncunun dürüst yapısının sık sık uzun süreli medya takibine yol açtığını belirtti. Teknik direktör, geçmişte yaptığı yorumların gereksiz yere gündemde kaldığını ve bunun da oyuncunun odağını etkilediğini düşünüyor.

    Buijs, İhattaren'in kamuoyundaki manşetlerden ziyade perde arkasındaki sıkı çalışmasına odaklanması gerektiğinde ısrar etti.

    Buijs, "Duygularını açıkça belli ediyor ve bu da bazen onun aleyhine işleyebiliyor" dedi. "Onunla ilgili, çok fazla medya ilgisi görmesine neden olan bir şey var. Konuşan ayakları olmalı."

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    Odak tutarlılığa kayıyor

    Şimdi medya karartması yürürlüğe girmişken, Fortuna Sittard dikkatini herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur olmadan Ihattaren'in sahadaki ivmesini korumaya verecek.

    Buijs, bu kararın tüm sorumluluğunu üstlendi ve orta sahayı korumanın teknik direktör olarak kişisel sorumluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Ihattaren, Fortuna'nın önündeki maçlarda sezonuna devam etmesiyle birlikte sergilediği olağanüstü performansın üzerine koymaya çalışacak.

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