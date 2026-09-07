Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs, Mohamed Ihattaren'in medyayla konuşmasını yasakladı

İhattaren'in basınla geçmişine değinen Buijs, oyuncunun dürüst yapısının sık sık uzun süreli medya takibine yol açtığını belirtti. Teknik direktör, geçmişte yaptığı yorumların gereksiz yere gündemde kaldığını ve bunun da oyuncunun odağını etkilediğini düşünüyor.

Buijs, İhattaren'in kamuoyundaki manşetlerden ziyade perde arkasındaki sıkı çalışmasına odaklanması gerektiğinde ısrar etti.

Buijs, "Duygularını açıkça belli ediyor ve bu da bazen onun aleyhine işleyebiliyor" dedi. "Onunla ilgili, çok fazla medya ilgisi görmesine neden olan bir şey var. Konuşan ayakları olmalı."