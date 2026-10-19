Sahanın diğer ucunda Andre Onana da yeni bir başlangıç yaptı. Manchester United, kadrosunda ona yer olmadığını açıkça belirttikten sonra kaleci, yaz aylarında kiralık sözleşmesini uzattı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Onana, kalesinde güven verdi. Kamerunlu kaleci, ligdeki son üç maçında gol yemedi ve 15 kritik kurtarış yaptı. Beşiktaş karşısında da sağlam bir performans sergileyerek Trabzonspor'un soğukkanlılığını korumasına ve kritik maçta kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.