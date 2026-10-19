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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Formunu yeniden bulan en golcü isim Mohamed Salah, Trabzonspor’u Beşiktaş karşısında kritik derbi galibiyetine taşırken Andre Onana da parlamaya devam ediyor

M. Salah
A. Onana
Trabzonspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş
Süper Lig

Mohamed Salah, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet aldığı maçta etkileyici gol formunu sürdürdü. Mısırlı kanat oyuncusu, ikinci yarıdaki harika vuruşuyla galibiyeti perçinledi. Liverpool'dan tatsız ayrılışının ardından eleştirenleri susturan Salah, yeniden çıkışa geçen takımını lig şampiyonluğu yarışının içinde tuttu.

  • Salah derbi zaferinde gol attı

    Trabzonspor, pazartesi günü Papara Park’ta ligdeki rakibi Beşiktaş’ı 2-0 yenerek ses getiren bir performans sergiledi. Ozan Tufan, 21. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi hak ettiği üstünlüğe taşıdı.

    Ancak gecenin en dikkat çekici anına Salah imza attı. Forvet oyuncusu, 71. dakikada hızlı gelişen bir kontra atağı değerlendirdi. Franculino Dju’nun sol kanattan yerden gönderdiği isabetli ortayla buluşan Salah, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu Beşiktaş kalecisi Alexander Nubel’in bacaklarının arasından ağlara gönderdi. Bu golle takımına üç puanı kazandırırken bu sezonki gol sayısını da sekize çıkardı.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Süper Lig'de üstünlük

    Bu galibiyet, Mısırlı oyuncunun Türkiye'deki kariyerine ne kadar etkili başladığını gösteriyor. Ligde tek başına gol krallığının zirvesinde yer alan oyuncu, üç asistle birlikte 11 gole doğrudan katkı sağlayarak bu alanda da ligin lideri oldu. İngiltere'deki hayli hayal kırıklığı yaratan son sezonunun ardından birçok yorumcunun gözden çıkardığı oyuncu, bu etkileyici performansıyla güçlü bir mesaj veriyor. Trabzonspor ise 16 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin yalnızca averajla gerisinde kalan bordo-mavililer, 15 puanlı Beşiktaş'ı beşinci sıraya itti.

  • Onana kiralık olarak parlıyor

    Sahanın diğer ucunda Andre Onana da yeni bir başlangıç yaptı. Manchester United, kadrosunda ona yer olmadığını açıkça belirttikten sonra kaleci, yaz aylarında kiralık sözleşmesini uzattı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Onana, kalesinde güven verdi. Kamerunlu kaleci, ligdeki son üç maçında gol yemedi ve 15 kritik kurtarış yaptı. Beşiktaş karşısında da sağlam bir performans sergileyerek Trabzonspor'un soğukkanlılığını korumasına ve kritik maçta kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Trabzonspor'u şimdi ne bekliyor?

    Trabzonspor, bu etkileyici sonucun üzerine koymayı ve yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Kulüp şimdi gözünü 19 puanla zirvede yer alan lig lideri Galatasaray'a dikmiş durumda.

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