Getty Images Sport
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Formunu yeniden bulan en golcü isim Mohamed Salah, Trabzonspor’u Beşiktaş karşısında kritik derbi galibiyetine taşırken Andre Onana da parlamaya devam ediyor
Salah derbi zaferinde gol attı
Trabzonspor, pazartesi günü Papara Park’ta ligdeki rakibi Beşiktaş’ı 2-0 yenerek ses getiren bir performans sergiledi. Ozan Tufan, 21. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi hak ettiği üstünlüğe taşıdı.
Ancak gecenin en dikkat çekici anına Salah imza attı. Forvet oyuncusu, 71. dakikada hızlı gelişen bir kontra atağı değerlendirdi. Franculino Dju’nun sol kanattan yerden gönderdiği isabetli ortayla buluşan Salah, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu Beşiktaş kalecisi Alexander Nubel’in bacaklarının arasından ağlara gönderdi. Bu golle takımına üç puanı kazandırırken bu sezonki gol sayısını da sekize çıkardı.
- Getty Images Sport
Süper Lig'de üstünlük
Bu galibiyet, Mısırlı oyuncunun Türkiye'deki kariyerine ne kadar etkili başladığını gösteriyor. Ligde tek başına gol krallığının zirvesinde yer alan oyuncu, üç asistle birlikte 11 gole doğrudan katkı sağlayarak bu alanda da ligin lideri oldu. İngiltere'deki hayli hayal kırıklığı yaratan son sezonunun ardından birçok yorumcunun gözden çıkardığı oyuncu, bu etkileyici performansıyla güçlü bir mesaj veriyor. Trabzonspor ise 16 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin yalnızca averajla gerisinde kalan bordo-mavililer, 15 puanlı Beşiktaş'ı beşinci sıraya itti.
Onana kiralık olarak parlıyor
Sahanın diğer ucunda Andre Onana da yeni bir başlangıç yaptı. Manchester United, kadrosunda ona yer olmadığını açıkça belirttikten sonra kaleci, yaz aylarında kiralık sözleşmesini uzattı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Onana, kalesinde güven verdi. Kamerunlu kaleci, ligdeki son üç maçında gol yemedi ve 15 kritik kurtarış yaptı. Beşiktaş karşısında da sağlam bir performans sergileyerek Trabzonspor'un soğukkanlılığını korumasına ve kritik maçta kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Trabzonspor'u şimdi ne bekliyor?
Trabzonspor, bu etkileyici sonucun üzerine koymayı ve yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Kulüp şimdi gözünü 19 puanla zirvede yer alan lig lideri Galatasaray'a dikmiş durumda.
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