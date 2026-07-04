Udinese ve Nijerya milli takımının kalecisi Maduka Okoye için özel bir öğleden sonra oldu. Friuli ekibinin bir numaralı kalecisi, Mercedes ile Silverstone’da pole pozisyonunu kazanan İtalyan pilot Andrea Kimi Antonelli’ye Pirelli Pole Position Ödülü’nü takdim etme ayrıcalığına sahip oldu.
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Formula 1: Antonelli’ye ödülü… Okoye verdi! Udinese’nin kalecisi neden Silverstone’daydı?
Birleşik Krallık’ta tatil yapan 26 yaşındaki genç, Pirelli’nin konuğuydu ve büyük bir Formula 1 hayranı; bu nedenle de Büyük Britanya GrandPrix’sine davet edildi. Bu seçim, artık sosyal medyada dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak anılan genç adama da bir göz kırpma niteliğinde.
Nitekim son zamanlarda Okoye, yakışıklılığı “sayesinde” tam anlamıyla bir internet yıldızı haline geldi. Yüzü ve heykel gibi vücudu, dünya çapında binlerce hayranın kalbini çaldı; bu çılgınlık, belki de sadece Yeşil Burun Adaları’ndan Vozinha’ya duyulan hayranlıktan sonra ikinci sırada yer alıyor. Birkaç hafta içinde, Udinese’nin kalecisi Instagram’da yaklaşık 250 bin takipçiden 1,5 milyona yükseldi; TikTok’ta da bir milyonu aştı ve böylece bir influencer olarak büyük yeteneklerini sergiledi.
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