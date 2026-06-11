Formsuz Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası hazırlık maçlarının sonuncusunda Nijerya'yı kıl payı yendiği maçta kabus gibi bir performans sergiledi

Portekiz, galibiyetin moraliyle Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkıyor olabilir, ancak manşetler şüphesiz Ronaldo'nun kale önünde yaşadığı zorluklarla dolu olacak. Eski Manchester United ve Real Madrid efsanesi, Roberto Martinez'in takımının odak noktası olmaya devam etse de, sahada geçirdiği 65 dakika boyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ronaldo, normalde kolaylıkla gole çevireceği birkaç net fırsatı kaçırdı ve taraftarlar ile yorumcular, yaklaşan turnuvada tartışmasız ilk 11'de yer alması konusunda soru işaretleri koydu.

İlk büyük fırsatı 9. dakikada Nelson Semedo'nun pasını yakaladığında geldi, ancak kale boşken şutunu dışarıya attı. Tecrübeli oyuncunun keyfi, top reklam panolarından sektiğinde öfkeyle topu uzaklaştırmasıyla bir anda kaçtı. Daha sonra penaltı noktası civarından büyük bir fırsatı kaçırdı ve sol ayağıyla vurduğu şut tribünlerin üstüne gitti.