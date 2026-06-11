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Formsuz Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası hazırlık maçlarının sonuncusunda Nijerya'yı kıl payı yendiği maçta kabus gibi bir performans sergiledi

C. Ronaldo
Portekiz - Nijerya
Portekiz
Nijerya
Hazırlık Maçları
Dünya Kupası
R. Martinez

Portekiz, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Nijerya'yı 2-1'lik dar bir skorla mağlup ederek tamamlarken, Cristiano Ronaldo Leiria'da hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi. Galibiyete rağmen, 41 yaşındaki tecrübeli oyuncu her zamanki golcü kimliğini sergileyemedi ve efsanevi milli takım gol sayısını artırmak için eline geçen birçok altın fırsatı kaçırdı.

  • Deneyimli forvetin hayal kırıklığı

    Portekiz, galibiyetin moraliyle Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkıyor olabilir, ancak manşetler şüphesiz Ronaldo'nun kale önünde yaşadığı zorluklarla dolu olacak. Eski Manchester United ve Real Madrid efsanesi, Roberto Martinez'in takımının odak noktası olmaya devam etse de, sahada geçirdiği 65 dakika boyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ronaldo, normalde kolaylıkla gole çevireceği birkaç net fırsatı kaçırdı ve taraftarlar ile yorumcular, yaklaşan turnuvada tartışmasız ilk 11'de yer alması konusunda soru işaretleri koydu.

    İlk büyük fırsatı 9. dakikada Nelson Semedo'nun pasını yakaladığında geldi, ancak kale boşken şutunu dışarıya attı. Tecrübeli oyuncunun keyfi, top reklam panolarından sektiğinde öfkeyle topu uzaklaştırmasıyla bir anda kaçtı. Daha sonra penaltı noktası civarından büyük bir fırsatı kaçırdı ve sol ayağıyla vurduğu şut tribünlerin üstüne gitti.

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  • Roberto Martinez Portugal 2026Getty Images

    Martinez kaptanını savunuyor

    Eleştirilere rağmen Martinez, kaptanının yoğun iş yükünün tamamen kasıtlı olduğunu hemen açıkladı. Martinez, kadrosunda rotasyon yapmak için devre arasında tam sekiz oyuncu değişikliği yaparken, ikinci yarının başlangıcında sahada kalan tek saha oyuncusu Ronaldo oldu. Bu karar şaşkınlık yaratsa da İspanyol teknik adam, bunun forvetin K Grubu’nun zorlu mücadelelerine hazır olmasını sağlamak için tasarlanmış özel bir kondisyon stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

    Martinez, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere dayanarak Cristiano için hazırladığımız plan, onun 45 ya da 60 dakika oynamasıydı" dedi. "Önemli olan bireysel açıdan çalışmak, ama aynı zamanda maçı başladığından daha güçlü bitirebilecek bir takıma sahip olmak. Bu, iyi çalışma, odaklanma ve fikirlerin uygulanışındaki netliği yansıtıyor. Artık çok daha iyi hazırlandık."

  • Conceicao günü kurtardı

    Selecao, 23. dakikada Pedro Neto'nun golüyle öne geçti, ancak devre bitmeden hemen önce dirençli Nijerya takımından Akor Adams'ın golüyle skoru eşitledi. Dünya Kupası'na katılamayan ve yıldız oyuncuları Victor Osimhen ile Ademola Lookman'dan yoksun olan Super Eagles, zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı. Portekiz'in ABD'ye galibiyetle gitmesini sağlayan, yedeklerden birinin bireysel yeteneğiyle sergilediği muhteşem bir an oldu.

    Francisco Conceicao, 75. dakikada sağ kanattan içeriye doğru kesip uzak köşeye mükemmel bir vuruşla golü atarak kahraman oldu. Bu gol, Portekiz'i utançtan kurtardı ve Şili'ye karşı alınan benzer sonucun ardından ikinci üst üste 2-1'lik dostluk maçı galibiyetini garantiledi.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Dünya Kupası geri sayımı başladı

    Portekiz'in gözü artık, dünya şöhretine uzanan yolculuğuna başlayacağı Teksas'ın Houston kentine çevrilmiş durumda. Tüm gözler, Ronaldo'nun Leiria'daki etkisiz performansına rağmen kadroda yer alıp almayacağını görmek için kadro listesine çevrilmiş durumda. Ronaldo için 2026 turnuvası, Dünya Kupası'nda rekor eşitliği sağlayacak altıncı katılımı anlamına geliyor. Portekiz formasıyla 228 maçta 143 gol kaydeden Ronaldo, Dünya Kupası'nın eleme turlarında ise hiç gol atamadı. Martinez'in öğrencileri, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte zorlu K Grubu'na düştü. 2016 Avrupa Şampiyonu, 17 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.

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