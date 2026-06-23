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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Formdan düşmüş eski yıldız mı, yoksa Selecao’nun kurtarıcısı mı? Brezilya’nın süperstarı Neymar, İskoçya ile oynanacak kritik Dünya Kupası karşılaşmasında sakatlıktan sonra merakla beklenen dönüşü öncesinde tüm gözlerin odağında

Analysis
Brezilya
Neymar
Dünya Kupası
FEATURES
İskoçya - Brezilya

Geçen hafta Belo Horizonte’de düzenlenen bir etkinlikte Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, “evden çalışan bir futbolcu” olarak tanımladığı Neymar’ın aleyhine bir şaka yaptı. Beklendiği gibi, bu şaka pek iyi karşılanmadı. Neymar’ın Selecao kadrosuna alınması Brezilya’da şaka konusu olabilecek bir mesele değil. Carlo Ancelotti’nin formda olmayan ve kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncuyu kadroya çağırmasının doğru ya da yanlış olduğu konusu, aylardır hararetli tartışmalara konu oluyor.

Lula’nın bu alaycı sözleri,Neymar’ın itibarını yitirmiş aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro’nun aktif bir destekçisi olması gerçeğine dayanıyor olabilir. Bununla birlikte, Neymar’ın siyasi görüşlerini paylaşmayan bazı Brezilyalılar bile, onun Çarşamba günü Miami’de İskoçya ile oynanacak kritik Dünya Kupası maçına yetişmesini umutsuzca bekliyorlar.

Bu konuda ilk işaretler kesinlikle umut verici. Neymar, ülkesinin Kuzey Amerika'daki ilk iki maçını kaçırmış olsa da, dördüncü Dünya Kupası finallerine katılımını tehlikeye atan baldır sakatlığından tamamen iyileşmiş görünüyor ve Brezilya'nın C Grubu'nda birinci sırayı garantilemek için kazanması – ve muhtemelen rahat bir galibiyet alması – gereken bu maçta yedekler arasında yer alması bekleniyor.

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    'Olağanüstü tarih'

    Lucas Paqueta, Brezilya milli takımındaki herkesin bu hafta başında Neymar’ın antrenman sahasına geri dönmesinden “çok mutlu” olduğunu vurguladı.

    Flamengo'nun ofansif orta saha oyuncusu gazetecilere, "O, milli takım için çok önemli bir oyuncu," dedi. "Bu formayla olağanüstü bir geçmişi var ve bize hâlâ çok yardımcı olabilir. Takıma katkı sağlayabilmesi için bir an önce sahalara dönmesini umuyoruz."

    Elbette, Neymar’ın tam olarak neye “katkı sağlayabileceği” şu anda henüz belirsiz.

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    Üç yılda kırk beş maç

    Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, aslında sadece “olağanüstü geçmişi” nedeniyle kadroda yer alıyor; zira son üç ay bir yana, son üç yıl boyunca kadroya alınmasını haklı kılacak hiçbir şey yapmadı.

    Nitekim, 18 Ekim 2023'te Uruguay karşısında Brezilya formasıyla son kez sahaya çıktığından bu yana Neymar, profesyonel futbol kariyerinde sadece 45 maça çıktı ve yalnızca 17 gol attı.

    Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosundan tartışmalı bir şekilde dışlanan forvet arkadaşı Joao Pedro, sadece geçtiğimiz sezon boyunca bu iki rakamı da aştı (Chelsea formasıyla 50 maçta 20 gol).

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    Messi benzeri bir etki mi?

    Elbette Neymar hâlâ sadece 34 yaşında – ama ‘genç bir 34’ sayılmaz. Lionel Messi, dört yıl önce Katar’da Arjantin’i Dünya Kupası zaferine taşıdığında bir yaş daha büyüktü.

    Ancak, Neymar’ın doğuştan gelen yeteneği eski takım arkadaşı ve yakın dostununkiyle karşılaştırılabilir olsa da, ikili saha dışında birbirinden daha farklı olamazdı; işte bu yüzden Brezilyalı oyuncu potansiyelini tam olarak ortaya koyamadı, oysa Messi 38 yaşında tüm beklentileri aşmaya devam ediyor.

    Yine de, Neymar’ın sahada – hatta yedek kulübesinde – sadece varlığı bile, etrafındakiler üzerinde Messi benzeri bir etki yaratabilir.

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    Popüler oyuncu

    Her ne kadar genç bir takım arkadaşına tokat atacak kadar aşağılık bir karakter olsa da, Neymar memleketi Brezilya’da ve daha da önemlisi Selecao’da son derece popüler bir figür olmaya devam ediyor.

    Casemiro, bu yıl Santos formasıyla Serie A'da sadece sekiz maça çıkmasına rağmen Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna geri çağrılması için sesini yükseltenler arasındaydı; Vinicius Jr ise Ancelotti'nin kadrosunda, profesyonelce davranmayışıyla ünlü bu oyuncuya hâlâ hayranlık duyan birkaç isimden sadece biri.

    Real Madrid'in süperstarı, "Onun takımda olması hepimiz için çok önemli," dedi. "O benim idolüm ve bana her zaman büyük destek verdi. Umarım bir sonraki maçta (İskoçya karşısında) geri döner ve Dünya Kupası boyunca bize yardımcı olur."

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    Yardıma ihtiyacım var

    Brezilya’nın biraz desteğe ihtiyacı olduğu tartışılmaz. Ancelotti’nin takımı C Grubu’nda birinci sırada olsa da, ilk iki maçında hiç de etkileyici bir performans sergilemedi.

    Turnuvanın açılış maçında Fas'a karşı, serinleme molasının hemen ardından Vinicius'un sihirli bir hareketle skoru eşitlediği anda, Selecao bir golün üzerinde geride olabilirdi - ve aslında olmalıydı. Maç ilerledikçe Brezilya'nın performansı şüphesiz düzeldi, ancak New Jersey'de bir ay sonra altıncı Dünya Kupası'nı kazanabileceklerini gösteren çok az şey sergilediler.

    Haiti karşısında da durum benzerdi. Brezilya, Matheus Cunha’nın hücumda Igor Thiago’dan daha iyi bir performans sergilemesiyle 3-0 kazanmış olabilir, ancak bir şeyler yaratmak için Vinicius’a olan bağımlılıkları bir kez daha ortaya çıktı; üstelik bu kez turnuvanın en zayıf takımlarından birine karşı.

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    Fırsat kapıyı çalıyor

    Doğal olarak, Brezilya hücumundaki uyum ve yaratıcılık eksikliği, Neymar’ın sahaya çıkabilecek duruma gelir gelmez kadroya alınması yönündeki talepleri daha da artırdı ve artık onun geri dönüşünün önü açıldı.

    Ancelotti, Haiti maçında Raphinha'yı sakatlık nedeniyle kaybettikten hemen sonra, Neymar'ın İskoçlar karşısında kadroda yer alabileceğini açıkladı. Raphinha'nın en erken son 16 turuna kadar sahalardan uzak kalacağı kesinleştiğinden, Neymar'ın Miami'de biraz süre alması halinde 32 turunda ilk 11'de yer alması ihtimali artık oldukça yüksek.

    Son birkaç yıldır yaşadığı bitmek bilmeyen sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu tabii ki büyük bir “eğer” ile başlayan bir ihtimal, ancak Brezilya bunu kabul edecektir.

    Neymar, son Dünya Kupası’ndan bu yana aslında yarı zamanlı bir oyuncudan fazlası olamadı; ancak çok sayıda vatandaşı için, geçmişteki performansları, takımın mevcut sorunlarını çözebileceğine dair umut veriyor.

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