Formdan düşmüş eski yıldız mı, yoksa Selecao’nun kurtarıcısı mı? Brezilya’nın süperstarı Neymar, İskoçya ile oynanacak kritik Dünya Kupası karşılaşmasında sakatlıktan sonra merakla beklenen dönüşü öncesinde tüm gözlerin odağında

Lula’nın bu alaycı sözleri,Neymar’ın itibarını yitirmiş aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro’nun aktif bir destekçisi olması gerçeğine dayanıyor olabilir. Bununla birlikte, Neymar’ın siyasi görüşlerini paylaşmayan bazı Brezilyalılar bile, onun Çarşamba günü Miami’de İskoçya ile oynanacak kritik Dünya Kupası maçına yetişmesini umutsuzca bekliyorlar.

Bu konuda ilk işaretler kesinlikle umut verici. Neymar, ülkesinin Kuzey Amerika'daki ilk iki maçını kaçırmış olsa da, dördüncü Dünya Kupası finallerine katılımını tehlikeye atan baldır sakatlığından tamamen iyileşmiş görünüyor ve Brezilya'nın C Grubu'nda birinci sırayı garantilemek için kazanması – ve muhtemelen rahat bir galibiyet alması – gereken bu maçta yedekler arasında yer alması bekleniyor.