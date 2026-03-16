Formda olan ve Dünya Kupası kadrosuna girme umudu taşıyan ABD Milli Takımı oyuncusu Patrick Agyemang, Premier Lig'den bir rakibin de Derby County'nin forvet oyuncusu için Leeds United'a katılmasıyla transfer yarışında aranan isim haline geldi
Eagles, şampiyonluk yarışının öne çıkan ismini gözüne kestirdi
Football Insider’ın haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun formu Selhurst Park’ta gözden kaçmadı ve kulüp yetkilileri, forvetin İngiltere’deki ilk sezonunda onu izledi. Leeds United uzun süredir bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak görülse de, Palace’ta garantili Premier Lig futbolu oynama fırsatı dengeleri değiştirebilir. Bu arada Derby, Agyemang'ın Major League Soccer'dan transfer olduktan sonraki ilk 33 maçında 10 gol ve 4 asist kaydetmesinin ardından yoğun bir yaz dönemine hazırlanıyor.
Amerikalı yıldızın artan maliyeti
Derby, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ve değerli oyuncusunu elinden çıkarmak için muhtemelen 20 milyon sterlin civarında bir ücret talep edecek. Geçen yaz Charlotte FC'den sadece 6 milyon sterline transfer ettikleri bu oyuncudan, İngiliz futbolunun zorlu koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan Rams, büyük bir kâr elde etmeye hazırlanıyor.
Football Insider'ın transfer uzmanı Pete O'Rourke, podcast'inde oyuncunun artan değerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Agyemang, Derby formasıyla İngiltere'de çok iyi bir ilk sezon geçirdi. 33 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti. Derby, yaz aylarında onu transfer ederken makul bir ücret ödedi, bu rakam 7 milyon sterlin civarındaydı, bu yüzden o zamandan beri fiyatının yükseldiğinden eminim. Çok yönlü bir forvet, kanatta veya ortada oynayabilir ve Derby County'deki ilk sezonunda gerçekten etkileyici bir performans sergiledi.”
Leeds'te hücumda kadro değişikliği yaşanacak
Elland Road'da Daniel Farke, forvet hattına daha fazla derinlik kazandırmak için can atıyor. Şu anda Dominic Calvert-Lewin ve Lukas Nmecha'ya güvenen Alman teknik direktör, orta sahada yedek oyuncuların eksikliğinden endişe duyuyor. Leeds, özellikle geniş kanallara kayma yeteneği nedeniyle Agyemang'ı kadrosuna mükemmel bir takviye olarak görüyor. Ancak, bu Amerikalı oyuncuyu kadrolarına katabilmeleri, kendi birinci lig statüsüne ve hızla yükselen transfer bedelini karşılama istekliliğine bağlı olabilir.
Dünya Kupası faktörü heyecanı artırıyor
2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, Agyemang Premier Lig'e erken bir transferin ABD Milli Takımı kadrosundaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olabileceğini biliyor. Turnuvada göstereceği güçlü bir performans, değerini daha da artıracaktır; bu durum, hem şu anki kulübü hem de potansiyel talipler tarafından gözden kaçırılmamaktadır. Derby, eğer ligden yükselmeyi başaramazlarsa, milli takım hedefleri olan bir oyuncuyu kadroda tutmanın neredeyse imkansız hale geleceğinin farkındadır.
O'Rourke durumu şöyle açıkladı: “Derby'nin onu kaybetmeye niyeti yok, ancak ligde yükselmeyi başaramazlarsa, eminim Agyemang'ı potansiyel bir hedef olarak gören birçok kulüp olacaktır. Sadece Leeds değil, Crystal Palace'ın da ona ilgi duyduğu söyleniyor. Eğer Amerika ile Dünya Kupası'na gidip o turnuvada da iyi bir performans sergilerse, bu onun itibarını artırabilir.”
