Formda olan ve Dünya Kupası kadrosuna girme umudu taşıyan ABD Milli Takımı oyuncusu Patrick Agyemang, Premier Lig'den bir rakibin de Derby County'nin forvet oyuncusu için Leeds United'a katılmasıyla transfer yarışında aranan isim haline geldi

Derby, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ve değerli oyuncusunu elinden çıkarmak için muhtemelen 20 milyon sterlin civarında bir ücret talep edecek. Geçen yaz Charlotte FC'den sadece 6 milyon sterline transfer ettikleri bu oyuncudan, İngiliz futbolunun zorlu koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan Rams, büyük bir kâr elde etmeye hazırlanıyor.

Football Insider'ın transfer uzmanı Pete O'Rourke, podcast'inde oyuncunun artan değerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Agyemang, Derby formasıyla İngiltere'de çok iyi bir ilk sezon geçirdi. 33 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti. Derby, yaz aylarında onu transfer ederken makul bir ücret ödedi, bu rakam 7 milyon sterlin civarındaydı, bu yüzden o zamandan beri fiyatının yükseldiğinden eminim. Çok yönlü bir forvet, kanatta veya ortada oynayabilir ve Derby County'deki ilk sezonunda gerçekten etkileyici bir performans sergiledi.”